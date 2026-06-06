خمسة إجراءات وقائية لحماية مسافري الإمارات من فيروس إيبولا

وزارة الصحة توضح إجراءات السفر الوقائية ضد إيبولا، وتحدد الأعراض الأولية وتؤكد عدم وجود حالات مؤكدة في الدولة.

حددت وزارة ال صحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات خمسة إجراءات وقائية أساسية لحماية المسافرين من خطر الإصابة بفيروس إيبولا ، خاصةً السلالة الناشئة "بونديبوجيو" التي تراقبها السلطات الصحية الدولية عن كثب.

أولاً، تُشجع الوزارة على الاطلاع على أحدث إرشادات السفر قبل الانطلاق، مع الالتزام الصارم بالتوجيهات الصحية الخاصة بالوجهة المختارة. ثانياً، يؤكد الدليل التوعوي ضرورة الحفاظ على نظافة الشخصية وتجنب ملامسة الأشخاص المرضى أو المصابين بأعراض مشابهة. ثالثاً، يُنصح المسافرون بمتابعة حالتهم الصحية طوال فترة الرحلة وبعد عودتهم، مع طلب المشورة الطبية فور ظهور أي أعراض محتملة، وإبلاغ مقدمي الرعاية الصحية بتاريخ السفر الأخير لضمان تقييم طبي مبكر وتقديم الرعاية المناسبة.

رابعاً، يُطلب من المواطنين إلغاء أو تأجيل رحلاتهم إلى المناطق التي تُصنفها وزارة الخارجية غير آمنة، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، أوغندا، وجنوب السودان، إلا إذا كان السفر ضرورياً للغاية. خامساً، توضح الوزارة أن الإبلاغ المبكر عن أي أعراض قد يسهم في الحد من انتشار العدوى وحماية الصحة العامة. تشمل الأعراض العشرة الأولية التي حددتها الوزارة للانتباه إلى احتمال الإصابة بفيروس إيبولا الحمى، الإرهاق، الصداع، آلام العضلات، ضعف عام، الغثيان، الإسهال، التهاب الحلق، وآلام البطن.

وفي الحالات الشديدة قد تتطور الأعراض لتشمل نزيفاً داخلياً أو خارجياً، فشل وظائف الأعضاء، وصدمات حادة تهدد الحياة. تتراوح فترة حضانة الفيروس ما بين يومين إلى 21 يوماً بعد التعرض، ما يستلزم اليقظة الدائمة في مراقبة أي علامات غير طبيعية. وأشارت وزارة الصحة إلى أن منظمة الصحة العالمية تصنّف التفشي الحالي كطارئ صحي عام يثير قلقاً دولياً، رغم أن مستوى الخطر العام لا يزال منخفضاً ومتركّزاً في أجزاء محدودة من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

أوضحت الوزارة أن فيروس إيبولا هو مرض فيروسي شديد العدوى يُنتمي إلى عائلة الفيلوفيروسات، وقد ظهر لأول مرة عام 1976. هناك أربعة سلالات رئيسية معروفة تصيب الإنسان: زائير، السودان، غابة تاي، وبونديبوجيو، آخرها تم اكتشافه في أوغندا عام 2007. ينتقل الفيروس عبر الاتصال المباشر بدم أو سوائل جسم الشخص المصاب، أو عبر الأسطح الملوثة، أو من خلال التعامل مع الحيوانات البرية المصابة والمنتجات الحيوانية الملوثة، ولا ينتقل عبر الهواء كالإنفلونزا أو كوفيد‑19.

وزارتنا تؤكد أن الوضع الصحي داخل الإمارات مستقر ولا توجد حالات مؤكدة للإصابة بفيروس إيبولا، وتستمر في تعزيز الجاهزية والترصد الصحي بالتنسيق مع الشركاء الوطنيين والدوليين لضمان الاستجابة السريعة لأي مستجدات صحية وحماية المجتمع من الأمراض المعدية





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