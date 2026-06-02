داماك ديجيتال: نمو محفظتها العالمية من الأراضي المخصصة لتطوير مراكز بيانات

أعلنت داماك ديجيتال عن نمو محفظتها العالمية من الأراضي المخصصة لتطوير مراكز بيانات، وتسير الشركة بخطى متسارعة نحو تحقيق هدفها في تشغيل مراكز بيانات بقدرة تصل إلى 2 جيجاواط، بحلول نهاية الربع الأول من عام 2028.

أعلنت داماك ديجيتال ، المزود العالمي للبنية التحتية الرقمية والمملوكة بالكامل من قبل مجموعة داماك، عن نمو محفظتها العالمية من الأراضي المخصصة لتطوير مراكز بيانات بقدرة استيعابية إجمالية تصل إلى 6000 ميجاواط، موزعة على 13 دولة وأكثر من 35 موقعاً استراتيجياً حول العالم.

وتسير الشركة بخطى متسارعة نحو تحقيق هدفها المتمثل في تشغيل مراكز بيانات بقدرة تصل إلى 2 جيجاواط، بحلول نهاية الربع الأول من عام 2028. وتُعد الشركة من بين أسرع شركات البنية التحتية الرقمية نمواً على مستوى العالم، حيث باشرت أعمال التطوير والإنشاء في 10 مواقع جديدة، خلال الأشهر الخمسة الماضية، مع خططها لدخول ثمانية مواقع منها إلى الخدمة قبل نهاية عام 2026.

وتعكس هذه الخطوة التوسعية المتسارعة لداماك ديجيتال، جهودها المتواصلة لتلبية الطلب العالمي المتنامي على البنية التحتية الرقمية الداعمة للذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية. وتعزز هذه الخطوة مكانة داماك ديجيتال كشريك موثوق لأكبر شركات التكنولوجيا العالمية من خلال إبرام اتفاقيات وشراكات استراتيجية مع خمسة من أبرز مزودي خدمات الحوسبة السحابية فائقة النطاق.

ويقود عمليات داماك ديجيتال فريق يضم أكثر من 600 متخصص موزعين عبر ثلاث قارات، وتشمل أسواق الشركة في أوروبا، إسبانيا وإيطاليا واليونان وتركيا ودول الشمال الأوروبي، فيما تواصل توسيع حضورها في آسيا من خلال مشاريعها في تايلاند وإندونيسيا وماليزيا والفلبين. وتشير الشركة إلى أنها قد حققت بالفعل قدرة تشغيلية في السعودية وتايلاند، وتستهدف أكثر من 700 ميجاواط من القدرات التشغيلية، عبر أكثر من 14 موقعاً بحلول الربع الأول من عام 2027





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