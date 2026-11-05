دائرة الأراضي في دبي تطلق خدمة استأجر الآن وادفع لاحقاً بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني

دائرة الأراضي والأملاك في دبي تعلن عن إطلاق خدمة استأجر الآن وادفع لاحقاً بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، مما يتيح للمستأجرين سداد الإيجار على أقساط شهرية.

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي رسمياً عن إطلاق خدمة "استأجر الآن وادفع لاحقاً" (Rent Now, Pay Later)، وذلك في خطوة تهدف إلى تسهيل عملية السداد على المستأجرين وتعزيز المرونة المالية في قطاع العقارات السكنية. تأتي هذه المبادرة بالتعاون الاستراتيجي مع بنك الإمارات دبي الوطني ، حيث تتيح الخدمة الجديدة للمستأجرين المؤهلين إمكانية تقسيم قيمة الإيجار السنوي على دفعات شهرية تمتد لمدة ستة أو اثني عشر شهراً، باستخدام البطاقات الائتمانية الصادرة عن البنك الشريك.

آلية عمل خدمة التقسيط الإلكتروني

تعمل الخدمة من خلال منصة رقمية متكاملة متاحة عبر موقع الدائرة الإلكتروني وتطبيق "دبي ريست" (Dubai REST)، حيث يتسلم المالك المبلغ المتفق عليه مقدماً فور التسجيل، بينما يتولى البنك إدارة عملية السداد اللاحقة من المستأجر بشكل مستقل. يسمح هذا النظام للمستأجرين باختيار خطة تقسيط تناسب وضعهم المالي، سواء كانت لخمس أو اثني عشر شهراً، وفقاً لمعايير الأهلية والتقييم الائتماني التي يحددها بنك الإمارات دبي الوطني، مع الحفاظ على خيار السداد الكامل دفعة واحدة كبدل متاح.

Also read الديمقراطيون يركزون على محيط ترامب بدلاً من عزله مباشرة

تشمل التغطية المالية للخدمة المبلغ المتفق عليه بين المالك والمستأجر، سواء كان يمثل القيمة الإيجارية الكاملة للعقد أو جزءاً منها، مع التأكيد الصريح على أن خطط التقسيط لا تشمل مبالغ التأمين المرتبطة بالعقار. تضمن هذه الآلية تدفق السيولة للملاك فوراً دون الحاجة للانتظار حتى اكتمال فترة العقد، مما يعزز الثقة في المعاملات العقارية الرقمية ويقلل من المخاطر المالية المحتملة للطرفين.

متطلبات الأهلية وشروط الاستفادة

شددت دائرة الأراضي والأملاك على أن الخدمة محصورة حصرياً بالمستأجرين الأفراد الذين يمتلكون عقارات سكنية داخل إمارة دبي، باستثناء الشركات والعقارات التجارية التي لا تندرج ضمن نطاق هذه المبادرة. يشترط للحصول على الخدمة امتلاك بطاقة ائتمانية مؤهلة صادرة عن بنك الإمارات دبي الوطني، وأن تكون المعاملة مرتبطة بتسجيل عقد إيجاري جديد أو تجديد عقد قائم عبر التطبيق الرسمي للدائرة.

Advertisement

لا يضمن اجتياز التحقق الأولي من الأهلية الحصول على الموافقة النهائية أو خطة تقسيط محددة، إذ تخضع جميع الطلبات لمراجعة دقيقة لمعايير الجدارة الائتمانية وسياسات المخاطر لدى بنك الإمارات دبي الوطني. توفر الدائرة أداة تحقق سريع عبر موقعها الإلكتروني تتضمن أربعة أسئلة أساسية للتأكد من استيفاء الشروط الأولية، وهي امتلاك البطاقة المؤهلة، وصفة المستأجر كفرد، وموقع العقار السكني في دبي، وارتباط الطلب بعقد إيجاري مسجل.

الرسوم والتكاليف التقديرية للخدمة

يتحمل المستأجر الرسوم المطبقة على الخدمة، حيث يحتسب بنك الإمارات دبي الوطني رسوماً للمعالجة بنسبة واحد بالمئة من قيمة المعاملة، بينما تحسب رسوم "نقودي" (Noqodi) بنسبة خمسة عشر بالمئة من نفس القيمة. بالإضافة إلى ذلك، تُحصّل رسوم تسجيل شهادة "إيجاري" بشكل منفصل عبر تطبيق "دبي ريست" بقيمة ثابتة تبلغ مائة وسبعة وسبعين ونصف درهم إماراتي، مع عرض جميع التفاصيل المالية قبل تأكيد الدفع النهائي.

وفقاً للحاسبة التقديرية المتاحة على الموقع الرسمي، تتطلب تغطية قيمة إيجارية قدرها مائة ألف درهم رسوماً بنكية بمبلغ ألف درهم، ورسوم "نقودي" بمبلغ ألف وخمسمائة درهم، إضافة إلى رسوم التسجيل المذكورة سابقاً، ليصل إجمالي التكلفة التقديرية إلى مائة واثنين وستة وسبعين ألفاً وستمائة وسبعة وسبعين درهماً. يُظهر الحساب أيضاً أن القسط الشهري لهذا المبلغ عند اختيار خطة السداد على اثني عشر شهراً يبلغ حوالي ثمانية آلاف وخمسمائة وعشرة دراهم وثلاثة وستين فلساً.

تؤكد الدائرة أن الحاسبة المقدمة للأغراض الإرشادية فقط، وأن الأرقام الفعلية للقسط والرسوم تتحدد بدقة خلال رحلة الدفع قبل التأكيد، وتخضع للشروط والأحكام والموافقة النهائية للبنك. تجمع هذه المبادرة بين مرونة السداد على أقساط وتسوية مستحقات الملاك مقدماً، في إطار رحلة رقمية شاملة لتسهيل الإجراءات العقارية وتحسين تجربة المستخدم في سوق الإيجار بدبي.