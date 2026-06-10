دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان تحصل على شهادة دولية في جودة التدقيق الداخلي وفق معايير IIA

حصلت دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان على شهادة دولية في جودة التدقيق الداخلي بعد اجتياز مكتب التدقيق الداخلي تقييماً خارجياً من جمعية المدققين الداخليين في الإمارات وفق معايير المعهد العالمي للمدققين الداخليين. يعزز هذا الإنجاز التزام الدائرة بتطبيق أعلى معايير الحوكمة الرشيدة والتميز المؤسسي وإدارة المخاطر والتحسين المستمر.

حصلت دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان على شهادة دولية في جودة التدقيق الداخلي وفق معايير معهد المدققين الداخليين العالمي (IIA)، حيث اجتاز مكتب التدقيق الداخلي بها تقييماً خارجياً من جمعية المدققين الد/internalين في الإمارات.

هذا الإنجاز يعزز التزام الدائرة بتطبيق أعلى معايير الحوكمة الرشيدة والتميز المؤسسي وإدارة المخاطر والتحسين المستمر. تؤكد الشهادة الدولية على الجهود المتواصلة لمكتب التدقيق الداخلي في الدائرة للارتقاء بمستوى الأداء المهني عبر الالتزام بالمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي وتعزيز جودة عمليات التدقيق وترسيخ ثقافة التحسين المستمر ودعم منظومة الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية. كما يجسد هذا الإنجاز التزام المكتب بتقديم قيمة مضافة حقيقية تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدائرة وتعزز ثقة أصحاب المصلحة.

صرح محمود خليل الهاشمي، المدير العام لدائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، بأن هذا الإنجاز يعكس عمق الالتزام الذي تتبناه الدائرة تجاه معايير الجودة والتميز المؤسسي، مشيراً إلى أن حصول الدائرة على شهادة تقييم الجودة في أعمال التدقيق الداخلي وفق أعلى المعايير الدولية يمثل شهادة على نضج المنظومة المؤسسية وقدرتها على تقديم قيمة حقيقية تدعم مسيرة التنمية في إمارة عجمان. وأكد الهاشمي أن التميز ليس محطة نهائية بل مسار مستدام من التطوير والتحسين، ويعكس هذا الإنجاز جوهر رسالة الدائرة في بناء مؤسسة حكومية رائدة تضع المعايير الدولية في صميم عملها.

من ناحيته، أعرب عبدالقادر عبيد علي، رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات، عن تقديره لهذا الإنجاز، مؤكداً أن دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان تُعد نموذجاً يُحتذى به في مجال تطبيق معايير التدقيق الداخلي الدولية بمستوى عالٍ من الاحترافية والكفاءة. وأضاف أن حصول الدائرة على شهادة تقييم الجودة يعكس مستوى النضج المؤسسي الذي وصلت إليه وإدراكها العميق بأن الحوكمة الرشيدة والتدقيق الداخلي الفعّال ركيزتان لا غنى عنهما لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الجمعية تبقى شريكاً استراتيجياً راسخاً في هذا المسار، ونتطلع إلى مواصلة هذا التعاون المثمر لتعزيز منظومة الحوكمة في القطاع الحكومي. وقد أهدى رئيس مجلس إدارة الجمعية، على هامش الإنجاز، أولى النسخ المترجمة إلى اللغة العربية من دليل تقييم ضمان وتحسين الجودة للهاشمي، كاعتراف رفيع بمكانة الدائرة ودورها الريادي في تبني أفضل الممارسات الدولية وتعزيز منظومة التدقيق المؤسسي





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شهادة دولية جودة التدقيق الداخلي معايير IIA الحوكمة الرشيدة التميز المؤسسي

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