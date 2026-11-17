دائرة المالية بدبي و"دبي الرقمية" تتيحان منصة "تمارا" ضمن "سداد دبي" لدعم الدفع على أقساط للخدمات الحكومية وتعزيز التحول الرقمي.

أعلنت دائرة المالية بدبي و" دبي الرقمية" رسمياً عن إضافة منصة "تمارا" إلى منظومة " سداد دبي"، في خطوة استراتيجية تهدف إلى توسيع خيارات الدفع الإلكتروني المتاحة أمام المتعاملين في الإمارة. وتتيح هذه الإضافة الجديدة للأفراد وقطاعات الأعمال المؤهلة إمكانية سداد رسوم عدد من الخدمات الحكومية عبر نظام التقسيط، مما يعزز مرونة الإدارة المالية ويعمل على تسريع وتيرة التحول نحو مجتمع أقل اعتماداً على النقد في دبي.

توسيع خيارات السداد الرقمي

يُمثل إدراج "تمارا" إضافة نوعية لمنظومة الدفع الحكومية المشتركة، حيث يمنح المتعاملين مساحة أوسع لإدارة التزاماتهم المالية واختيار آلية السداد الأنسب لظروفهم، بدلاً من الاقتصار على نموذج الدفع الفوري المباشر. وتخضع خطط التقسيط المتاحة لشرط أساسي وهو أهلية المتعامل، بالإضافة إلى طبيعة المعاملة المالية والشروط والأحكام المعتمدة لدى المنصة، مما يضمن استدامة الخيارات المقدمة وشفافيتها.

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أدوار الجهات المعنية

أكد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بدبي، أن توسيع خيارات الدفع جزء من بناء منظومة مالية رقمية متكاملة، مشيداً بالتعاون مع "دبي الرقمية" والشركاء في القطاعين الحكومي والخاص لمواكبة تطورات الدفع. ومن جانبه، أكد معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام "دبي الرقمية"، أن المدفوعات الرقمية تدعم الاقتصاد الرقمي، وأوضح أن إضافة "تمارا" تجسد تكامل أدوار القطاعين للاستفادة من ابتكارات التكنولوجيا المالية ضمن منظومة موحدة.

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تحسين تجربة المتعامل

من ناحيتها، أكدت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في دائرة المالية بدبي، أن توفير خيار الدفع عبر "تمارا" يعزز الإقبال على القنوات الرقمية من خلال تنويع وسائل الدفع. وأوضحت ميرة سلطان، مدير إدارة أول منصات التمكين الرقمي في "دبي الرقمية"، أن تطوير "سداد دبي" يستهدف ترسيخ بنية مركزية مرنة تتيح للجهات الحكومية الاستفادة من حلول جديدة بكفاءة عالية بدلاً من أنظمة منفصلة.

التطبيقات العملية والتنظيم

يمكن للمتفاعلين استخدام "تمارا" عبر اختيارها من صفحة الدفع في منصة "سداد دبي" وإكمال تحقق سريع ومراجعة خطة السداد، مع إمكانية متابعة الأقساط عبر التطبيق. وتُعد "تمارا" منصة مرخصة في دولة الإمارات وتخضع لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مما يضمن أعلى معايير الأمان والموثوقية في المعاملات المالية.