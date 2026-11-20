دبي الرقمية تكشف تشغيل أكثر من 90 تطبيق ذكاء اصطناعي في 20 جهة حكومية خلال أسبوع دبي للمستقبل 2026 لتعزيز الخدمات الرقمية.

كشفت هيئة دبي الرقمية عن التشغيل الفعلي لأكثر من 90 تطبيقاً مخصصاً للذكاء الاصطناعي عبر 20 جهة حكومية مختلفة في الإمارة. يأتي هذا الإعلان كجزء من إطلاق النسخة الثانية من تقرير حالة الذكاء الاصطناعي في دبي لعام 2026، والذي تم نشره خلال فعاليات أسبوع دبي للمستقبل في الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر.

يعد هذا التطور خطوة حاسمة في تحول دبي من مجرد تجارب محدودة إلى نموذج عالمي للتطبيق الواسع النطاق، حيث تعزز الإمارة مكانتها كمدينة ممكّنة بالكامل بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. ويهدف هذا التحول إلى رفع مستوى الخدمات الحكومية وضمان تلبية الاحتياجات المستقبلية للسكان والزوار بكفاءة عالية.

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أدوات الذكاء الاصطناعي الحكومية وحوكمتها

يوفر التقرير الجديد تقييماً شاملاً لمسيرة التحول الرقمي التي تقودها دبي الرقمية، مع التركيز على كيفية إعادة تصور طريقة عمل الحكومة وعلاقتها بالمواطنين. أكد معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، أن هذه الخطوة تتجاوز مجرد تحسين الخدمات الحالية لإعادة تصميم العمليات الحكومية لتكون أكثر استباقية وتكاملاً.

تشدد الرؤية الموجهة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على ضرورة تحويل الإمكانات التكنولوجية إلى فرص تنموية ملموسة. ويؤكد المنصوري أن قياس ريادة المدن في عصر الذكاء الاصطناعي يتم من خلال قدرتها على خلق قيمة مستدامة للإنسان والمجتمع، مع الالتزام الصارم بمبادئ الحوكمة والثقة والشفافية.

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أهداف الاستراتيجية وقياس الأثر العام

يركز التقرير على إنشاء منظومة حكومية أكثر ترابطاً، حيث تتكامل الخدمات والأنظمة لتقديم تجارب أسرع وأبسط تخدم احتياجات الأفراد بشكل مباشر. ويتبنى نهج دبي الناشئ لبناء مدينة ممكّنة بالذكاء الاصطناعي، الذي يسعى لتحقيق القيمة العامة وقياس النتائج الفعلية للتكنولوجيا في حياة الإنسان والمجتمع.

اعتمدت الهيئة منهجية بحثية تجمع بين تحليل التجربة الحكومية الفعلي وإشراك القطاعين الخاص والأكاديمي في التقييم. ويتناول التقرير خمس معادلات رئيسية تتعلق بالموازنة الدقيقة بين التوسع التكنولوجي السريع ومتطلبات الحوكمة المسؤولة، مما يضمن عدم تجاوز الحدود الأخلاقية أو الأمنية.

مستقبل الاستثمارات والسياسات الذكية

أكد سعادة خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن هذا التقرير يمثل أداة حيوية لفهم مسيرة التحول وتقييم الإنجازات السابقة. وأشار بلهول إلى أهمية التكامل بين جهود الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين لتسريع الانتقال من مرحلة الابتكارات التجريبية إلى التطبيقات العملية واسعة النطاق.

ستشكل نتائج النسخة الثانية منهجية التقرير أساساً متيناً لتقييم الأثر المستقبلي في تقرير عام 2027. ويسعى هذا التوجيه إلى دعم تطوير السياسات العامة وتوجيه الاستثمارات بكفاءة، بما يعزز جاهزية دبي للاستقرار في مستقبل يعتمد كلياً على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة.