دبا الحصن والأكاديمية يتأهلان لـدور الـ32 في كأس الاتحاد بعد افتتاحية غزيرة بالأهداف

انطلقت مباريات دور الـ64 بكأس الاتحاد أمس الجمعة برحلات تهديدية كبيرة، حيث حجز دبا الحصن والعين وريد كاسل بطاقات الصعود لدور الـ32 في المسابقة.

انطلقت أمس الجمعة، مباريات دور الـ64 من بطولة كأس الاتحاد ، وسط حضور جماهيري ملحوظ وتشويق كبير في الملاعب المختلفة. وقد شهدت الجولة الافتتاحية، التي ضمت 18 مباراة، غزارة كبيرة في التسجيلات، مما عكس طبيعة هذا الدور التمهيدي الذي يتميز بالمفاجآت والتنافس الشديد بين الأندية المشاركة.

نتائج دور الـ64 وكأس الاتحاد

تمكنت الفرق التالية من حجز بطاقاتها رسميًا للتأهل إلى المرحلة المقبلة، وهي دور الـ32 من البطولة. وقد نجح فريق دبا الحصن في تحقيق فوز كاسح على نظيره العروبة بنتيجة 2-0، بينما سجل فريق الإمارات فوزًا تاريخيًا ومبهرًا على فريق فرانك بنتيجة ضخمة وصلت إلى 7-0، مما أكد تفوقه الكبير.

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أما فريق الفجيرة، فحجز هو الآخر مقعده في الجولة التالية عبر فوزه على فريق الشهامة بنتيجة 3-1. وفي لقاء آخر، استطاع فريق دبا أن يتجاوز عقبة فريق ديزرت فالكون بنتيجة 2-0، ليوحوا بذلك بجديتهم الكبيرة في خوض المنافسة والوصول إلى مراحل أعمق من البطولة.

أبطال اليوم وكأس الاتحاد

شهدت المواجهة بين فريق العربي وفريق فونيكس يونايتد، فوزًا للأبيض بنتيجة 2-1. وفي مباراة أخرى ذات طابع درامي، تغلب فريق الحمرية على فريق غلف يونايتد بركلات الترجيح بعد أن انتهى وقت اللعب الأصلي على وقع التعادل الإيجابي بهدف لفرقى الفريقين.

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وتكرار نفس السيناريو في مباراة أخرى، حيث حقق فريق فورت فيرتوس الفوز على فريق بريسشن بعد تعادل الفريقين 1-1 في الوقت الأصلي، وحسمها فورت فيرتوس بذكاء من نقطة الترجيح. وفي منافسة أخرى قوية، استطاع فريق الجزيرة الحمراء إهراز شباك فريق الوحدة بفارق 4-2.

كما حقق فريق سيتي فوزًا سهلًا على فريق نوفا ستار بنتيجة 3-1. وتربع فريق أكاديمية العين على عرش أكبر الانتصارات في اليوم الأول من المسابقة، حيث تغلب على فريق يونايتد "ب" بنتيجة ساحقة وصلت إلى 8-2، وهو ما يعكس الجاهزية العالية للأكاديمية.

جدول مباريات الأسبوع القادم

تستمر مواجهات دور الـ64 في يوم السبت القادم، بمشاركة 8 مباريات جديدة ومثيرة. من بين هذه المواجهات، تقابل البطائح مع فريق فرسان هسبانيا "ثالثة"، بينما يلاقي فريق الهير نظيره فرسان هسبانيا "ثانية"، في منافسات تتسم بالمنافسة الشرسة.

ويتواجه فريق الجزيرة مع فريق الرمس، كما يلتقي فريق سيركل فوتبول بفريق ستاليونز. ومن المقرر أن يستضيف حامل اللقب فريق بالم سيتي، فريق أي إل إس إيه، في مباراة مهمة تعزز من مكانة الفريق الملقب.

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كما يلاقي فريق يونايتد سبورت نظيره الصقور العربية، بينما يلتقي فريق ماراكوجا مع فريق رويال، ويتواجه فريق جراناندوس مع فريق مدينات. هذه المواجهات تمثل فرصة ذهبية للأندية الصغيرة لخلق مفاجآت جديدة.

ختام الدور التمهيدي

يختتم الدور التمهيدي في يوم الأحد القادم، بثلاث مباريات حاسمة. تقابل فيها فريق الذيد مع فريق سيتي "ثالثة"، بينما يلتقي فريق الاتفاق "أولى" بنظيره أي إف سي في مواجهة قوية.

المباراة الأخيرة ستكون بين فريق مصفوت ونظيره سترايكس، ليضع بذلك اللاعبون والمدربون كل جهودهم في هذه المباريات الأخيرة لتحديد هوية الفرق التي ستكمل المسير نحو الأدوار المتقدمة.