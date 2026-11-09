دبي تجمع 500 كفاءة في منصة مستقبل دبي لتصميم السياسات

مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي ينظم منصة مستقبل دبي بمشاركة 500 كفاءة من 5 قطاعات حيوية لوضع خطط عملية للمستقبل، تحت إشراف سعيد الفلاسي.

أكد سعيد الفلاسي ، مدير مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي ومدير منصة مستقبل دبي ، أن المنصة تتجاوز النموذج التقليدي القائم على مناقشة سيناريوهات نظرية، لتجمع 500 من الكفاءات والقيادات في تجربة تفاعلية تحاكي بيئات العمل الحقيقية. ويشارك هؤلاء بخبراتهم اليومية وتجاربهم الميدانية في رسم تصورات مستقبل الإمارة وصياغة حلول وخطط قابلة للتطبيق. مشيراُ إلى أن النقاشات ستوفر قراءة مباشرة لنبض دبي وتحدياتها وفرصها المستقبلية، بما يسهم في تطوير تصورات وخطط تدعم السياسات والمبادرات والبرامج المستقبلية، وتعزز جاهزية الإمارة لمختلف المتغيرات.

رؤية ولي عهد دبي في صناعة المستقبل

وقال الفلاسي إن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، تدعو إلى مشاركة 500 من الكفاءات والقيادات في تصميم مستقبل دبي خلال أسبوع دبي للمستقبل. وتُعد منصة مستقبل دبي تعكس نهج دبي في الانتقال من استشراف المستقبل إلى صنعه، ومن الحوار حول التحديات والفرص إلى إشراك من يعيشون هذه التحديات والفرص على أرض الواقع في تصميم المستقبل بأنفسهم. فدبي تنظر إلى المستقبل باعتباره منهج عمل وممارسة مستمرة، وليس مجرد تمرين فكري أو دراسة نظرية، ولذلك تتيح المنصة للمشاركين الانتقال من مناقشة المستقبل إلى الالتزام بالمساهمة في بنائه وتحقيق أثر ملموس ضمن مجالات عملهم.

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معايير اختيار الكفاءات والقطاعات المستهدفة

وأوضح في تصريحات للبيان أن فريق دبي للمستقبل سيقوم برصد النقاشات والإجابات عن الأسئلة ودراستها بما يخدم تصميم مستقبل القطاعات وفقاُ لأولويات ومستهدفات حكومة دبي. كما أن توزيع المشاركين على 5 قطاعات مختلفة يضمن تنوع وجهات النظر والخبرات، ويوفر مزيجاً من الرؤى التربوية والاقتصادية والريادية والعمرانية والميدانية. وهذا التنوع يعد عنصراً أساسياً للوصول إلى تصورات أكثر شمولاُ وواقعية. وأشار إلى أن المنصة تركز على بناء السيناريوهات والخطط وليس مجرد تبادل الأفكار، الأمر الذي يساعد في تحويل النقاشات إلى مخرجات عملية مرتبطة بتحديات حقيقية وفرص واقعية يمكن البناء عليها بعد انتهاء الفعالية. إذ تضم منصة مستقبل دبي 500 مشارك يمثلون 5 قطاعات حيوية بواقع 100 مشارك من كل قطاع، تشمل المعلمين، ومتخصصي فرق الاستجابة في الخطوط الأمامية. ورواد الأعمال الذين أسسوا أعمالهم في دولة الإمارات، والمتخصصين في الاقتصاد والشؤون المالية، والمخططين العمرانيين والمهندسين المعماريين.

