اتفاقية استراتيجية لدمج مصرف الإمارات الإسلامي بالكامل في دبي الإسلامي، بإنشاء كيان جديد بأصول تقدر بنحو 585 مليار درهم وتعزيز الهيمنة الإسلامية المصرفية في المنطقة.

أعلن بنك دبي الإسلامي و بنك الإمارات دبي الوطني ، بعد حصولهما على الموافقة اللازمة من مجلسي إدارتيهما، رسمياً عن توقيع اتفاقية شراء أسهم جوهرية. تتيح هذه الاتفاقية الحاسمة ل بنك دبي الإسلامي فرصة الاستحواذ الكامل على جميع الأسهم، مما يمنحه ملكية بنسبة 100% من رأس المال المصدر ل مصرف الإمارات الإسلامي. يأتي هذا الإجراء ضمن خطة استراتيجية واضحة لتعزيز الهيكل المالي والخدمي للقطاع المصرفي الإسلامي في الدولة.

يتم سداد القيمة المالية الكاملة لهذه الصفقة الضخمة من خلال آلية مالية مبتكرة، حيث تصدر أسهم عادية جديدة لصالح بنك الإمارات دبي الوطني. تضمن هذه الآلية نقل الملكية دون استنزاف السيولة النقدية المباشرة في مرحلة التنفيذ الأولية، وتضع الأساس لنمو مستدام للكيان الموحد. يستهدف الدمج النهائي إنشاء كيان مصرفي إسلامي عملاق، يصل حجم إجمالي أصوله إلى نحو 585 مليار درهم إماراتي.

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تعزيز الهيمنة المصرفية الإسلامية عالمياً

من المتوقع أن تؤدي هذه العملية الاستراتيجية إلى ترسيخ مكانة بنك دبي الإسلامي بصفته أكبر مجموعة مصرفية إسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتجاوز هذا الإنجاز الحدود المحلية ليتربع الكيان الجديد على صدارة التصنيفات العالمية، حيث سيصبح ثاني أكبر مجموعة مصرفية إسلامية مدرجة في البورصة على مستوى العالم من حيث إجمالي الأصول. يعكس هذا الترتيب تطوراً نوعياً في استراتيجية التوسع الدولي والإقليمي للمجموعتين.

يهدف هذا الدمج إلى الجمع بين نقاط القوة التكميلية لكلا المؤسستين، لتحقيق نتائج اقتصادية وتنافسية ملموسة في السوق. تسعى الاتفاقية إلى دمج الخبرة الراسخة لبنك دبي الإسلامي في مجال الخدمات المصرفية للشركات، مع الميزات الخاصة لمصرف الإمارات الإسلامي في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد. هذا التكامل يخلق منظومة مالية شاملة تغطي شريحة واسعة من العملاء والمستثمرين المحتملين في مختلف القطاعات.

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تآزر القدرات التشغيلية والرقمية

ترمي الصفقة إلى توسيع قاعدة العملاء بشكل ملحوظ، وتعزيز القدرات التمويلية والرقمية للمجموعة الجديدة لتلبية متطلبات السوق المتغيرة. يُتوقع أن تحقق العملية وفورات تشغيلية كبيرة، بالإضافة إلى توفير فرص إضافية للنمو المستقبلي عبر تحسين شبكة الفروع الحالية. سيتم أيضاً توسيع عمليات البيع المتبادل للمنتجات والخدمات المصرفية بين المؤسستين، مما يعزز الكفاءة ويقلل من التكاليف الإدارية والمؤسسية على المدى الطويل.

تتضمن البنود الأساسية للاتفاق أن يصبح بنك الإمارات دبي الوطني مساهماً استراتيجياً رئيساً في بنك دبي الإسلامي بعد اكتمال العملية. يمنح هذا الترتيب بنوك الإمارات دبي الوطني وفرقته من المساهمين فرصة الاستفادة المباشرة من النمو المستقبلي المتوقع للكيان الموحد. ستعود هذه الاستفادة أيضاً من خلال عوائد القيمة المتوقعة التي ستنتج عن عملية الدمج الناجحة والتكامل الفعال للموارد.

تُمثل هذه الخطوة مرحلة فارقة في تاريخ القطاع المصرفي الإسلامي، حيث تجمع بين مؤسستين كبريتين لتشكل كياناً موحداً ذا قدرة تنافسية عالية. يتطلع الخبراء إلى تأثير هذه الصفقة على استقرار السوق وتمويل المشاريع الكبيرة في المستقبل القريب. تعكس الاستراتيجية نهجاً واضحاً نحو التكامل الرأسمالي والخدمي الذي يضمن استدامة النمو وجودة الخدمة للعملاء.