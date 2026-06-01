دبي تطلق 250 مشروعاً عقارياً بقيمة 75 مليار درهم خلال 5 أشهر رغم التوترات الإقليمية

في ظل تحديات إقليمية، شهد سوق دبي العقاري نشاطا غير مسبوق مع إطلاق 250 مشروعا بقيمة 75 مليار درهم، ما بين مشاريع سكنية وفيلات وأراضي، وتضم القائة 15 مشروعا تتجاوز قيمتها المليار درهم.

أطلقت دبي 250 مشروعا عقاريا بقيمة إجمالية تبلغ 75 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، متحدية التوترات الإقليمية والجيوسياسية التي شهدتها المنطقة.

وبحسب دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فإن وتيرة الإطلاق كانت مرتفعة، بمعدل 50 مشروعا شهريا أو حوالي مشروعين يوميا، مما يعكس ثقة في السوق المحلي. وشملت المشاريع على بناء 59.4 ألف وحدة سكنية و10.8 ألف فيلا، بالإضافة إلى تطوير 32 قطعة أرض جديدة. وشملت الإطلاقات عددا كبيرا من المشاريع الضخمة، حيث تجاوزت 15 مشروعا حاجز المليار درهم لكل منها.

بلغ عدد المشاريع التي تتراوح قيمتها بين 999 و500 مليون درهم 30 مشروعا، و97 مشروعا بين 499 و100 مليون درهم، بينما بلغ عدد المشاريع الصغيرة ذات القيمة الأقل من 100 مليون درهم 108 مشاريع. من بين المشاريع المليارية، تصدر مشروع "فيرديس من جنان 2" في وادي الصفا 5 القائمة كأغلى مشروع بقيمة 6.5 مليار درهم، يليه برج انترستلر في البرشاء جنوب الخامسة بقيمة 2.3 مليار درهم، ثم مشروع مايفير نكزوس من سيفين مايفير في وادي الصفا 7 بقيمة 1.5 مليار درهم.

كما شملت القائمة مشاريع مثلاية بي بالاس جروب في السطوة (1.47 مليار)، سيمفونية باي شيماء في وادي الصفا3 (1.4 مليار)، كونفيدنت بريستون في وادي الصفا 2 (1.36 مليار)، وترامب تاور في المركز التجاري الأول (1.34 مليار). وتوزعت المشاريع الباقية على منطقة دبي الجنوب (وعد- كاسكيدا 2، 1.2 مليار)، زعبيل الثانية (فنادق ومساكن أكالا، 1.2 مليار)، اليلايس 2 (أولبيا، 1.2 مليار)، البرشاء جنوب الرابعة (ذا وييف، 1.1 مليار)، مدينة المطار (حياة 2 بحوالي 1.09 مليار وحياة 3 بحوالي 1.06 مليار)، وادي الصفا 5 (أيوم 99 ريزيدنسز، 1.06 مليار)، ومعيصم الأول (باينوود استيت هومز، 1.01 مليار درهم).

وبشكل إجمالي، بلغ عدد المشاريع الفعالة 179 مشروعا، بينما تنتظر 70 مشروعا الموافقة، ومشروع واحد على وشك صدور الموافقة النهائية





