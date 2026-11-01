دافز تستضيف قمة محور مستقبل التجارة في نوفمبر 2024

دافز تنظم النسخة الأولى من قمة محور مستقبل التجارة يوم 23 نوفمبر 2024 بمشاركة 27 متحدثاً وقياديين من شركات عالمية لاستشراف تحولات التجارة الدولية.

تنظم المنطقة الحرة بمطار دبي دافز بالتعاون مع مجلة فوربس الشرق الأوسط النسخة الأولى من قمة محور مستقبل التجارة ، والتي تستضيفها العاصمة الاقتصادية دبي في فندق ماندارين أورينتال جميرا. تعقد هذه القمة الدولية الهامة يوم 23 نوفمبر الجاري، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الثلاثين لتأسيس المنطقة الحرة بمطار دبي ، وهي حدث رئيسي يجمع نخبة من صناع القرار التجاري واللوجستي.

رؤية قادة دافز لمستقبل التجارة اللوجستية

تحظى القمة برعاية وحضور مباشر من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا الحدث في الخارطة الاقتصادية المحلية والإقليمية. تهدف المبادرة إلى استشراف المستقبل المتغير للتجارة الدولية، مع التركيز العميق على التحولات الجذرية التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية والخدمات اللوجستية المعقدة.

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يؤكد الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، أن المناطق الحرة تشكل ركيزة أساسية في المنظومة الاقتصادية لإمارة دبي. وأشار إلى دورها المحوري في تسهيل حركة التجارة واستقطاب الاستثمارات والشركات العالمية، وتعزيز الترابط الوثيق بين الأسواق الإقليمية والدولية المتشابكة.

وأضاف الزرعوني أن هذه المناطق تتطور لتصبح منظومات اقتصادية متكاملة تتجاوز توفير البنية التحتية التقليدية، لتدعم نمو الأعمال وتعزز كفاءة سلاسل الإمداد. هذا التوجه ينسجم تماماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وتعزيز مكانتها ضمن أهم المراكز الاقتصادية العالمية على مستوى الكوكب.

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من جانبها، أعلنت آمنة راشد لوتاه، مدير عام المنطقة الحرة بمطار دبي، أن أولويات المرحلة المقبلة تركز على تطوير الخدمات بما يستجيب لاحتياجات الشركات المتطورة. وتهدف الاستراتيجية إلى توظيف التكنولوجيا والابتكار لرفع كفاءة العمليات التجارية واللوجستية، وتمكين الأعمال من الاستفادة القصوى من فرص التجارة الرقمية والتوسع في أسواق جديدة.

شهادات عالمية وحوارات حول الاستدامة والتحول الرقمي

تتضمن قائمة المتحدثين البارزين في القمة أكثر من 27 شخصية مؤثرة، من بينهم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وآمنة راشد لوتاه، بالإضافة إلى قيادات تنفيذية من كبرى الشركات العالمية. يضم القائمة عزيز قليلات، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وروابط الدول المستقلة، وليزا بارك، المديرة الإقليمية في دولة الإمارات لدى إيه بي مولر ميرسك.

كما يشارك نبيل سلطان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دناتا، وأمادو ديالو، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرامكس، في نقاشات القمة. وينضم إليهم مسؤولون رفيعو المستوى من شركات دي إتش إل لسلاسل الإمداد، فيديكس، إيرباص، تاليس، ومجموعة ميركانتيل باسيفيك، إلى جانب ممثلي المنظمة العالمية للمناطق الحرة ومجموعة تريديلنغ.

تسعى خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط، إلى تقديم منصة تجمع الخبرات والرؤى القادرة على استشراف التحولات التي تعيد تشكيل حركة التجارة والاستثمار عالمياً. وتسعى التعاون المشترك مع دافز لجمع صناع القرار وقادة الأعمال حول حوار عملي يربط بين التكنولوجيا ورأس المال والسياسات الفعالة.

يرتكز برنامج القمة على أربعة محاور استراتيجية رئيسية تشمل خدمات لوجستية جاهزة للمستfuture، والاستدامة بوصفها استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي، وثورة التجارة الرقمية والمنصات والذكاء الاصطناعي. المحور الرابع يركز على الاستثمار والابتكار لدفع مستقبل التجارة والخدمات اللوجستية نحو آفاق جديدة.

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سيقوم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي بإلقاء كلمة رئيسية في افتتاح القمة بعنوان سياسات تجارية ذكية لمناطق اقتصادية متكاملة. سيتطرق خلال كلمته إلى دور توحيد الأطر التنظيمية وتبسيط الإجراءات وتطوير الحوافز في تسريع التجارة عبر الحدود واستقطاب الاستثمارات العالمية.

وسيكون للدكتور محمد الزرعوني أيضاً كلمة رئيسية بعنوان ثلاثة عقود من التحول: مراكز تجارية أسهمت في تسريع نمو دبي. ستستعرض هذه الكلمة الدور التاريخي والحالي للمنطقة الحرة بمطار دبي في ترسيخ مكانة دبي ضمن أبرز المراكز العالمية للتجارة والخدمات اللوجستية.

تتناول جلسات القمة مجموعة واسعة من المواضيع الملحة، بما في ذلك تطوير سلاسل إمداد أكثر مرونة واستدامة، ومستقبل قطاع الطيران في الشرق الأوسط. كما يتم التركيز على خفض الانبعاثات في أنشطة التخزين والنقل وخدمات التوصيل في الميل الأخير، ودور الأسواق الرقمية ومنصات التجارة الإلكترونية بين الشركات.

تبحث الجلسات أيضاً تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتحليلات التنبؤية في رفع كفاءة العمليات اللوجستية المعقدة. كما تبحث الجلسات دور الاستثمارات والشراكات في تطوير حلول الجيل المقبل، وتأثير تكاليف التأمين والمخاطر وتقلبات الأسعار في حركة التجارة والقرارات الاستثمارية.

ختاماً، تهدف القمة إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة من النمو داخل المناطق الاقتصادية المتكاملة من خلال تبادل الخبرات واستكشاف حلول عملية للتحديات. ونتطلع إلى أن تسهم هذه النقاشات في بلورة شراكات وفرص تعاون، وأن نستفيد من مخرجاتها في تطوير منظومة الأعمال في دافز وفقاً لأولويات الشركات وتطلعاتها المستقبلية.