دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة تكثف الرقابة وتطلق حملات توعية استعداداً لعيد الأضحى

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة عن تعزيز حملاتها الرقابية والتوعوية في جميع أسواق الإمارة قبل عيد الأضحى، مع توجيه التجار إلى وضع قوائم الأسعار وضمان سلامة الممارسات التجارية، ودعوة المستهلكين للإبلاغ عن المخالفات عبر القنوات الرقمية.

كثفت دائرة التنمية ال اقتصاد ية بالشارقة حملاتها الرقابية على جميع المنشآت ال اقتصاد ية في الإمارة، مع تركيز خاص على النشاطات المرتبطة بموسم عيد الأضحى المبارك. وأطلقت الدائرة سلسلة من الحملات التوعوية والرقابية التي شملت أسواق الأغذية، محلات التجزئة، أسواق المواشي، الجمعيات، الصالونات الرجالية والنسائية، وأسواق الذهب، إلى جانب باقي المنشآت التي يتوقف نشاطها على أجواء العيد.

تم تنظيم هذه الجهود وفق خطط محكمة تهدف إلى ضمان سلامة الأسواق وتوفير بيئة تجارية شفافة للمستهلكين والتجار. تم توزيع قوائم توضح أسعار المنتجات وإصدار نصائح حول الالتزام بالقوانين، بهدف إرشاد المستهلك إلى معرفة القيمة الحقيقية للسلع وتفادي أي تجاوزات في عملية البيع. أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية عن استعدادها الكامل لاستقبال عيد الأضحى، حيث تتبع خطة ميدانية شاملة تستمر طوال العام.

وقد كثفت فرق الرقابة والحماية التجارية جولاتها التفقدية على الأسواق الرئيسية، مع التركيز على توعية التجار بضرورة وضع قوائم الأسعار وتوضيح الأسعار قبل الشراء. كما تم توجيه نصائح حول أهمية الالتزام بالمعايير الصحية والرقابية، مما يسهم في الحد من الممارسات السلبية وتعزيز الثقة بين المستهلكين والتجار. وتؤكد الدائرة أن هذه الجولات تتكثف في الفترات التي تسبق المواسم المهمة لضبط الأسواق ونشر الوعي بشكل فعال.

دعت دائرة التنمية الاقتصادية جميع المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة أو شكوى خلال أيام العيد عبر رقم الهاتف 80080000 أو من خلال خدماتها الرقمية المتوفرة على تطبيقات الدائرة الذكية وموقعها الإلكتروني www.sedd.ae. كما أكدت الدائرة استمرار تقديم الخدمات الرقمية خلال إجازة العيد عبر منصاتها المتاحة على مدار الساعة، لتسهيل إنجاز المعاملات وضمان استمرارية الدعم للقطاع التجاري والمستهلكين





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الرقابة التجارية عيد الأضحى حماية المستهلك الأسواق في الشارقة التوعية الاقتصادية

United States Latest News, United States Headlines