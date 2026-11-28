أطلقت دائرة المالية في عجمان خدمة تسجيل وتجديد مورد المرتبطة بالسجل الاقتصادي الوطني نمو، لتختصر تسجيل الموردين إلى خمس دقائق وتجعل التجديد تلقائياً بالكامل.

أعلنت دائرة المالية في عجمان إطلاق خدمة " تسجيل وتجديد مورد"، وهي خدمة رقمية موحدة تدمج خدمتي تسجيل الموردين وتجديد قيدهم من خلال الربط الإلكتروني مع السجل الاقتصادي الوطني "نمو" التابع ل وزارة الاقتصاد والسياحة. وبهذا الربط تصبح دائرة المالية في عجمان أول دائرة مالية محلية على مستوى الدولة تربط نظام مشترياتها بالسجل الاقتصادي الوطني.

جاء إطلاق الخدمة ثمرة تعاون بين دائرة المالية ووزارة الاقتصاد والسياحة، وبدعم من دائرة عجمان الرقمية وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية. وأسهمت الجهتان في تمكين الربط الإلكتروني وتسهيل تبادل البيانات بين الجهات المعنية، إلى جانب التكامل مع الربط القائم مع دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان.

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خدمة تسجيل وتجديد مورد تعتمد على بيانات السجل نمو

تتيح خدمة تسجيل وتجديد مورد للمورد إتمام عملية التسجيل بإدخال رقم الرخصة التجارية الصادرة عن سلطة الترخيص فقط. بعد ذلك تُسترجع بيانات المنشأة مباشرة من مصدرها الرسمي عبر السجل الاقتصادي الوطني "نمو"، دون الحاجة إلى إدخال بيانات الرخصة يدوياً أو إرفاق المستندات.

يعتمد النظام تسجيل المورد آلياً فور سداد الرسوم، دون انتظار مراجعة الطلب أو اعتماده يدوياً. وبذلك انخفض زمن إنجاز تسجيل المورد من يومي عمل إلى خمس دقائق، فيما تراجع عدد خطوات الخدمة بنسبة 71.4 بالمئة.

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أما بالنسبة للموردين المسجلين عبر الربط، فقد ألغت دائرة المالية خدمة التجديد بصيغتها السابقة. أصبح قيد المورد يتجدد تلقائياً بمجرد تجديد رخصته التجارية لدى سلطة الترخيص، دون تقديم طلب مستقل أو إعادة إدخال البيانات أو إرفاق الرخصة المجددة.

وأدى هذا التحول إلى تصفير إجراءات التجديد ومتطلباته بالكامل، وخفض زمن إنجازه من يوم عمل إلى صفر. وتحولت الخدمة بذلك إلى خدمة استباقية تنجز دون أي تدخل من المورد.

مروان آل علي وجمعة الكيت يحددان أهداف الربط

قال مروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالية في عجمان إن المبادرة تعكس توجه الدائرة من رقمنة الإجراءات إلى إعادة تصميم الخدمات الحكومية بصورة جذرية. ويبدأ هذا التصميم من احتياجات المتعاملين ويزيل كل ما لا يضيف قيمة حقيقية إلى تجربتهم.

وأوضح آل علي أن التكامل مع السجل الاقتصادي الوطني "نمو" وحّد الخدمات وأتاح الاستفادة من البيانات الحكومية الموثوقة. واعتبر أن هذا النموذج يجسد مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، مؤكداً أن الدائرة ستواصل تطوير منظومة مالية أكثر مرونة وكفاءة.

من جانبه، أكد جمعة الكيت وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة بالإنابة أن الربط بين نمو ونظام المشتريات في دائرة المالية بعجمان خطوة جديدة نحو تعزيز منظومة المشتريات الرقمية في الدولة. وأشار إلى أن الربط يحدّث بيانات الشركات والرخص التجارية بصورة دورية ودقيقة.

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وأضاف الكيت أن الوزارة تعمل مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص على توسيع نطاق التكامل الرقمي عبر منصة "نمو"، بما يدعم مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".

تحسينات الخدمة تخفض الأعباء على الموردين

شملت التحسينات تقليص إجراءات تسجيل المورد من خمسة إجراءات إلى إجراءين بنسبة 60 بالمئة، وخفض الخطوات من 21 خطوة إلى 6 خطوات بنسبة 71.4 بالمئة. كما قُلّصت الحقول المطلوب تعبئتها من 38 حقلاً إلى 10 حقول بنسبة 73.7 بالمئة.

وفي الجانب المستندي، ألغت الدائرة المستندات والنماذج بنسبة 100 بالمئة، وقلّصت الاشتراطات والمتطلبات من 8 إلى 4 بنسبة 50 بالمئة. وبحسب الدائرة، تحققت تحسينات تصفير كامل لإجراءات تجديد المورد بعد إلغاء جميع إجراءاتها وخطواتها وحقولها ومستنداتها واشتراطاتها.

قالت مدية بوعصيبة مدير قسم الأصول والمشتريات الحكومية في دائرة المالية إن التطوير ركز على معالجة أبرز تحديات الموردين، وفي مقدمتها تعدد خطوات التسجيل والتجديد وكثرة البيانات والمستندات المطلوبة. وأضافت أن التجديد أصبح لا يتطلب أي تدخل من المورد، مما يقلل أخطاء الإدخال اليدوي.

وأوضح عبدالرحمن قاسم مدير مكتب الاستراتيجية والمستقبل ورئيس فريق برنامج خدمات الجيل القادم في الدائرة أن الخدمة تجسد رؤية بناء خدمات حكومية تتمحور حول المتعامل. وأضاف أن الدائرة تعمل على تعميم هذا النموذج على مزيد من خدماتها.