ختت احتفالات العيد في دبي

اختُمت احتفالات العيد في دبي بعد أن قدمت برنامجا حافلا بالتجارب والفعاليات التي شملت التسوق والمأكولات والترفيه والتجارب العائلية في أنحاء المدينة فيما شكلت فعالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى إحدى أبرز المحطات الرئيسية ونظمت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة احتفالات العيد في دبي من 22 حتى 31 مايو 2026 مقدمة مجموعة متنوعة من الأنشطة والعروض التي أتاحت للسكان والزوار الاستمتاع بأجواء العيد في مختلف الوجهات

اختُمت احتفالات العيد في دبي بعد ان قدمت برنامجا حافلا بالتجارب والفعاليات التي شملت التسوق والمأكولات والترفيه والتجارب العائلية في أنحاء المدينة فيما شكلت فعالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى إحدى أبرز المحطات الرئيسية ونظمت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة احتفالات العيد في دبي من 22 حتى 31 مايو 2026 مقدمة مجموعة متنوعة من الأنشطة والعروض التي أتاحت للسكان والزوار الاستمتاع بأجواء العيد في مختلف الوجهات وخلال الفترة من 27 إلى 31 مايو شهدت فعالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى إقبالا واسعا من المتسوقين للاستفادة من تخفيضات وصلت إلى 90 % على أكثر من 500 علامة تجارية ضمن 2500 متجر مشارك ما رسخ مكانة الفعالية واحدة من أبرز محطات التسوق السنوية ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة وإلى جانب العروض الترويجية والتخفيضات الكبرى قدمت احتفالات العيد في دبي مجموعة واسعة من التجارب والفعاليات في مختلف أنحاء المدينة بما في ذلك النسخة الممتدة من أسبوع دبي للمطاعم والعروض الترفيهية الحية والتجارب الثقافية وباقات الإقامة الفندقية إلى جانب الفعاليات والألعاب التي تضمنتها دورة هذا العام من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية وأسهمت هذه الفعاليات في نشر أجواء نابضة بالحيوية في أنحاء دبي وشجعت السكان والزوار على استكشاف وجهات وتجارب متنوعة خلال عطلة العيد وشهدت مراكز التسوق والوجهات التجارية في مختلف أنحاء دبي إقبالا لافتا طوال فترة الفعالية حيث استفاد المتسوقون من التخفيضات الكبرى التي شملت فئات متنوعة من المنتجات بما في ذلك الأزياء ومستحضرات التجميل والمستلزمات المنزلية والإلكترونيات والمجوهرات وغيرها وعلى امتداد عطلة العيد عاشت دبي أجواء مبهجة من خلال فعاليات وأنشطة أقيمت في مراكز التسوق والوجهات العائلية والثقافية بما شمل العروض الحية والأنشطة المخصصة للأطفال والتجارب الترفيهية والفعاليات المجتمعية التي استقطبت العائلات والسكان والزوار وتشتهر دبي بتقديم تجارب تسوق استثنائية وقد ارتقت فعالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى بهذه التجربة إلى مستوى جديد من خلال العروض المميزة والحملات الترويجية والأنشطة الترفيهية والسحوبات والجوائز بما عزز تفاعل المتسوقين معها وكما تضمنت احتفالات العيد في دبي مجموعة متميزة من الحفلات الموسيقية والعروض الترفيهية والفعاليات المجتمعية التي أسهمت في تعزيز الأجواء الاحتفالية في مختلف أنحاء المدينة ومن أبرزها الحفل الجماهيري الذي احياه الفنان ماجد المهندس في كوكاكولا أرينا والذي شهد نفاد جميع تذاكره إلى جانب الحضور الكبير لحفل الفنان آدم