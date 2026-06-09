خطة أمنية بمليار دولار لمونديال 2026: 7 ملايين زائر و6 مخاطر و400 وكالة وتقنيات متقدمة

تستعد الولايات المتحدة لأكبر عملية أمنية في تاريخها لاستضافة كأس العالم 2026 بتكلفة تقارب مليار دولار، لمواجهة مخاطر متعددة تشمل الهجمات الإرهابية، الطائرات المسيرة، الشغب، الحرارة، القرصنة، والم information warfare. تشمل الخصة استخدام أكثر من 400 وكالة وتقنيات متطورة مثل الطائرات المسيرة الصائدة والكلاب الروبوتية ومركز عمليات طوارئ فائق التجهيز في دالاس.

تستعد الولايات المتحدةtak极致 الأمني لاستضافة كأس العالم 2026 بتكلفة تقارب مليار دولار ، في خطة غير مسبوقة تضم أكثر من 400 وكالة و تقنيات متقدمة لمواجهة ستة مخاطر رئيسية تشمل هجمات الذئاب المنفردة، الطائرات المسيرة غير المرخصة، الشغب، الحرارة الشديدة، القرصنة الإلكترونية، والمعلومات المضللة.

يتوقع استقبال نحو 7 ملايين زائر عبر 16 مدينة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا لمشاهدة 104 مباريات مشاركين فيها 48 منتخباً. تتضمن الخطة إنشاء مركز عمليات طوارئ في دالاس بكلفة 40 مليون دولار، قادر على العمل لمدة أسبوع دون إمداد خارجي، ومزود بمرافق لمراقبة حركة المرور، الطقس، المجال الجوي، والأخبار في الوقت الفعلي،未婚 conducting强劲的仲裁和预防措施.

شاركت وزارة الأمن الداخلي في عقد طائرات مسيرة رباعية المراوح لاصطياد الطائرات المسيرة المتسللة، واستخدام كلاب روبوتية لتفتيش الحقائب، وشاحنات فحص بالأشعة السينية، وآلاف الكاميرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يعتبر حجم العملية يعادل تنظيم 78 مباراة سوبر بول على مدى 39 يوماً، ويُعد الصيف الأكثر استعداداً أمنياً في التاريخ الأمريكي، يقترب من مستوى حماية حفل التنصيب الرئاسي.

تتولى الخدمة السرية حماية القادة العالميين والرئيس السابق دونالد ترامب إذا حضر، فيما خصصت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ 625 مليون دولار للمدن المضيفة و250 مليون دولار لأنظمة تتبع وتحطيم الطائرات المسيرة





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كأس العالم 2026 خطة أمنية مليار دولار 7 ملايين زائر المخاطر الأمنية تقنيات متقدمة

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