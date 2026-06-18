دائرة الثقافة بالشارقة تنظم الدورة الخامسة لملتقيات الشعر العربي في تسع دول إفريقية خلال يوليو وأغسطس

تنظم دائرة الثقافة في الشارقة الدورة الخامسة من ملتقيات الشعر العربي في تسع دول إفريقية خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين، بتوجيهات من حاكم الشارقة، بهدف دعم المواهب الشعرية الشابة وتعزيز التبادل الثقافي بين العالم العربي وإفريقيا.

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز اللغة العربية والتراث الشعري، أعلنت دائرة الثقافة في الشارقة عن تنظيم الدورة الخامسة من ملتقيات الشعر العربي في تسع دول إفريقية خلال أشهر يوليو وأغسطس المقبلين.

تأتي هذه المبادرة بتوجيهات مباشرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتهدف إلى دعم المواهب الشعرية الشابة وتعزيز التبادل الثقافي بين العالم العربي وإفريقيا. الدول التسع المستضيفة هي تشاد، مالي، ساحل العاج، بنين، نيجيريا، غينيا، السنغال، النيجر، وجنوب السودان، حيث ستتنقل الفعاليات بينها بدءًا من تشاد في يوليو وتختتم في جنوب السودان في أغسطس.

تسعى ملتقيات الشارقة، التي باتت منصة ثقافية راسخة، إلى فتح آفاق جديدة لل poets والمثقفين في هذه الدول، من خلال تعزيز التواصل وخلق مساحات إبداعية تجمع بين الأصالة والمعاصرة. وقد استعدت الدول التسع بكامل تحضيراتها لاستقبال الدورة الخامسة، بعد النجاح الكبير الذي شهدته الدورات السابقة والتي حضرتها مئات المشاركين من تلك الدول ومن دول أخرى. وقد ساهمت هذه الملتقيات في اكتشاف أصوات شعرية جديدة أثبتت حضورها في الفضاء الأدبي، وعكست التنوع الثقافي الغني للمجتمعات الناطقة بالعربية في إفريقيا.

وشدد عبد الله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، على أن تنظيم هذه الملتقيات يأتي في إطار اهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة برعاية اللغة العربية وآدابها، عبر الأنشطة الأدبية والمهرجانات التي تنظمها الدائرة في الوطن العربي وعدة دول إفريقية. وأضاف العويس أن هذه الملتقيات أصبحت منصة مهمة لاكتشاف المواهب الشابة وتنميتها، كما ساهمت في تنشيط الحركة الأدبية وفتح آفاق أمام الشعراء للتعبير عن تجاربهم وإبداعاتهم، مما يثري المشروع الثقافي العربي.

كما提ى العويس إلى أنه يتم خلال الفعاليات تنظيم جناح للإصدارات الشعرية والأدبية التابعة للدائرة، تقديمًا للأجيال الجديدة وفتحاً أمامهم للاطلاع على تجارب الأدباء. وينتظر أن تواصل الدائرة تعاونها مع شركائها في الدول الإفريقية لضمان نجاح هذه الدورة وتوفير الفرص للشباب الشعراء لتطوير مواهبهم وإبرازها على الساحة الثقافية





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