أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي استراتيجيتها التخصصية للابتكار ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار، بهدف تطوير منظومة الموارد البشرية وتوظيف الأفكار الإبداعية لتحسين بيئة العمل الحكومي.

أعلنت دائرة الموارد البشرية ل حكومة دبي رسمياً عن إطلاق استراتيجية الابتكار التخصصية الجديدة، وكشفت عن هويتها البصرية المرتبطة بها، في خطوة تهدف إلى تعزيز ثقافة الابتكار داخل العمل الحكومي. جاء هذا الإعلان الرسمي خلال حفل أقيم ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار المعروفة بـ " الإمارات تبتكر 2026"، بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين. تسعى هذه المبادرة الاستراتيجية إلى توظيف الكفاءات البشرية وأفكارها المبتكرة بشكل فعال في تطوير منظومة الموارد البشرية، بما يضمن الارتقاء الشامل بتجربة موظفي حكومة دبي وتمكينهم من الإبداع.

فلسفة "نبتكر للإنسان" ومحاور الهوية البصرية

ترتكز الاستراتيجية الجديدة التي أطلقتها دائرة الموارد البشرية على فلسفة واضحة وصريحة هي "نبتكر للإنسان، ونبتكر بالإنسان"، مما يضع الموظف الحكومي في صلب محور جميع جهود التطوير والتغيير المؤسسي. يتم تنفيذ هذه الفلسفة من خلال استشراف المستقبل بدقة، وتطوير الحلول الاستباقية التي تسبق التحديات، وتنمية القدرات البشرية، وترسيخ ثقافة الإبداع المستدام في بيئة العمل. وتعكس الهوية البصرية المصاحبة لهذه الاستراتيجية أربعة محاور مترابطة بشكل وثيق، وهي: "عقل يستشرف، وحواس تستشعر، وسواعد تُنجز، وقلب يستمر بالأثر". تعكس هذه المحاور بشكل جلي دور الإنسان المركزي والحيوي في مختلف مراحل رحلة الابتكار، من الفكرة الأولى حتى التنفيذ والأثر النهائي.

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أهداف الاستراتيجية والمبادرات العملية المخطط لها

أكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن موظفي حكومة دبي وشركاءها في القطاع العام يمثلون مصدراً أساسياً وغنياً للأفكار والفرص التطويرية القيادية. ويرى أن ارتباط هؤلاء الموظفين المباشر بتفاصيل العمل اليومي وتحدياته يجعلهم الأقدر على تحديد الاحتياجات الفعلية. تستهدف الاستراتيجية بشكل محدد تحويل هذه الأفكار إلى حلول عملية ملموسة تسهم في تحسين تجربة الموظفين، وتبسيط الإجراءات الإدارية المعقدة، ورفع كفاءة ممارسات الموارد البشرية في جميع الجهات الحكومية. تعمل الدائرة حالياً على توفير إطار مؤسسي متين يمكّن الموظفين من طرح أفكارهم بحرية، وتطويرها، واختبارها، وتحويلها إلى مبادرات فعلية، من خلال فهم التحديات الحالية واستشراف احتياجات الموظفين المستقبلية.

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توقيعات مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الحكومي

شهد الحفل الرسمي توقيع ثلاث مذكرات تفاهم هامة، تجمع بين دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وكل من القيادة العامة للدفاع المدني بدبي، والنيابة العامة بدبي، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي. يهدف هذا التوقيع إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجالات الابتكار والتميز المؤسسي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية، وتطوير مبادرات مشتركة تدعم كفاءة الأداء المؤسسي بشكل عام. وقع عبدالله علي بن زايد الفلاسي مذكرة التفاهم مع الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بدبي، فيما وقّعت آمنة حمود السويدي، المدير التنفيذي لقطاع موارد المستقبل في الدائرة، مذكرتي التفاهم مع الدكتور محمد حسين بن علي، محامٍ عام أول في النيابة العامة بدبي، والعميد عبدالصمد حسين سليمان، مساعد المدير العام لقطاع الريادة والمستقبل في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي.

إطلاق سوق الأفكار ومشاركة دولية مؤثرة

في خطوة نحو الانفتاح والتفاعل، افتتحت الدائرة خلال الحفل "سوق الأفكار"، وهي منصة تفاعلية حديثة تعرض أفكاراً ومبادرات مبتكرة جرى جمعها خلال فعاليات شهر الابتكار السابق. شارك في هذه المنصة موظفون وموردين ومتعاملون وشركاء من جهات حكومية مختلفة في دبي، بهدف تبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون والتطوير المشترك. وقد اهتم وفد دولي قادم من دول شرق آسيا بعرض الأفكار والمبادرات المقدمة، وقام بتجربة نموذج الدائرة في تعزيز ثقافة الابتكار داخل القطاع الحكومي. هذا الحدث يأتي في إطار رؤية أوسع لتعزيز الشراكات الدولية وتبادل المعرفة، مما يعزز من مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والتميز المؤسسي في المستقبل القريب.