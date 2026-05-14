دائرة بلدية رأس الخيمة تنظم معرضاً لتمكين الكفاءات الهندسية الوطنية وتوفير فرص العمل

دائرة بلدية رأس الخيمة نظمت، أمس، معرضاً خاصاً بالتوظيف الهندسي بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة وكليات التقنية العليا – فرع رأس الخيمة، وذلك بهدف تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزيتها المهنية في التخصصات الهندسية. وقد استهدف البرنامج المهندسين المواطنين حديثي التخرج ممن لم يستكملوا سنوات الخبرة المطلوبة لمزاولة المهنة، وذلك من خلال توفير بيئة تدريب وتأهيل عملي تسهم في صقل مهاراتهم، ومنحهم خبرات ميدانية تعزز جاهزيتهم لسوق العمل، وتساعدهم على بناء مسارات مهنية مستدامة، بما يهيئ جيلاً هندسياً وطنياً قادراً على قيادة المشاريع التنموية المستقبلية.

نظمت دائرة بلدية رأس الخيمة ، أمس، معرض «مسرّع التوظيف الهندسي» بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة و كليات التقنية العليا – فرع رأس الخيمة ، وبمشاركة عدد من مكاتب الاستشارات الهندسية .

حيث وفر المعرض 100 فرصة وظيفية لخريجي البكالوريوس في التخصصات الهندسية، في خطوة تعكس تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية وشركاء سوق العمل لتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزيتها المهنية. استهدف البرنامج المهندسين المواطنين حديثي التخرج ممن لم يستكملوا سنوات الخبرة المطلوبة لمزاولة المهنة، عبر توفير بيئة تدريب وتأهيل عملي تسهم في صقل مهاراتهم، ومنحهم خبرات ميدانية تعزز جاهزيتهم لسوق العمل، وتساعدهم على بناء مسارات مهنية مستدامة، بما يهيئ جيلاً هندسياً وطنياً قادراً على قيادة المشاريع التنموية المستقبلية





