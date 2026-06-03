دبليو تي دبليو تحصل على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية لمزاولة نشاطها في مركز دبي المالي العالمي

أعلنت شركة دبليو تي دبليو للاستشارات والوساطة والحلول عن حصولها على موافقة سلطة دبي للخدمات المالية لمزاولة نشاطها داخل مركز دبي المالي العالمي، مما يتيح لها تقديم خدماتها الاستثمارية المنظمة من دبي لأول مرة، ويعزز توسعها في الشرق الأوسط.

أعلنت شركة دبليو تي دبليو للاستشارات والوساطة والحلول والمدرجة في بورصة ناسداك عن حصولها على موافقة سلطة دبي للخدمات المالية لمزاولة نشاطها داخل مركز دبي المالي العالمي تحت اسم WTW Investments - مركز دبي المالي العالمي المحدودة.

يمثل هذا الترخيص محطة محورية في استراتيجية الشركة التوسعية لمنطقة الشرق الأوسط، حيث يتيح لها الانتقال إلى منصة محلية راسخة قابلة للتوسع مع إمكانية الوصول المباشر إلى أسواق الاستثمار الأكثر ديناميكية ونمواً في العالم. وبهذا الترخيص، تستطيع الشركة ولأول مرة تقديم مجموعتها الكاملة من خدمات الاستثمار المنظمة من مركز دبي المالي العالمي بشكل استباقي، مما يعزز قدرتها على خدمة عملائها الحاليين والجدد في المنطقة.

وبهذه المناسبة، صرحت ديا لوك، الرئيسة العالمية للاستثمارات في دبليو تي دبليو، بأن الحصول على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية يمكنهم الآن من العمل بشكل مباشر وفعال ضمن بيئة السوق المحلية، والتواصل مع مديري الثروات والمكاتب العائلية والعملاء من المؤسسات الذين يتزايد طلبهم على الحلول المبتكرة والأفكار المتجددة. وأضافت أن هذه الخطوة تعزز قدرة الشركة على تلبية احتياجات العملاء المتطورة في المنطقة.

من جانبه، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن قرار الشركة بتأسيس مقرها الإقليمي في المركز يعكس المكانة الراسخة لدبي كوجهة مفضلة لشركات إدارة الثروات والأصول العالمية. وأشار إلى أن المركز يحتضن أكبر منظومة لشركات إدارة الثروات والأصول وأكثرها رسوخاً في المنطقة، مما يتيح للشركات الوصول المباشر إلى فرص النمو الإقليمية ورأس المال والعملاء.

وأضاف أن دبليو تي دبليو، بحجم أصول تتجاوز 3.6 تريليون دولار في مجال تقديم الاستشارات وأصول مُدارة تتجاوز 187 مليار دولار، توفر خبرة عالمية واسعة في مجال الاستشارات الاستثمارية والمؤسسية لمجتمع المركز. بدوره، أوضح الدكتور أحمد واري، مدير دبليو تي دبليو في مركز دبي المالي العالمي ورئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن المركز يوفر بيئة تنظيمية مواتية لممارسة الأعمال وفق المستويات العالمية، وأن الحصول على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية يمثل خطوة محورية في مسيرتهم الإقليمية.

وأكد أن الشركة ستواصل الاستفادة من هذه البيئة لتوسيع أعمالها وتعزيز وجودها في المنطقة. يأتي هذا التطور في إطار استراتيجية دبليو تي دبليو الهادفة إلى تعزيز تواجدها في الأسواق الناشئة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن يسهم الترخيص الجديد في تسريع وتيرة نمو الشركة في المنطقة، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الخدمات الاستشارية والاستثمارية المتطورة. كما يعكس التزام دبي بجذب الشركات العالمية الرائدة في مجال إدارة الثروات والأصول، وتعزيز مكانتها كمركز مالي عالمي.

تتمتع دبليو تي دبليو بخبرة واسعة تمتد لأكثر من 150 عاماً في مجال الاستشارات والوساطة والحلول، وتخدم عملاء من جميع أنحاء العالم. ويمثل الحصول على هذا الترخيص إضافة قوية لقدراتها في المنطقة، حيث ستتمكن من تقديم خدمات متكاملة تشمل استشارات الاستثمار وإدارة الأصول وحلول التقاعد والتأمين. وتخطط الشركة لتوسيع فريقها في دبي ليشمل خبراء متخصصين في مختلف المجالات الاستثمارية.

وتعد سلطة دبي للخدمات المالية هي الجهة التنظيمية المختصة بالإشراف على الأنشطة المالية في مركز دبي المالي العالمي، وتتمتع بسمعة مرموقة على المستوى الدولي. ويؤكد حصول دبليو تي دبليو على ترخيصها ثقة السلطة في قدرات الشركة والتزامها بالمعايير التنظيمية العالية. ويمثل هذا الترخيص أيضاً فرصة للشركة للاستفادة من البنية التحتية المتطورة للمركز والقوانين والتشريعات التي تستند إلى القانون الإنجليزي.

في الختام، يمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة في مسيرة دبليو تي دبليو نحو تعزيز وجودها في الشرق الأوسط، ويعكس التزامها بتقديم أفضل الخدمات الاستثمارية لعملائها. كما يعزز مكانة دبي كوجهة مفضلة للشركات العالمية الراغبة في التوسع في المنطقة، ويدعم رؤية الإمارات في أن تكون مركزاً مالياً عالمياً رائداً





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