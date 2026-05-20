دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي تعلن عن مركز مواهب في منطقة العين يركز على تأهيل وتمكين الكفاءات الوطنية ودعم الكفاءات الوطنية بالتوطين

استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وفداً من دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي برئاسة أحمد تميم هشام الكتّاب رئيس الدائرة.

واطّلـع سموّه على أبرز إنجازات ومستجدات 'مركز مواهب' التابع للدائرة في منطقة العين وجوده الرامية إلى تأهيل وتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز حضورها ومشاركتها في سوق العمل من خلال توسيع نطاق الفرص الوظيفية التي يوفرها المركز عبر شراكاته الاستراتيجية في المنطقة. واستعرض سموّه خلال اللقاء التقدّم المبرّز خلال الفترة التي تلت انعقاد ملتقى 'تمكين المواهب الوطنية في العين' في أكتوبر 2025 حيث جرى التأكيد على مواصلة الالتزام بتأهيل وتمكين المواطنين وتوفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم وكفاءاتهم وتلبية طموحاتهم بما يعزّز شمولية الفرص الوظيفية ويلبّي متطلبات سوق العمل وتطلّعات الشباب والشابات المواطنين بمنطقة العين.

كما أنّـه اطّلـع سموّه على أبرز محطّمات تطوّر البرامج الرئيسية للتوظيف وتمكين الكفاءات بما يعزز نهجاً متكاملاً يهدف إلى دعم الكفاءات الوطنية وتأهيلها للفرص الوظيفية المستقبلية. ومشدّداً بالجهود التي تبذلها دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي و'مركز مواهب' في هذه المجالات أوضح سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان بأن التوطين يشكّل أولوية استراتيجية ضمن توجّهات القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة لما له من دور محوري في تعزيز presenza الكفاءات الوطنية في سوق العمل بالقطاعين الحكومي والخاص





