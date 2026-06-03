دائرة الشؤون القانونية في دبي تُعلن عن إنجازات 2025: 684 جلسة وساطة، 92٪ أحكام لصالح الحكومة، وعقود بقيمة 54 مليار درهم

تقرير 2025 للدائرة يوضح جهوده في التسوية الودية، نسبة الأحكام لصالح الجهات الحكومية، عدد مطالبات التنفيذ، صياغة 689 عقدًا بقيمة 54 مليار درهم، وتطوير برامج الوسطاء والمهنيين القانونيين.

صدرت دائرة الشؤون ال قانون ية التابعة لحكومة دبي تقريرها السنوي لعام 2025 تحت عنوان "تنافسية الأداء في العمل ال قانون ي"، وهو وثيقة شاملة تسلط الضوء على مؤشرات الأداء والإنجازات المؤسسية التي حققتها الدائرة طوال العام.

يُظهر التقرير أن الدائرة قد ركزت جهودها على تعزيز التسوية الودية للمنزعات وتوسيع نطاق الخدمات القانونية المقدمة للجهات الحكومية والقطاع الخاص. في إطار هذا الاتجاه، تم عقد 684 جلسة وساطة مع الأطراف المعنية، وأسفرت عن حل عدد كبير من الشكاوى المقدمة ضد الجهات الحكومية، ما يعكس قدرة الدائرة على تحقيق حلول سريعة وفعّالة تسهم في تخفيف العبء القضائي وتحسين رضا المستفيدين.

كما أبرز التقرير أن نسبة الأحكام الصادرة لصالح الجهات الحكومية بلغت 92%، ما يدل على قوة الموقف القانوني للحكومة في القضايا المتنازع عليها وتماسك الإطار التشريعي المتبع





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دبي الشؤون القانونية التسوية الودية العقود الوساطة

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