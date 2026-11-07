خورفكان يتغلب على حتا بهدفين مقابل هدف في دوري المحترفين

حقق خورفكان فوزا ثمينًا على حتا بنتيجة 2-1، صعدت به للمركز العاشر في جدول الأدنوك للمحترفين، بينما يزداد ضغط حتا للتجنب الهبوط.

حسم نادي خورفكان مواجهته أمام نادي حتا في الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين ، بفوز مستحق بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد. جاء هذا النصر الحاسم على أرضية ملعب حتا ، مما مكّن فريق "النسور" من استعادة الثقة ورفع رصيد النقاط إلى سبعة، متساوياً مع يونايتد في الترتيب العام.

تفاصيل الأهداف وتوقيتاتها في المباراة

سجّل الأرجنتيني بيدرو بافلوف الهدف الأول لمصلحة خورفكان في الدقيقة 27، بتسديدة قوية غيرت مسارها بعد اصطدامها بمدافع حتا. ثم جاء الهدف الثاني بتوقيع طارق تيسودالي في الدقيقة 50، مسجلاً هدفاً من ركلة جزاء بعد تدخل الفار.

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حاولت فرقة حتا تعويض الخسارة عبر هدف تجميلي، إلا أن النجم التونسي سيف الدين الجزيري لم يتمكن من قلب النتيجة. أحرز الجزيري هدفه الوحيد للمباراة في الدقيقة 88، لكن ذلك لم يكن كافياً لتغيير مجرى الأحداث وقلب كفة الفوز لصالح ضيفهم.

تحليل الأداء التكتيكي والشوط الأول

بدأت الشوط الأول بحذر تكتيكي واضح من كلا الفريقين، حيث سيطرت المباراة على وسط الملعب دون محاولات خطرة حتى الدقيقة 21. حاول فراس بالعربي خلق تهديد لمرمى خورفكان، لكنه سدد الكرة خارج المرمى، مما أتاح لخورفكان التحكم بالإيقاع.

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مع بداية الشوط الثاني، شهد الحكم يوسف الجسمي اعتداءً على طارق تيسودالي من قبل حارس مرمى حتا، مما دفعه للاستعانة بتقنية الحكم المساعد عبر الفيديو. أكدت التقنية الخطأ، مما سمح لتنفيذ ركلة جزاء ناجحة عززت تقدم خورفكان.

الآثار المترتبة على جدول الترتيب العام

يرفع هذا الفوز رصيد خورفكان إلى 7 نقاط، ليحتل الموقع العاشر في التصنيف العام للدوري. يتشارك الفريق هذه المركز مع فريق يونايتد، مع فارق أهداف بسيط يعود لصالح الفريق الذي فاز في مواجهته المباشرة أو الأهداف المسجلة.

في المقابل، يتوقف رصيد حتا عند 3 نقاط فقط، ليقع في المركز الثالث عشر والأخير قبل التصاعد. يبرز هذا المركز كإنذار خطير للفريق، حيث يتواجد ضمن دائرة الفرق المهددة بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

مخاوف الهبوط ومستقبل حتا في الدوري

تزداد معاناة نادي حتا بشكل ملحوظ مع استمرار هذا التردي في النتائج، خاصة مع قرب نهاية الموسم. يحتاج الفريق إلى تغيير جذري في أدائه لتجنب الهبوط، في حين يهدف خورفكان للاستمرار في صياغة مسار تصاعدي يتجاوز منطقة الخطر.