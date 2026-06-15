خطة أمريكية لصندوق استثماري بقيمة 300 مليار دولار لإيران مقابل تسوية نووية

كشفت صحيفة الفاينانشيال تايمز عن نية إدارة ترامب إنشاء صندوق استثماري ضخم بقيمة 300 مليار دولار لإيران كجزء من حزمة تحفيزية مرتبطة بتوقيع اتفاق نووي جديد ومذكرة تفاهم. تشمل التفاصيل أن التمويل سيكون من شركات عالمية وليس حكومياً، وسيُفرج عن الأصول الإيرانية المجمدة على مراحل بناءً على التزام إيران بالاتفاق.

كشفت مصادر دبلوماسية أمريكية رفيعة المستوى عن خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقديم حزمة تحفيزية ضخمة ل إيران تصل قيمتها إلى 300 مليار دولار، مشيرة إلى أن هذه الحزمة تأتي في إطار تسوية شاملة تهدف إلى إنهاء النزاع بين البلدين.

وتشمل التسوية المقترحة توقيع اتفاق نووي جديد، حيث من المقرر أن يتم التوقيع على مذكرة تفاهم Lemur بشكل رسمي في سويسرا يوم الجمعة القادم. ووفقاً للمصادر، فإن الصندوق الاستثماري المقترح لن يكون مدعوماً من الخزانة الأمريكية، بل سيتم جمعoos him من شركات أوروبية وآسيوية وكورية جنوبية ويابانية وأمريكية مهتمة بالاستثمار في إيران، التي يبلغ عدد سكانها 90 مليون نسمة وتتمتع بموارد طاقة كبيرة. كما أن الصندوق سيرتبط بأداء إيران والتزامها بالاتفاق النووي الجديد.

وكانت المفاوضات قد شهدت مناقشة آلية لتخفيف العقوبات على مراحل، بما في ذلك إلغاء تجميد الأصول الإيرانية في الخارج، مع تقديم 'مبادرات صغيرة' في البداية لبناء الثقة. ويبدو أن القرار النهائي المتعلق بالإفراج عن الجزء الأكبر من الأموال سيكون تقديرياً وغير مرتبط بمعايير ملموسة محددة، بل يعتمد بشكل عام على 'تصرف إيران على نحو لائق' مع التركيز بشكل أساسي على برنامجها النووي.

وأكد المسؤولون الأمريكيون أن أي تخفيف للعقوبات سيتم بعد تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، وإعادة فتح مضيق هرمز، وإحراز تقدم في المحادثات النووية. وفي تطور ذي صلة، كشف المصدر المطلع أن إيران وافقت على حسم مسألة مخزونها من اليورانيوم المخصب البالغ أكثر من 9000 كيلوغرام، من بينها 440 كيلوغراماً مخصبة إلى مستويات قريبة من تلك المستخدمة في الأسلحة، وفق آليات تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار المسؤول إلى أن البرنامج النووي الإيراني 'تم تدميره بشكل منهجي' بعد الضربات الجوية الأمريكية على ثلاثة مواقع رئيسية خلال الحرب الإسرائيلية الإيرانية في يونيو الماضي. أما على الصعيد السياسي الأمريكي، فإن حجم الحوافز المالية يمثل تحديًا لترامب الذي يرفض الظهور بمظهر مكافأة للنظام الإيراني، لا سيما بعد انتقاده الشديد لاتفاقية أوباما النووية عام 2015 التي رفعت العقوبات مقابل قيود على البرنامج النووي.

وي县委 منتقدو مذكرة التفاهم الجديدة أن الحوافز المالية المطروحة تفوق بكثير ما تم في عهد أوباما، مع الإشارة إلى أنه لم يتدفق أي دولار إلى إيران منذ التوقيع الأولي على الوثيقة بين ترامب ونائبه جيه. دي. فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف. وقد صرح فانس لشبكة سي بي إس نيوز بأن الصندوق سيكون 'من بين الأشياء التي يمكن لإيران الوصول إليها' إذا احترمت التزاماتها





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إيران الولايات المتحدة اتفاق نووي صندوق استثماري عقوبات

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

مصرع 50 شخصاً بتصادم قطارات في الهند (فيديو)لقي 50 شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب 300 بتصادم قطارات عدة شرقي الهند.

Read more »

«كورونا السنوري» يقتل 300 ألف قط في قبرص | صحيفة الخليجتستشري في جزيرة قبرص طفرة من فيروس «كورونا السنوري» قتلت 300 ألف قط منذ بداية العام...

Read more »

محادثة «واتس أب» تردّ 300 ألف درهم إلى صاحبها | صحيفة الخليجقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص ردّ 300 ألف درهم...

Read more »

أمريكا.. اعتقال 300 شخص في احتجاجات جامعتي كولومبيا وسيتي كوليدجاعتقلت شرطة نيويورك نحو 300 شخص خلال احتجاجات في جامعتي كولومبيا وسيتي كوليدج أوف نيويورك...

Read more »

الجيش الإسرائيلي: 300 ألف شخص نزحوا من شرق رفحأعلن الجيش الإسرائيلي السبت أن «ما يناهز 300 ألف»...

Read more »

الاتحاد للطيران تطلق 4 وجهات جديدة وتعيد تشغيل 5 خطوط موسمية في أضخم صيف لهاتدخل الاتحاد للطيران موسمها الصيفي الأضخم على الإطلاق، حيث تُسيّر أكثر من 300 رحلة يومياً، مع تحقيق أرقام قياسية في عدد الركاب، وإطلاق أو إعادة تشغيل تسع وجهات جديدة خلال أيام، واستمرار تسارع الطلب على السفر من وإلى وعبر أبوظبي.

Read more »