خوليان كينونيس يسجل أول هدف في كأس العالم 2026 ونجح منتخب المكسيك في الفوز بالمباراة

خوليان كينونيس، مهاجم منتخب المكسيك، سجل أول هدف في كأس العالم لكرة القدم 2026 في شباك جنوب أفريقيا، خلال المباراة الافتتاحية للبطولة. فاز المنتخب المكسيكي بالمباراة بنتيجة 2-0، بعد تسجيل زميله راؤول خيمينيز الهدف الثاني في الدقيقة 67. شهدت المباراة ثلاث حالات طرد، اثنتين لجنوب أفريقيا وواحدة للمكسيك. كينونات، مهاجم القادسية السعودي، سعيد لأن يكون أول هدفه في كأس العالم في ملعب رائع وبوجود الجماهير. حصل على جائزة رجل المباراة الافتتاحية. المنتخب المكسيكي يلعب في المباراة المقبلة يوم الجمعة المقبل مع منتخب كوريا الجنوبية، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى، التي شهدت لقاء آخر في الجولة نفسها يوم الخميس بين جنوب أفريقيا والتشيك.

خوليان كينونيس ، مهاجم منتخب المكسيك ، سجل أول هدف في كأس العالم لكرة القدم 2026 في شباك جنوب أفريقيا ، خلال المباراة الافتتاحية للبطولة. فاز ال منتخب المكسيك ي بالمباراة بنتيجة 2-0، بعد تسجيل زميله راؤول خيمينيز الهدف الثاني في الدقيقة 67.

شهدت المباراة ثلاث حالات طرد، اثنتين لجنوب أفريقيا وواحدة للمكسيك. كينونيس، مهاجم القادسية السعودي، سعيد لأن يكون أول هدفه في كأس العالم في ملعب رائع وبوجود الجماهير. حصل على جائزة رجل المباراة الافتتاحية. المنتخب المكسيكي يلعب في المباراة المقبلة يوم الجمعة المقبل مع منتخب كوريا الجنوبية، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى، التي شهدت لقاء آخر في الجولة نفسها يوم الخميس بين جنوب أفريقيا والتشيك





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