في دبي أوبرا كما استمتع السكان والزوار بالعروض الجوالة والتجارب العائلية في مراكز التسوق والوجهات المختلفة فيما أسهمت المبادرات الحكومية والمجتمعية في إضفاء أجواء مميزة على العيد من بينها توزيع المثلجات المجانية في الحدائق العامة وتنظيم ورش وأنشطة ثقافية في متحف الاتحاد بالإضافة إلى فعالية فوالة العيد في خوانيج ووك التي احتفت بالتقاليد والضيافة الإماراتية ولم تقتصر القيمة التي حققها المتسوقون خلال فترة الفعالية على التخفيضات والعروض الاستثنائية فحسب بل شملت أيضا فرصة المشاركة في اربح منزلك في دبي وهي مبادرة تنظم على مستوى المدينة بالشراكة بين مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وغرف دبي وتمنح المتسوقين فرصة تحقيق حلم امتلاك منزل في دبي من خلال الفوز بإحدى 12 وحدة سكنية مقدمة من شركة بن غاطي للتطوير العقاري ويحصل المتسوقون على فرصة دخول السحب عند إنفاق 500 درهم مع فرص أخرى مقابل كل 500 درهم إضافية يتم إنفاقها وتستمر الحملة حتى نهاية أغسطس مع تقديم منزل واحد أسبوعيا ما يعطي المشاركين مزيدا من الفرص للفوز كما أتيحت للمتسوقين في مراكز التسوق المشاركة فرصة الفوز بمجموعة من الجوائز النقدية بقيمة إجمالية بلغت 200 ألف درهم عند إنفاق 200 درهم واستفاد المتسوقون أيضا من تعزيز قيمة مشترياتهم من خلال برامج الولاء الرائدة بما في ذلك بلو وشير وأمبر وتيكت وأورا وبريفيليدج بلس وميوز وشكرا كلوب أباريل وسكاي واردز إيفري داي التي أتاحت لهم الاستفادة من الاسترداد النقدي ونقاط المكافآت والتخفيضات وأميال السفر وأسهمت هذه العروض في إضافة قيمة أكبر إلى فترة عطلة العيد وشجّعت السكان والزوار على استكشاف التجارب المميزة في مراكز التسوق والوجهات الترفيهية والعائلية في دبي وأسهمت العروض والمكافآت إلى جانب تجارب التسوق والمطاعم والترفيه والإقامة في تعزيز مكانة العيد في دبي واحدة من أبرز المواسم السنوية التي تجمع بين القيمة الاستثنائية والتجارب المتنوعة بما يدعم مختلف القطاعات ال اقتصاد ية والسياحية في المدينة وقال محمد فراس عريقات مساعد نائب الرئيس إدارة تقويم البيع بالتجزئة والعروض الترويجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة قدمت فعالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى مستويات متتالية من النجاحات سواء بالنسبة للمتسوقين أو للتجار أو للمدينة على مستوى أشمل ومع تزامن الفعالية مع عطلة عيد الأضحى المبارك شهدنا إقبالا كبيرا من المتسوقين في مراكز التسوق والوجهات التجارية للاستفادة من واحدة من أبرز المحطات ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة وأسهمت الفعالية من خلال تعزيز تفاعل المستهلكين في دعم منظومة قطاع التجزئة بشكل متكامل وتعزيز مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للتسوق بما يتماشى مع نهجنا الاستراتيجي الهادف إلى تعزيز المردود ال اقتصاد ي لقطاعي التجزئة والسياحة في دبي ولتحقيق مستهدفات أجندة دبي ال اقتصاد ية D33 ومن جهته قال حسين موسى المدير التنفيذي لمول الإمارات حققت النسخة الأخيرة من فعالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى زخما قويا في مختلف أنحاء مول الإمارات مع مستويات مرتفعة من تفاعل المتسوقين ومشاركة واسعة من شركائنا في قطاع التجزئة طوال فترة الحملة الموسع.

