دائرة الأراضي والأملاك في دبي تعلن إطلاق المرحلة الثانية من حاضنة الشركات العقارية الإماراتية

تعلن دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج حاضنة الشركات العقارية الإماراتية، وذلك تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 وأجندة دبي الاجتماعية 2033، وتوجهات دبي الهادفة إلى بناء اقتصاد قائم على الكفاءات الوطنية وريادة الأعمال، من خلال تطوير منظومة عقارية أكثر استدامة وتنافسية، يقودها جيل جديد من رواد الأعمال الإماراتيين المؤهلين للمساهمة في نمو القطاع وتعزيز مكانة دبي العالمية في الاستثمار العقاري.

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي إطلاق المرحلة الثانية من برنامج حاضنة الشركات العقارية الإماراتية ، وتستهدف استقطاب 25 منتسباً جديداً، في خطوة تعكس التزامها المستمر بتمكين المواطنين وتعزيز حضورهم في القطاع العقاري.

وتستهدف المرحلة الثانية تأهيل وسطاء عقاريين ودعم مواطنين طموحين في تأسيس شركات عقارية إماراتية قادرة على النمو والاستدامة، والمساهمة في تطوير سوق عقاري أكثر كفاءة وتنافسية. وتسعى إلى استقطاب دفعة جديدة من المواطنين الإماراتيين، وتأهيلهم على مدى ستة أشهر من خلال برنامج متخصص يغطي الجوانب التنظيمية والقانونية والتشغيلية والتسويقية والمالية المرتبطة بتأسيس وإدارة شركات الوساطة العقارية، إلى جانب التركيز على تطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في القطاع العقاري، وترسيخ السلوكيات المهنية وأخلاقيات العمل





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

دائرة الأراضي والأملاك في دبي حاضنة الشركات العقارية الإماراتية المرحلة الثانية تأهيل وسطاء عقاريين تأسيس شركات عقارية إماراتية تطوير سوق عقاري أكثر كفاءة وتنافسية تطبيق التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ترسيخ السلوكيات المهنية وأخلاقيات العمل

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

610 مليارات دولار ديون مستحقة على دول الخليج خلال 10 سنواتوصلت قيمة أدوات الدين السيادية للدول الخليجية مستحقة السداد على مدار السنوات العشر المقبلة (2024-2033) إلى 609.5 مليار دولار

Read more »

«غرف دبي» تناقش فرص وآليات تطوير قطاع الألعاب الإلكترونيةبحثت «غرف دبي» بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل خلال ورشة عمل، فرص نمو وآليات تحقيق أهداف «برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033»...

Read more »

دبي تطلق حوارات التعليم 25 ضمن استراتيجية التعليم 2033أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عن إطلاق 'حوارات التعليم 25' ضمن استراتيجية التعليم 2033، بهدف تطوير منظومة التعليم الخاص في دبي، وذلك بمشاركة واسعة من المعلمين، أولياء الأمور، والطلاب.

Read more »

أحمد بن محمد يوجه بمضاعفة مساهمة الإعلام في ناتج دبي المحلي إلى 3% بحلول 2033بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، تهدف دبي إلى مضاعفة مساهمة قطاع الإعلام في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بحلول عام 2033، وتعزيز مكانتها كمركز إعلامي عالمي.

Read more »

دبي تطلق خطة رياضية طموحة 2033 لتطوير الأندية وتعزيز الاستدامةأطلق مجلس دبي الرياضي الخطة الرياضية لدبي 2033، بهدف تطوير الأندية الرياضية وزيادة إيراداتها وتعزيز الاستدامة المالية، مع التركيز على دعم المواهب الرياضية وتطوير البنية التحتية الرياضية.

Read more »

دبي الجنوب وبنك الإمارات دبي الوطني يبرمان شراكة استراتيجية لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطةوقعت دبي الجنوب مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تيسير الخدمات المصرفية، مما يعزز من بيئة الأعمال ويدعم رؤية دبي الاقتصادية 2033.

Read more »