دار للاستثمار تعلن استحواذها على مشروع سكني ومرفق تجزئة في مدينة دبي للاستوديوهات مقابل 1.1 مليار درهم

المصدر: أعلنت مجموعة الدار اليوم استحواذ ها على مشروع سكني ومرفق تجزئة مجتمعي في " مدينة دبي للاستوديوهات " من شركة " إس آر جي ", وهي شركة تطوير خاصة ، مقابل 1.1 مليار درهم .

ومن المقرر استكمال المشروع في عام 2028، حيث يضم ستة مبانٍ متوسطة الارتفاع صُممت بواجهات مستوحاة من الحجر الرملي، مع شرفات رحبة تمتد بالمساحات المعيشية إلى الخارج وتطل على مناظر طبيعية منسقة بعناية. ويشمل المشروع 312 وحدة سكنية بتصاميم متنوعة، تضم شققاً من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، إلى جانب وحدات "دوبلكس". صُمم المشروع لتلبية احتياجات نمط الحياة اليومية للسكان ضمن بيئة واحدة متكاملة.

وسيحتضن مركز تسوق مجتمعياً، يضم مزيجاً متنوعاً من متاجر التجزئة والمرافق الترفيهية والمطاعم والمقاهي، إلى جانب حديقة واسعة بمساحة 16,000 متر مربع داخل المجمع، توفر مساحات للأنشطة الخارجية، ومساراً للجري، ومنطقة ألعاب للأطفال. وفي هذه المناسبة، قال جاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار: "تُعد دبي سوقاً رئيسية ضمن أولويات الدار، ويعكس هذا الاستحواذ ثقتنا الراسخة بمتانة السوق السكني في الإمارة، وبالدور المحوري الذي تلعبه المساكن المؤجرة المملوكة مؤسسياً والمُدارة باحترافية في تلبية احتياجات قاعدة سكانية متنامية.

وتتميز ’مدينة دبي للاستوديوهات‘ ببنيتها التحتية الراسخة ومجتمعها الحيوي وشبكة اتصالها القوية، مما يجعلها موقعاً مثالياً لتطوير بيئة معيشية عالية الجودة. وتشكل هذه الصفقة خطوة جديدة ضمن استراتيجية مدروسة ومتنامية لبناء محفظة متنوعة من الأصول المدرة للدخل في دبي، وهي محفظة نتوقع استمرار نموها مع تزايد الاهتمام العالمي بالإمارة واستقطابها المتواصل للكفاءات والمواهب. "