منهجية الحوار وتبادل الرؤى الميدانية

وكان من المعروف أن المنصة لا تستهدف فئة أو جنسية محددة، بل تركز على استقطاب أفضل الكفاءات والخبرات العاملة ضمن هذه القطاعات الحيوية في دبي، بما يعكس الطبيعة العالمية والمتنوعة للإمارة، التي تشكّل بيئة عمل وابتكار تضم خبرات ومواهب من مختلف أنحاء العالم. وذكر سعيد الفلاسي أن معيار الاختيار الأساسي هو القدرة على الإسهام بخبرة عملية وتجربة واقعية في أحد القطاعات الخمسة المستهدفة، بحيث يشارك أفراد يمتلكون معرفة مباشرة بالتحديات والفرص المستقبلية في مجالاتهم، ويستطيعون تحويل هذه المعرفة إلى رؤى ومقترحات عملية تدعم جاهزية دبي للمستقبل. مبيناُ أنه تم اختيار هذه القطاعات الخمسة لأنها ترتبط بشكل مباشر بحياة الناس اليومية وبالتحولات التي ستشكل مستقبل المدن والمجتمعات والاقتصادات خلال العقود المقبلة، فهي تجمع بين التعليم، والاستجابة الميدانية، وريادة الأعمال، والاقتصاد، والتخطيط العمراني، وهي مجالات تمثل ركائز أساسية في بناء مدينة جاهزة للمستقبل.

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التحديات المستقبلية ورسم السيناريوهات العملية

وقال الفلاسي إن من خلال هذه المنصة تسعى دبي إلى استشراف التحولات المرتبطة بمستقبل التعليم والمهارات، ومرونة الخدمات الأساسية والاستجابة للطوارئ، ومستقبل الأعمال والاقتصاد، والتحولات في النظم المالية، إضافة إلى مستقبل المدن والتخطيط الحضري وجودة الحياة. كما ترتبط المنصة بالأسئلة الكبرى التي يطرحها أسبوع دبي للمستقبل حول كيفية العيش والتعلم والعمل والابتكار في المستقبل. وفيما يتعلق بإدارة الحوار بين 500 مشارك من تخصصات وخلفيات مهنية متنوعة، أشار الفلاسي إلى أن المنصة صُممت لتكون تجربة تفاعلية بين المشاركين خلال اليوم الرابع من أسبوع دبي للمستقبل، وتحاكي بيئات العمل الواقعية التي ينتمي إليها المشاركون، بما يتيح لهم مناقشة التحديات والفرص من منظور تطبيقي ومهني مباشر، حيث سيجيبون من خلال منصة عن 3 أسئلة عن كل قطاع، وهي كيف ترى القطاع للمستقبل؟ وما هي أبرز التحديات الحالية؟ وما الذي يمنع التقدم، أو ما هي ممكنات النجاح للارتقاء بواقع القطاع؟

دمج الرؤية الاستراتيجية مع الخبرة اليومية

وأوضح أن المنصة تقوم على الجمع بين الرؤية الاستراتيجية والخبرة العملية في مكان واحد، فهي لا تقتصر على القيادات وصناع القرار، بل تضم أيضاً معلمين، ومتخصصين في الخطوط الأمامية، ورواد أعمال، ومهنيين يعملون يومياً في القطاعات التي يناقشون مستقبلها. وتكمن أهمية هذا النهج في أنه يدمج المعرفة الميدانية مع الرؤية المستقبلية، ما يتيح رصد تحديات وفرص قد لا تظهر في التقارير أو الدراسات التقليدية. فالخبرات اليومية توفر مؤشرات مبكرة على التحولات القادمة، بينما تساعد القيادات على ربط هذه المؤشرات بالتوجهات الاستراتيجية والسياسات طويلة المدى.

الإنسان محور استشراف المستقبل في دبي

ذكر سعيد الفلاسي أن أسبوع دبي للمستقبل بالكامل ينطلق من رؤية واضحة مفادها أن التكنولوجيا ليست غاية بحد ذاتها، وإنما وسيلة لتحسين حياة الإنسان وتعزيز رفاهيته وتوسيع فرصه. ولهذا يحمل الأسبوع شعار 'لأجل إنسان المستقبل'، ويضع الإنسان في قلب جميع النقاشات والتجارب والمبادرات. مشيراُ إلى أن دبي تحرص على توجيه الحوار نحو أسئلة تتعلق بمستقبل التعليم والصحة والعمل وجودة الحياة، بدلاُ من التركيز على التقنيات بحد ذاتها. كما تجمع المنصات المختلفة العلماء والمبتكرين وصناع السياسات ورواد الأعمال للعمل على تطوير حلول تعزز قدرات الإنسان وتدعم المجتمعات والاقتصادات.