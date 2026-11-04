خطر وشيك بمروحية بلاك هوك وسط ألعاب نارية بسياتل

كادت ألعاب نارية إصابة مروحية بلاك هوك العسكرية في لومين فيلد، مما أثار الذعر بين 70 ألف متفرج وناقش المشجعين درجة الخطر على الطائرة أثناء استعراض سي هوكس.

كادت ألعاب نارية أن تصيب مروحية عسكرية من طراز بلاك هوك خلال استعراض جوي في ملعب لومين فيلد بمدينة سياتل الأمريكية. وقع الحادث قبل مباراة تجمع فريق سياتل سي هوكس بفريق شيكاغو بيرز ضمن منافسات دوري كرة القدم الأمريكي ة. حلقت ثلاث مروحيات تابعة للجيش الأمريكي في تشكيل جوي فوق الملعب وسط تفاعل جماهيري كبير. انطلقت الألعاب النارية بالقرب من الشاشة العملاقة قبل أن تنفجر بعض المقذوفات في محيط المروحية الأخيرة. أثارت هذه اللحظة الذعر والدهشة بين نحو 70 ألف متفرج كانوا يحضرون المباراة.

تفاصيل وقوع الحادث والمروحيات

أظهرت مقاطع مصورة لحظة انفجار الألعاب النارية بالقرب من المروحية. صاح المتفرجون بأصوات دهشة وقلق من المدرجات عند رؤية المقذوفات تقترب من الطائرة. واصلت الطائرة تحليقها بصورة طبيعية دون أن تتعرض لأي أضرار. أكدت اللقطات المتداولة أن المروحية نجحت في البقاء بأمان رغم القرب الشديد من الانفجارات. وصف أحد المشجعين ما حدث بأنه أسوأ لحظة يمكن أن يعيشها المسؤول عن تنظيم الاستعراض.

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تفاعلات المشجعين ووجهات النظر المختلفة

أثارت الواقعة تفاعلاً واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات التي تلت الحادث. أبدى العديد من المشجعين تعاطفهم مع طاقم المروحية وتساءلوا عن حجم الخطر الذي تعرضوا له. ناقش آخرون تصميم المروحيات العسكرية التي تُصمم لتحمل إطلاق الأسلحة النارية الخفيفة. على الرغم من ذلك، لا تزال المخاوف قائمة بشأن توقيت إطلاق الألعاب النارية وقربها من الطائرة. لم يمنع ذكر المتانة الميكانيكية للمروحية البعض من القلق على سلامة الطيارين.

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السياق التاريخي والاستعراضات الجوية المعتادة

ليست هذه المرة الأولى التي تتسبب فيها الألعاب النارية بموقف خطير خلال مباريات الدوري. شهد الموسم الماضي حادثة مماثلة عندما سقطت إحدى الألعاب النارية داخل أرضية الملعب. حدث ذلك قبل مباراة نيو إنجلاند باتريوتس وبالتيمور رافينز وتسبب في حالة من الفوضى. تعد التحليقات الجوية للمروحيات العسكرية جزءاً من الفعاليات المصاحبة للمباريات الكبرى على ملعب لومين فيلد. اعتادت الجماهير مشاهدة هذه الاستعراضات قبل انطلاق المواجهات الرياضية المهمة.

نتيجة المباراة والمستقبل الرياضي للفريقين

لم تكن المروحيات العسكرية فأل خير على سي هوكس في ختام الأحداث. خسر فريق سياتل سي هوكس أمام شيكاغو بيرز بنتيجة 17-34. ارتفع سجل الخسائر ليتراجع إلى أربع انتصارات مقابل أربع هزائم. يبتعد الفريق الآن عن مراكز التأهل إلى الأدوار الإقصائية عبر بطاقة وايلد كارد. يستعد الفريق لمواجهة أريزونا كاردينالز الأحد المقبل. يتأهل أريزونا كاردينالز بفارق نقاط ضئيل مع سجل يتألف من ثلاث انتصارات وخمس هزائم.