خطة إعادة تأطير الرقابة المصرفية الأمريكية بعد انهيار بنك وادي السيليكون

تفاصيل خطة المجلس الاحتياطي الفيدرالي لإصلاح نظام الرقابة على البنوك الأمريكية بعد كشف التقصير في مراقبة مخاطر بنك وادي السيليكون وبنوك إقليمية أخرى.

أعلن المجلس الاحتياطي الفيدرالي عن خطط لإصلاح شامل لنظام الرقابة على المصارف الأمريكية، في خطوة تهدف إلى تقليل مخاطر تكرار حالات الفشل المصرفي التي شهدتها البلاد مؤخرا. وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي كشف هذا الشهر عن هذه الخطة كجزء من جهود إعادة التفكير الجذرية في كيفية الرقابة على القطاع المصرفي بعد انهيار بنك وادي السيليكون. وتأتي هذه الخطوة مباشرة استجابة للتحقيقات اللاحقة في انهيار " بنك وادي السيليكون" التي كشفت عن ثغرات خطيرة في الإشراف المالي.

دور ميشيل بومان في كشف ثغرات الرقابة

تستحق ميشيل بومان، نائبة رئيس المجلس للرقابة، الإشادة العميق لأنها تعمقت في أسباب انهيار "وادي السيليكون" ومصارف إقليمية أخرى بكفاءة عالية. وقد كلفت بومان جهة مستقلة بإجراء مراجعة شاملة، خصوصا أن الاضطرابات المالية آنذاك كانت من الممكن أن تتفاقم إلى أزمة أوسع بكثير إذا لم تتدخل الجهات المعنية. وكان جوهر ما خلصت إليه المراجعة المستقلة هو أن الجهات الرقابية كانت على علم بمشكلات عدة منذ عام 2022، مما يعني أن الصمت كان خيارا واعيا وليس جهلا.

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طبيعة المخاطر المالية والإهمال التنظيمي

كان "وادي السيليكون" ومصارف أخرى معرضة لمخاطر كبيرة من تقلبات أسعار الفائدة، مما وضعها في دائرة الخطر المالي الشديد. وكانت نسبة كبيرة من ودائعها غير مؤمن عليها، وهذا يعني أن ارتفاع الفائدة سيخفض قيمة أصول المصارف بشكل مباشر. كما أن هذه الديناميكية زادت خطر سحب المودعين أموالهم دفعة واحدة، وهو ما حدث بالفعل خلال أزمة السيولة. ورغم هذه المؤشرات الواضحة، لم يتخذ مراقبو الاحتياطي الفيدرالي إجراءات تصحيحية كافية في الوقت المناسب، مما أضاع فرصة ثمن المشكلة مبكرا.

الإصلاحات الهيكلية والأدوات الرقابية الجديدة

تركز التغييرات التي تعتزم بومان إدخالها على توضيح خطوط المسؤولية، وضمان تركيز "الفيدرالي" على المخاطر الكبيرة ذات الأثر الجوهري على الاستقرار المالي. كما تدعو الخطة إلى تزويد المراقبين بأدوات تتيح لهم الإنذار المبكر بالمشكلات قبل تحولها إلى أزمات كبرى. وتقترح الخطة كذلك تقليص طبقات لجان الرقابة الكثيرة، والانتقال إلى هيكل تنظيمي يضم خمسة مسؤولين إقليميين عن الرقابة، ما قد يساعد على اتخاذ قرارات أسرع في الحالات التي تتسم بغياب اليقين.

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التعاون مع هيئات الرقابة المالية الأخرى

في سياق يتوسع نطاق التعاون الرقابي، اقترحت هيئتان تنظيميتان أخريان، وهما "مكتب مراقبة العملة" و"المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع"، لتسهيل تبادل المصارف للمعلومات الرقابية على نطاق أوسع. يمكن لمثل هذا الإفصاح أن يفرض انضباطا إضافيا فيما يتعلق بتوقيت اتخاذ الإجراءات الحاسمة. وقد توحي قراءة سريعة للتقرير الحالي بأنه يناقض مراجعة "الفيدرالي" السابقة عام 2023، فبينما يشير التقرير الحالي إلى أن التعقيد التنظيمي كان أحد أسباب بطء الجهات الرقابية، ركزت المراجعة السابقة على تخفيف المتطلبات.

أزمة الانحياز الثقافي وحلول الذكاء الاصطناعي

يتفق التقريران على أن المراقبين تأخروا كثيرا في التحرك، ويشيران إلى مسألة أعمق، وهي الانحيازات الثقافية والحوافز المتجذرة التي ترجح كفة التقاعس عن العمل. فإذا تحرك المراقبون وتبين أنهم مخطئون فقد يتحملون تبعات شخصية باهظة، أما إذا فضلوا الانتظار فقد تزول المشكلة من تلقاء نفسها أو تظهر متأخرة. ورغم أن تقرير بومان يقر بالمشكلة إلى حد ما، فإن الإصلاحات المقترحة لا تعالجها بالكامل، ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يغير الوضع الافتراضي عبر جعل التقاعس أكثر وضوحا.