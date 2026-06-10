خريجو مبادرة قادة المستقبل الإماراتيين يتزازون في جامعة الشارقة

في حفل تخريج الدفعة الخامسة لبرنامج قادة المستقبل الإماراتيين بجامعة الشارقة، توج سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي 27 خريجًا بعد عرض مشاريعهم الابتكارية في التحول الرقمي والرعاية الصحية وإعادة التدوير وإدارة المياه، مؤكداً دعم الجامعة لتطوير مهارات القيادية والابتكارية للطلاب.

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة حفل تخريج الدفعة الخامسة للطلبة المشاركين في مبادرة قادة المستقبل الإماراتيين بحضور طلاب وخريجين وأعضاء هيئة التدريس، وقد أقيم الحدث في منتدى الطلاب ب جامعة الشارقة في إطار برنامج تنموي يهدف إلى إعداد جيل قادر على القيادة و الابتكار .

ابتدأ الحفل بنثر السامى للسلام الوطني ثم أعقب ذلك كلمة مدير الجامعة الدكتور عصام الدين عجمي الذي أبدى شكره وتقديره لجهود سمو رئيس الجامعة في دعم الشباب وتكريمهم، مؤكدًا أن الدعم المتواصل يعزز تحقيق أهداف المبادرة ويؤهل الطلبة المتميزين لسوق العمل المتطور. شدد عجمي على أن جامعة الشارقة تواصل التزامها بإعداد أجيال تجمع بين المعرفة والمهارة والقدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية، مؤكداً أن الشباب اليوم ليسوا مجرد قادة المستقبل بل هم شركاء فاعلون في واقع الحاضر وصناع التغيير، يحملون طاقات واعدة وأفكار مبتكرة تمكّنهم من تحويل التحديات إلى فرص تنمية وإبداع





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قادة المستقبل جامعة الشارقة الابتكار التنمية المستدامة القيادة

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