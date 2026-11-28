كشفت بيانات سيتا عن فقدان أو تأخير 24 مليون حقيبة سفر عام 2025 بتكلفة 6.3 مليارات دولار. تفاصيل العملية اللوجستية وحلول التتبع الإلكتروني الحديثة.

كشفت بيانات شركة "سيتا" ( SITA) عن تسجيل نحو 24 مليون حقيبة متضررة أو مفقودة أو متأخرة خلال عام 2025، وسط استمرار التحديات التقنية في صناعة النقل الجوي. تواجه شركات الطيران والمطارات ضغوطا متزايدة لتحسين دقة نقل الأمتعة مع ارتفاع عدد المسافرين إلى نحو 5 مليارات شخص عالميا، مما يبرز هشاشة الشبكات اللوجستية الحالية أمام الكم الهائل من الأمتعة.

تبدأ رحلة الحقيبة بتثبيت بطاقة تعريف رقمية تحتوي على رمز شريطي مكون من عشرة أرقام، لتربطها بأنظمة المطارات وشركات الطيران عبر رسائل إلكترونية فورية. تعالج الكاميرات وأجهزة الليزر هذه البيانات لتحديد الوجهة النهائية ومحطات التوقف، وتوجه الحقيبة عبر شبكة سيور ناقلة داخل مبنى المطار، لضمان انتقالها السلس بين مراحل المعالجة المختلفة دون تدخل بشري مكثف في البداية.

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التفاصيل الفنية لفحص الأمتعة والفرز الآلي

تخضع الحقائب لفحوص أمنية دقيقة قبل تحميلها، حيث تستخدم أجهزة متطورة أشعة سينية لإنشاء صور ثلاثية الأبعاد للكشف عن المواد الخطرة أو المتفجرات. في حال رصد محتوى مشبوه، يتولى موظفو الفحص الأمني مراجعة الصور أو فتح الحقائب تحت المراقبة، بينما توجه أنظمة الفرز الإلكترونية باقي الأمتعة إلى مناطق التجميع المخصصة لرحلاتها المحددة بدقة.

تحدث أكبر نسبة من سوء المعالجة عند نقل الأمتعة بين الرحلات المتصلة، إذ تشكل هذه الحالة 39% من إجمالي المشاكل المسجلة في عام 2025، مقارنة بـ41% في العام السابق. يتطلب هذا الانتقال تحميل الحقائب في عربات أو حاويات خاصة، ونقلها عبر جرارات إلى الطائرة، مع تأكيد إلكتروني للمطابقة، مما يستلزم سرعة فائقة لإتمام العملية قبل تحرك الطائرة وتجنب التأخيرات.

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الأمثلة التاريخية وتحديات الأتمتة الكاملة

يُعد مطار دنفر الدولي (Denver International Airport) في الولايات المتحدة دراسة حالة بارزة حول تعقيدات الأتمتة، حيث استثمر 250 مليون دولار في نظام آلي للنقل تحت الأرض عام 1994. فشل النظام في تجنب مشاكل تشغيلية كبرى مثل خروج العربات عن مساراتها أو وصول الأمتعة لوجهات خاطئة، مما أدى إلى تأخير افتتاح المطار 16 شهرا وإغلاقه نهائيا عام 2005 لصالح الأساليب التقليدية.

تتكبد صناعة الطيران خسائر مالية تقدر بنحو 6.3 مليارات دولار سنويا نتيجة هذه الاضطرابات، بمتوسط تكلفة يبلغ 260 دولارا لكل حقيبة متأخرة أو مفقودة. يشكل التأخير الذي يستغرق يومين أو أكثر نحو 70% من هذه التكاليف، بسبب نفقات البحث المكثف وإعادة التوجيه، مما يفرض على القطاع ضرورة اعتماد حلول تتبع أكثر كفاءة لمعالجة هذه الفجوة المالية المتزايدة.

الابتكارات التكنولوجية وحلول التتبع المستقبلي

تسعى شركات الطيران ومطارات العالم لمواكبة القرار رقم 753 الصادر عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، الذي يلزم الأعضاء بتسجيل بيانات الأمتعة بدقة عند الاستلام والتحميل. تعتمد هذه الخطوة على تقنية موجات الراديو (RFID) لقراءة البيانات دون الحاجة لتصويب مباشر، مما يعزز الشفافية ويقلل من الاعتماد على العناصر البشرية في تتبع مسار الحقائب عبر مختلف المحطات.

أسهم دمج خدمة Find My التابعة لشركة Apple مع نظام WorldTracer لتتبع الأمتعة المفقودة في خفض حالات الفقدان النهائي بنسبة 90% خلال العام الأول من التكامل، حسب بيانات "سيتا". يعكس هذا النجاح تحولا نحو حلول ذكية متكاملة، حيث تتحول عملية نقل الأمتعة من مجرد نقل فيزيائي إلى منظومة لوجستية رقمية معقدة تضمن وصول الحقيبة الصحيحة في الوقت المحدد.