اختُمت احتفالات العيد في دبي بعد ان قدمت برنامجا حافلا بالتجارب والفعاليات التي شملت التسوق والمأكولات والترفيه والتجارب العائلية في أنحاء المدينة فيما شكلت فعالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى إحدى أبرز المحطات الرئيسية ونظمت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة احتفالات العيد في دبي من 22 حتى 31 مايو 2026 مقدمة مجموعة متنوعة من الأنشطة والعروض التي أتاحت للسكان والزوار الاستمتاع بأجواء العيد في مختلف الوجهات وخلال الفترة من 27 إلى 31 مايو شهدت فعالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى إقبالا واسعا من المتسوقين للاستفادة من تخفيضات وصلت إلى 90 % على أكثر من 500 علامة تجارية ضمن 2500 متجر مشارك ما رسخ مكانة الفعالية واحدة من أبرز محطات التسوق السنوية ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة وإلى جانب العروض الترويجية والتخفيضات الكبرى قدمت احتفالات العيد في دبي مجموعة واسعة من التجارب والفعاليات في مختلف أنحاء المدينة بما في ذلك النسخة الممتدة من أسبوع دبي للمطاعم والعروض الترفيهية الحية والتجارب الثقافية وباقات الإقامة الفندقية إلى جانب الفعاليات والألعاب التي تضمنتها دورة هذا العام من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية وأسهمت هذه الفعاليات في نشر أجواء نابضة بالحيوية في أنحاء دبي وشجعت السكان والزوار على استكشاف وجهات وتجارب متنوعة خلال عطلة العيد وشهدت مراكز التسوق والوجهات التجارية في مختلف أنحاء دبي إقبالا لافتا طوال فترة الفعالية حيث استفاد المتسوقون من التخفيضات الكبرى التي شملت فئات متنوعة من المنتجات بما في ذلك الأزياء ومستحضرات التجميل والمستلزمات المنزلية والإلكترونيات والمجوهرات وغيرها وعلى امتداد عطلة العيد عاشت دبي أجواء مبهجة من خلال فعاليات وأنشطة أقيمت في مراكز التسوق والوجهات العائلية والثقافية بما شمل العروض الحية والأنشطة المخصصة للأطفال والتجارب الترفيهية والفعاليات المجتمعية التي استقطبت العائلات والسكان والزوار وتشتهر دبي بتقديم تجارب تسوق استثنائية وقد ارتقت فعالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى بهذه التجربة إلى مستوى جديد من خلال العروض المميزة والحملات الترويجية والأنشطة الترفيهية والسحوبات والجوائز بما عزز تفاعل المتسوقين معها وكما تضمنت احتفالات العيد في دبي مجموعة متميزة من الحفلات الموسيقية والعروض الترفيهية والفعاليات المجتمعية التي أسهمت في تعزيز الأجواء الاحتفالية في مختلف أنحاء المدينة ومن أبرزها الحفل الجماهيري الذي احياه الفنان ماجد المهندس في كوكاكولا أرينا والذي شهد نفاد جميع تذاكره إلى جانب الحضور الكبير لحفل الفنان آدم في دبي أوبرا كما استمتع السكان والزوار بالعروض الجوالة والتجارب العائلية في مراكز التسوق والوجهات المختلفة فيما أسهمت المبادرات الحكومية والمجتمعية في إضفاء أجواء مميزة على العيد من بينها توزيع المثلجات المجانية في الحدائق العامة وتنظيم ورش وأنشطة ثقافية في متحف الاتحاد بالإضافة إلى فعالية فوالة العيد في خوانيج ووك التي احتفت بالتقاليد والضيافة الإماراتية ولم تقتصر القيمة التي حققها المتسوقون خلال فترة الفعالية على التخفيضات والعروض الاستثنائية فحسب بل شملت أيضا فرصة المشاركة في اربح منزلك في دبي وهي مبادرة تنظم على مستوى المدينة بالشراكة بين مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وغرف دبي وتمنح المتسوقين فرصة تحقيق حلم امتلاك منزل في دبي من خلال الفوز بإحدى 12 وحدة سكنية مقدمة من شركة بن غاطي للتطوير العقاري ويحصل المتسوقون على فرصة دخول السحب عند إنفاق 500 درهم مع فرص أخرى مقابل كل 500 درهم إضافية يتم إنفاقها وتستمر الحملة حتى نهاية أغسطس مع تقديم منزل واحد أسبوعيا ما يعطي المشاركين مزيدا من الفرص للفوز كما أتيحت للمتسوقين في مراكز التسوق المشاركة فرصة الفوز بمجموعة من الجوائز النقدية بقيمة إجمالية بلغت 200 ألف درهم عند إنفاق 200 درهم واستفاد المتسوقون أيضا من تعزيز قيمة مشترياتهم من خلال برامج الولاء الرائدة بما في ذلك بلو وشير وأمبر وتيكت وأورا وبريفيليدج بلس وميوز وشكرا كلوب أباريل وسكاي واردز إيفري داي التي أتاحت لهم الاستفادة من الاسترداد النقدي ونقاط المكافآت والتخفيضات وأميال السفر وأسهمت هذه العروض في إضافة قيمة أكبر إلى فترة عطلة العيد وشجّعت السكان والزوار على استكشاف التجارب المميزة في مراكز التسوق والوجهات الترفيهية والعائلية في دبي وأسهمت العروض والمكافآت إلى جانب تجارب التسوق والمطاعم والترفيه والإقامة في تعزيز مكانة العيد في دبي واحدة من أبرز المواسم السنوية التي تجمع بين القيمة الاستثنائية والتجارب المتنوعة بما يدعم مختلف القطاعات الاقتصادية والسياحية في المدينة وقال محمد فراس عريقات مساعد نائب الرئيس إدارة تقويم البيع بالتجزئة والعروض الترويجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة قدمت فعالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى مستويات متتالية من النجاحات سواء بالنسبة للمتسوقين أو للتجار أو للمدينة على مستوى أشمل ومع تزامن الفعالية مع عطلة عيد الأضحى المبارك شهدنا إقبالا كبيرا من المتسوقين في مراكز التسوق والوجهات التجارية للاستفادة من واحدة من أبرز المحطات ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة وأسهمت الفعالية من خلال تعزيز تفاعل المستهلكين في دعم منظومة قطاع التجزئة بشكل متكامل وتعزيز مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للتسوق بما يتماشى مع نهجنا الاستراتيجي الهادف إلى تعزيز المردود الاقتصادي لقطاعي التجزئة والسياحة في دبي ولتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ومن جهته قال حسين موسى المدير التنفيذي لمول الإمارات حققت النسخة الأخيرة من فعالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى زخما قويا في مختلف أنحاء مول الإمارات مع مستويات مرتفعة من تفاعل المتسوقين ومشاركة واسعة من شركائنا في قطاع التجزئة طوال فترة الحملة الموسع





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العيد في دبي،فعالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى،مؤس

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