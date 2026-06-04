خلايا الدم القديمة تحمل مخطط الجينات لأهم أجهزة الجسم: دراسة جديدة من جامعة كيوتو

خلال مئات الملايين من السنين، نشأت سلالات خلايا الدم وتعددت، وقد أظهرت دراسة جديدة من جامعة كيوتو أن أصول خلايا الدم تعود إلى ما يقارب 700 مليون عام، أي زمن كان فيه الحيوانات متعددة الخلايا الأولى في بدايات ظهورها. وقد توصل الباحثون إلى أن خلايا الدم الأولى ربما كانت تشبه البلاعم، وأن الحيوانات البدائية قد كونت خلايا الدم الأولى عن طريق إعادة استخدام المادة الوراثية الموروثة من أسلاف وحيدة الخلية. وقد تباعدت الخلايا البدينة لاحقاً عن البلاعم، تلاها ظهور الخلايا التائية النموذجية وخلايا الدم الحمراء من الخلايا البدينة. وقد تفرعت الخلايا البائية النموذجية من البلاعم بعد انفصال الخلايا البدينة. وقد أدرج الباحثون الكائنات وحيدة الخلية في تحليلهم، مما سمح لهم بالبحث عن روابط جينية بين خلايا الدم الحديثة والكائنات وحيدة الخلية القديمة. وقد تبين أن الخلايا البدينة قد تبعدت مسارات نمو خلايا الدم الحديثة، وأن مسارات تمايز خلايا الدم في الفقاريات تعكس التاريخ التطوري لهذه الخلايا على مدى 700 مليون عام. وقد أظهرت النتائج أن مسارات نمو خلايا الدم في الفقاريات تعكس الإرث البيولوجي المتوارث من أسلاف وحيدة الخلية. وقد أظهرت الدراسة أيضاً أن الطريقة التي طُورت لهذه الدراسة ربما تساعد العلماء أيضاً في دراسة الأصول التطورية لأمراض مثل السرطان، مما يمكن أن يُحسن فهم آليات المرض ويدعم تطوير علاجات جديدة.

خلال مئات الملايين من السنين، نشأت سلالات خلايا الدم وتعددت، وقد أظهرت دراسة جديدة من جامعة كيوتو أن أصول خلايا الدم تعود إلى ما يقارب 700 مليون عام، أي زمن كان فيه ال حيوانات متعددة الخلايا الأولى في بدايات ظهورها.

وقد توصل الباحثون إلى أن خلايا الدم الأولى ربما كانت تشبه البلاعم، وأن الحيوانات البدائية قد كونت خلايا الدم الأولى عن طريق إعادة استخدام المادة الوراثية الموروثة من أسلاف وحيدة الخلية. وقد تباعدت الخلايا البدينة لاحقاً عن البلاعم، تلاها ظهور الخلايا التائية النموذجية وخلايا الدم الحمراء من الخلايا البدينة. وقد تفرعت الخلايا البائية النموذجية من البلاعم بعد انفصال الخلايا البدينة.

وقد أدرج الباحثون الكائنات وحيدة الخلية في تحليلهم، مما سمح لهم بالبحث عن روابط جينية بين خلايا الدم الحديثة والكائنات وحيدة الخلية القديمة. وقد تبين أن الخلايا البدينة قد تبعدت مسارات نمو خلايا الدم الحديثة، وأن مسارات تمايز خلايا الدم في الفقاريات تعكس التاريخ التطوري لهذه الخلايا على مدى 700 مليون عام. وقد أظهرت النتائج أن مسارات نمو خلايا الدم في الفقاريات تعكس الإرث البيولوجي المتوارث من أسلاف وحيدة الخلية.

وقد أظهرت الدراسة أيضاً أن الطريقة التي طُورت لهذه الدراسة ربما تساعد العلماء أيضاً في دراسة الأصول التطورية لأمراض مثل السرطان، مما يمكن أن يُحسن فهم آليات المرض ويدعم تطوير علاجات جديدة





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