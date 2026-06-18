خسارة الأردن أمام النمسا تسبب في غياب موظف عن العمل وخصم 3 أيام من راتبه

بعد هزيمة المنتخب الأردني أمام النمسا 1-3 في كأس العالم، تغيب موظف أردني عن عمله بسبب "وعكة صحية" ناتجة عن تأثره بالخسارة، فقررت البلدية خصم ثلاثة أيام من راتبه لعدم تقديمه تقريراً طبياً، مما أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل.

تسببت خسارة المنتخب الأردن ي لكرة القدم أمام نظيره النمسا وي بنتيجة 1-3 في افتتاح منافسات المجموعة العاشرة ضمن نهائيات كأس العالم ، في واقعة إدارية طريفة انتهت بخصم ثلاثة أيام من راتب موظف في إحدى بلديات المملكة الأردن ية الهاشمية، بسبب تغيبه عن العمل بدون إذن رسمي في اليوم التالي للمباراة.

وقدّم الموظف تبريراً للمديرية 통해ه في كتاب رسمي، مشيراً إلى أنه تعرض لوعكة صحية شديدة بعد المباراة، ضمت ارتفاعاً في درجة الحرارة وصداعاً حاداً، نتيجة لتأثره الشديد بهزيمة المنتخب الوطني، ووصف حالته قائلاً: "يبدو أن جسدي لم يتحمل النتيجة فأصيب بحالة طارئة". لكن رئيس البلدية لم يقتنع بالمبررات، خاصة أن الموظف لم يقدم تقريراً طبياً يثبت حالته، فقرر تطبيق الأنظمة الداخلية وخصم ثلاثة أيام من راتبه كعقوبة على الغياب غير المبرر.

أثارت الواقعة تفاعلاً واسعاً وردود فعل متنوعة على منصات التواصل الاجتماعي في الأردن وخارجها. فقد رأى فريق من المتابعين أن القرار الإداري كان صارماً ومبرراً، بهدف تعزيز الانضباط الوظيفي وعدم استغلال متابعة المباريات الرياضية كذريعة للغياب، خاصة بعد أن سبق للحكومة الأردنية أن اتخذت إجراءً挑io بتأجيل بدء الدوام الرسمي ساعتين في أيام المباريات الصباحية لمنتخب "النشامى"، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بمواعيد العمل بعد انتهاء المباريات.

في المقابل، عبر آخرون عن تعاطفهم مع الموظف، معتبرين أن المشاعر القوية تجاه أداء المنتخب الوطني قد تؤثر فعلياً على الصحة النفسية والجسدية للأفراد، ودعوا إلى مراعاة هذه الجوانب الإنسانية في القرارات الإدارية. كما سخر فريق ثالث من الحادثة، وطرح أسئلة ساخرة حول ما إذا كان عدد أيام الخصم مرتبطاً بعدد الأهداف التي تلقاها المنتخب في المباراة؟ ، مما أضاف بعداًhumorousاً للنقاش.

تأتي هذه الواقعة في ظل اهتمام شعبي ورسمي كبير بمشاركة المنتخب الأردني في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه. وقد قررت الحكومة الأردنية سلفاً تخفيف بعض الإجراءات administrative لتسهيل متابعة المواطنين للمباريات، مثل تعليق العمل في المؤسسات العامة والخاصة خلال المباريات المهمة، ولكن مع التأكيد على أن هذه التسهيلات لا تعني إغفال الالتزام الوظيفي.

ويستعد المنتخب الأردني لمباراته الثانية في دور المجموعات ضد الجزائر في 23 يونيو/حزيران، قبل مواجهة الأرجنتين في 28 الشهر نفسه، في ظل آمال وطموحات كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية تبعث الأمل في التقدم في البطولة





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