شركة دبي للتأمين تحقق قفزة كبيرة في صافي أرباحها لتصل إلى 180.75 مليون درهم، مع ارتفاع إيرادات التأمين بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من عام 2026.

أعلنت شركة دبي للتأمين عن نتائجها المالية خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، لتسجل نموًا قويًا في صافي أرباح ها بنسبة 29.5٪، مما يعكس الأداء القوي للشركة في السوق المحلي. واستمرت الشركة في تحقيق نمو مستدام في عملياتها وأنشطتها التأمينية، حيث ارتفعت إيرادات التأمين بنسبة 15.5٪ لتصل إلى 2.88 مليار درهم، مقارنة بإيرادات قدرها 2.50 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025. وقد أظهرت النتائج تحسنًا ملحوظًا في نتائج خدمات التأمين، التي قفزت بنسبة 49.5٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مما يؤكد قدرة الشركة على التكيف مع احتياجات العملاء.

تحليل الأداء المالي للشركة

وواصلت شركة دبي للتأمين تحقيق أداء مالي قوي حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026، حيث سجلت ارتفاعًا في صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 29.51٪، ليصل إلى 180.75 مليون درهم، مقارنة بـ 139.56 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025. وقد عزز هذا النمو المركز المالي للشركة، حيث بلغت أصولها المالية 1.40 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2026، بزيادة قدرها 6.3٪ مقارنة بـ 1.32 مليار درهم في نهاية عام 2025. كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 10.9٪ ليصل إلى 1.30 مليار درهم، مقارنة بـ 1.17 مليار درهم في نهاية العام السابق.

تعليقات الرئيس التنفيذي على النتائج

وفي تعليق على النتائج المالية، قال عبداللطيف أبو قورة، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للتأمين: "يعكس أداء دبي للتأمين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 مرونة نموذج أعمالنا، وقوة عملياتنا التأمينية، وتركيزنا المستمر على تحقيق ربحية مستدامة". وأكد أن تحقيق نمو يقارب 30٪ في صافي الأرباح، إلى جانب التحسن الملحوظ في نتائج خدمات التأمين، يعكس قدرة الشركة على تحقيق أداء مالي قوي، مع مواكبة الاحتياجات المتغيرة لعملائها ومتطلبات السوق. وأشار إلى أن أولوية الشركة هي تعزيز قدراتها التشغيلية، والحفاظ على إدارة منضبطة للمخاطر، وتقديم حلول تأمينية مبتكرة وموثوقة.

رؤية الشركة للمستقبل

وتواصل شركة دبي للتأمين تقديم خدماتها للأفراد والشركات في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال محفظة متكاملة من الحلول التأمينية التي تشمل التأمينات العامة، وتأمين المركبات، والتأمين البحري، وتأمين الممتلكات، والتأمين الهندسي، والتأمين الصحي، والتأمين على الحياة. وفي المرحلة المقبلة، تواصل الشركة تركيزها على تعزيز عملياتها التأمينية الأساسية، والحفاظ على إدارة مالية حكيمة، وتلبية الاحتياجات المتطورة للأفراد والشركات في الدولة.

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توسيع المحفظة التأمينية

ومن خلال توفير حلول تأمينية تواكب متطلبات العملاء وتوفر لهم الحماية اللازمة، تسعى شركة دبي للتأمين إلى تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات في سوق التأمين المتطور في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتستمر الشركة في التزامها بتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد لمساهميها، وبناء علاقات راسخة مع عملائها، والمساهمة في دعم نمو قطاع التأمين في الدولة. كما تؤكد الشركة على أهمية التكيف مع المتغيرات السريعة في السوق، من خلال الاستثمار في الابتكار وتحسين الخدمات.

آفاق النمو المستقبلي

وبينما تركز شركة دبي للتأمين على تحقيق النمو المستدام، فإنها تعمل على تحسين كفاءة عملياتها وتوسيع نطاق خدماتها لتشمل المزيد من الفئات المستهدفة. وتستفيد الشركة من خبرتها الطويلة في مجال التأمين، واهتمامها بتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتنوعة. ومع استمرار تطور قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، تظل شركة دبي للتأمين ملتزمة بتقديم خدمات عالية الجودة، وتعزيز مكانتها كواحدة من الشركات الرائدة في هذا المجال.