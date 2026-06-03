دبليو تي دبليو تحصل على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية لتوسيع أعمالها في الشرق الأوسط

أعلنت شركة دبليو تي دبليو للاستشارات والوساطة أنها حصلت على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية لمزاولة نشاطها في مركز دبي المالي العالمي، مما يعزز توسعها في المنطقة ويمثل نقلة نوعية في خدمات الاستثمار.

أعلنت شركة دبليو تي دبليو، الرائدة عالمياً في مجال الاستشارات والوساطة والحلول، والمدرجة في بورصة ناسداك، عن حصولها على موافقة سلطة دبي للخدمات المالية لمزاولة نشاطها داخل مركز دبي المالي العالمي تحت اسم WTW Investments- مركز دبي المالي العالمي المحدودة.

يمثل هذا الترخيص محطة مفصلية في استراتيجية الشركة التوسعية بمنطقة الشرق الأوسط، حيث يفتح آفاقاً جديدة للتفاعل مع العملاء الحاليين والمحتملين في المنطقة. ولأول مرة، ستتمكن الشركة من تقديم مجموعة متكاملة من خدمات الاستثمار المنظمة انطلاقاً من منصة محلية راسخة في مركز دبي المالي العالمي، مما يتيح لها الوصول المباشر إلى بعض من أسرع أسواق الاستثمار نمواً وديناميكية على مستوى العالم.

يعزز هذا الترخيص قدرة دبليو تي دبليو على تلبية الطلب المتزايد على حلول استثمارية مبتكرة ومخصصة، خاصة مع تنامي دور المنطقة كمركز مالي عالمي. تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تحولاً اقتصادياً واسعاً، حيث تسعى الحكومات والمؤسسات إلى تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات الأجنبية. وتعتبر دبي، بفضل بنيتها التحتية المتطورة وبيئتها التنظيمية المرنة، وجهة مثالية لشركات إدارة الثروات والأصول التي تتطلع إلى التوسع في الأسواق الناشئة.

من المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز مكانة دبي كمركز مالي رائد، وجذب مزيد من الشركات العالمية للاستفادة من الفرص التي يوفرها مركز دبي المالي العالمي. بهذه المناسبة، صرحت ديا لوك، الرئيسة العالمية للاستثمارات في دبليو تي دبليو، قائلة: بالحصول على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية، أصبح بإمكاننا الآن العمل بشكل مباشر وفعال ضمن بيئة السوق المحلية، والتواصل مع مديري الثروات، والمكاتب العائلية، والعملاء من المؤسسات الذين يتزايد طلبهم على الحلول المبتكرة والأفكار المتجددة.

وأضافت أن هذا الترخيص يمثل نقلة نوعية في طريقة تفاعل الشركة مع عملائها، حيث يمكنهم الآن الوصول إلى مجموعة واسعة من خدمات الاستثمار المنظمة بطريقة أكثر كفاءة. من جانبه، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: يعكس قرار الشركة بتأسيس مقرها الإقليمي في مركز دبي المالي العالمي المكانة الراسخة التي تحظى بها دبي كوجهة مفضلة لشركات إدارة الثروات والأصول العالمية.

وأشار إلى أن مركز دبي المالي العالمي يحتضن أكبر منظومة لشركات إدارة الثروات والأصول وأكثرها رسوخاً في المنطقة، ما يتيح للشركات الوصول المباشر إلى فرص النمو الإقليمية ورأس المال والعملاء. واختتم بالقول: بحجم أصول تتجاوز 3.6 تريليون دولار في مجال تقديم الاستشارات وأصول مُدارة تتجاوز 187 مليار دولار، توفر دبليو تي دبليو خبرة عالمية واسعة في مجال الاستشارات الاستثمارية والمؤسسية لمجتمع مركز دبي المالي العالمي، ونتطلع إلى دعم الشركة في مسيرة نموها وتوسيع أعمالها انطلاقاً من دبي.

وبدوره، قال الدكتور أحمد واري، مدير شركة WTW Investments (مركز دبي المالي العالمي) ورئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دبليو تي دبليو: يوفر مركز دبي المالي العالمي بيئة تنظيمية مواتية لممارسة الأعمال وفق المستويات العالمية، ويمثل حصولنا على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية خطوة محورية في مسيرتنا الإقليمية. وأكد أن الشركة ستستفيد من هذه البيئة لتوسيع قاعدة عملائها وتعزيز حلولها الاستثمارية المبتكرة التي تلبي احتياجات السوق المتنامية.

يذكر أن دبليو تي دبليو تدير أصولاً تتجاوز 187 مليار دولار وتقدم استشارات مالية تزيد قيمتها عن 3.6 تريليون دولار، مما يجعلها واحدة من أكبر شركات الاستشارات والوساطة في العالم. وتسعى الشركة من خلال هذا الترخيص إلى تعزيز وجودها في الشرق الأوسط، التي تشهد طلباً متزايداً على خدمات إدارة الثروات والاستثمارات المؤسسية. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي في توقيت مناسب، حيث يتجه المستثمرون نحو التنويع الجغرافي والاستفادة من الفرص في الأسواق الناشئة.

ويمثل مركز دبي المالي العالمي بيئة مثالية للشركات العالمية، إذ يوفر إطاراً تنظيمياً متطوراً وإمكانية الوصول إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. ومن المتوقع أن يسهم توسع دبليو تي دبليو في دعم جهود المركز لجذب المزيد من الشركات المتخصصة في إدارة الأصول والثروات، مما يعزز مكانة دبي كمركز مالي دولي. وفي المستقبل، تخطط الشركة لتوسيع خدماتها لتشمل مجالات جديدة مثل الاستثمار المستدام والتكنولوجيا المالية، بما يتوافق مع رؤية الإمارات العربية المتحدة للاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي.

كما ستواصل دبليو تي دبليو الاستثمار في الكوادر المحلية وتطوير المهارات المتخصصة، تماشياً مع استراتيجيتها لتعزيز الاقتصاد المعرفي في المنطقة. يُعتبر هذا الترخيص إضافة نوعية لمجتمع الأعمال في دبي، حيث سيساهم في رفع مستوى الخدمات المالية المقدمة وتعزيز المنافسة بين الشركات العالمية في السوق المحلية





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