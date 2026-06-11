خيمينيز، مهاجم ويلفرهامبتون السابق، تعرض لإصابة خطيرة في الجمجمة خلال مباراة فريقه أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي عام 2018. تعرض لضربة قاسية بعد تصادم بالرأس مع لاعب أرسنال، ما أدى إلى كسر واضح في الجمجمة ونقل سريع إلى المستشفى. خضع لجراحة في المخ التي أنقذت حياته، لكنه لم يكن يتخيل أن يعاود اللعب بعد ذلك. خيمينيز استعاد مستواه بعد فترة من صعود وهبوط المستوى مع ويلفرهامبتون، وانتقل إلى فول بعد ذلك. استعاد التمركز في منطقة الجزاء وبدأ التسجيل بشكل جيد. مباراة افتتاح المونديال ستكون لحظة استثنائية لخيمينيز، حيث يريد أن تنسى كل الرعب الذي مر به عند الإصابة الخطيرة، وتفتح أمامه الباب لفرصة جديدة يمكن أن تخلد اسمه في ذاكرة جماهير بلاده.

خيمينيز يعود للمباراة الافتتاحية للمونديال بعد 6 سنوات من الإصابة الخطيرة خيمينيز ، مهاجم ويلفرهامبتون السابق، تعرض ل إصابة خطيرة في الجمجمة خلال مباراة فريقه أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي عام 2018.

تعرض لضربة قاسية بعد تصادم بالرأس مع لاعب أرسنال، ما أدى إلى كسر واضح في الجمجمة ونقل سريع إلى المستشفى. خضع لجراحة في المخ التي أنقذت حياته، لكنه لم يكن يتخيل أن يعاود اللعب بعد ذلك. خيمينيز استعاد مستواه بعد فترة من صعود وهبوط المستوى مع ويلفرهامبتون، وانتقل إلى فول بعد ذلك. استعاد التمركز في منطقة الجزاء وبدأ التسجيل بشكل جيد.

مباراة افتتاح المونديال ستكون لحظة استثنائية لخيمينيز، حيث يريد أن تنسى كل الرعب الذي مر به عند الإصابة الخطيرة، وتفتح أمامه الباب لفرصة جديدة يمكن أن تخلد اسمه في ذاكرة جماهير بلاده





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خيمينيز إصابة خطيرة كسر في الجمجمة جراحة في المخ استعادة المستوى تسجيل أهداف

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