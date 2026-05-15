خريطة ناسا الكونية: تلسكوب TESS يكشف النقاب عن آلاف العوالم المجهولة خارج مجموعتنا الشمسية

إنجاز علمي مذهل لوكالة ناسا عبر تلسكوب TESS، يوثق 5700 كوكب خارج المجموعة الشمسية، فاتحاً آفاقاً جديدة للبحث عن حياة في الكون وتحديد المناطق الصالحة للسكن.

في خطوة علمية تعيد صياغة فهمنا للكون الفسيح، كشفت وكالة الفضاء الأمريكية ' ناسا ' عن واحدة من أكثر الخرائط تفصيلاً وشمولاً للسماء ليلاً، وهي الثمرة المباشرة للجهود الدؤوبة التي بذلها تلسكوب مسح الكواكب الخارجية العابر المعروف اختصاراً باسم 'TESS'.

هذه الخريطة ليست مجرد رسم توضيحي، بل هي وثيقة كونية مذهلة ترصد 5700 كوكب تقع خارج حدود مجموعتنا الشمسية، وهو ما يمثل قفزة نوعية في مجال علم الفلك الرصدي. تكمن أهمية هذا الإنجاز في قدرته على ملء الفجوات المعرفية التي تركتها عمليات الرصد السابقة، حيث قدمت رؤية بانورامية وشاملة لقطاعات واسعة من السماء، مما يسمح للعلماء بتتبع توزيع الكواكب وتصنيفها بدقة أكبر من أي وقت مضى.

تظهر الخريطة كلوحة فسيفسائية كونية، حيث يتم تمييز الكواكب المؤكدة باللون الأزرق، والتي وصل عددها إلى 700 كوكب، بينما تظهر الكواكب المرشحة باللون البرتقالي، والتي يتجاوز عددها 5000 كوكب، مما يشير إلى كم هائل من البيانات التي لا تزال قيد التحليل والتدقيق العلمي المستمر. إن التنوع الذي كشفته هذه الخريطة يثير الدهشة والذهول في الأوساط العلمية؛ فالعوالم المكتشفة تتراوح بين كواكب صخرية صغيرة الحجم تشبه في تكوينها كوكب عطارد، وبين عمالقة غازية تتجاوز في ضخامتها كوكب المشتري بمراحل شاسعة.

والأمر الأكثر إثارة هو رصد عدد من هذه الكواكب في ما يُعرف بالمنطقة الصالحة للسكن، وهي تلك المسافة المثالية من النجم الذي تدور حوله، والتي تسمح ببقاء الماء في حالته السائلة على سطح الكوكب، وهو الشرط الأساسي والضروري لنشوء الحياة كما نعرفها على كوكب الأرض. يعتمد تلسكوب TESS في عمله على تقنية دقيقة للغاية تُعرف بطريقة العبور، حيث يقوم بمسح قطاعات شاسعة من السماء ومراقبة التغيرات الطفيفة في سطوع عشرات الآلاف من النجوم.

عندما يمر كوكب ما من أمام نجمه، يحدث انخفاض بسيط ومؤقت في كمية الضوء الواصلة إلينا، ومن خلال تحليل هذا النقص الضوئي، يستطيع العلماء استنتاج حجم الكوكب، ومداره، وسرعته. وقد قاد هذا النهج العلمي المبتكر إلى اكتشاف عوالم غريبة ومذهلة، مثل الكواكب البركانية التي تضج بالنشاط الجيولوجي العنيف، وكواكب أخرى تدور حول نظام نجمي مزدوج، مما يجعل سكانها -في حال وجودهم- يشهدون ظاهرة الشروق المزدوج في سماء واحدة.

ولم تقتصر نتائج هذه المهمة الفضائية على رصد الكواكب فحسب، بل امتدت لتشمل معالم كونية كبرى تزيد من عمق الخريطة وجمالها البصري. فقد أبرزت الخريطة القوس المتوهج والمبهر لمجرة درب التبانة، كما وثقت بوضوح سحابتي ماجلان الكبرى والصغرى، وهما مجرتان قزمتان تابعتان لمجرتنا. وفي سياق متصل، أكد الفريق العلمي المشرف على المشروع أن الاستفادة من بيانات TESS لا تزال في بداياتها، حيث يتم توظيف خوارزميات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحليل التدفق الهائل من المعلومات الرقمية.

هذه التقنيات المتطورة بدأت تكشف عن مفاجآت تتجاوز مجرد البحث عن الكواكب، إذ شملت دراسة النجوم في مراحل شبابها الأولى وفهم كيفية تشكل الأنظمة النجمية المعقدة، بالإضافة إلى مراقبة الكويكبات القريبة من الأرض التي قد تشكل خطراً مستقبلياً أو توفر معلومات قيمة عن نشأة النظام الشمسي. إن هذا العمل الجبار لا يساهم فقط في توسيع خريطة الكون، بل يفتح آفاقاً فلسفية وعلمية جديدة في رحلة البشرية المستمرة للبحث عن إجابة للسؤال الأزلي: هل نحن وحدنا في هذا الكون الفسيح؟

إن تلسكوب TESS، من خلال هذه الخريطة، قد وضع حجر الأساس لعصر جديد من الاستكشافات الكونية التي ستغير بلا شك نظرتنا لمكاننا في الوجود وتكشف لنا أسراراً كانت حتى وقت قريب مجرد خيال علمي





