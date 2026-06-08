ختام ناجح لنهائي كأس الإمارات للقوس والسهم واكتشاف المواهب بالشارقة

اختتمت منافسات نهائي كأس الإمارات للقوس والسهم واكتشاف المواهب داخل الصالات في نادي الثقة للمعاقين بالشارقة، بحضور رئيس اتحاد الإمارات ونائبه. شهدت البطولة تتويج عدد من الأندية في مختلف الفئات العمرية والتخصصات، مما يعكس التطور الكبير في هذه الرياضة ويساهم في اكتشاف جيل جديد من المواهب.

اختتمت منافسات نهائي كأس الإمارات للقوس والسهم و اكتشاف المواهب داخل الصالات، والتي أقيمت في نادي الثقة للمعاقين ب الشارقة ، بحضورqvhenadi khaleefa al kaboori، رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم، وحميد سبت الشامسي، نائب رئيس الاتحاد، ومحمد القايدي، القائم بأعمال المدير التنفيذي ل نادي الثقة للمعاقين .

وقد أسفرت هذه البطولة عن تتويج عدد من الأندية المشاركة في مختلف الفئات العمرية والتصنيفات. في فئة الرجال، حصل نادي المدام على الميدالية الذهبية في مسابقة القوس المحدب، بينما نال نادي الحرس الأميري الرياضي ذهبية القوس المركب. وفي فئة السيدات، تصدر نادي أبوظبي منافسات القوس المحدب، وتوج نادي الشارقة الرياضي للمرأة بذهبية القوس المركب.

أما في فئة تحت 21 عاماً، فقد فاز نادي دبا بذهبية القوس المحدب للرجال، بينما حصل نادي أبوظبي على ذهبية السيدات، وتوج نادي البطائح بذهبية القوس المركب للرجال، ونال نادي الشارقة الرياضي للمرأة ذهبية السيدات. وفي فئة تحت 18 عاماً، أحرز نادي الحرس الأميري الرياضي ذهبية القوس المحدب للرجال، وتصدر نادي الشارقة الرياضي للمرأة منافسات السيدات، وفاز نادي المدام بذهبية القوس المركب للرجال، وحصد نادي الشارقة الرياضي للمرأة ذهبية السيدات.

وشهدت منافسات اكتشاف المواهب نجاحاً كبيراً، حيث توج نادي المدام بذهبية القوس المحدب للرجال تحت 15 عاماً، بينما فاز نادي الشارقة الرياضي للمرأة بذهبية السيدات، وأحرز نادي مليحة ذهبية القوس المركب للرجال تحت 15 عاماً، فيما نالت أكاديمية مشرف ذهبية السيدات. كما أضاف نادي المدام ذهبية القوس المحدب للرجال تحت 12 عاماً، بينما توج نادي الشارقة الرياضي للمرأة بذهبية منافسات السيدات.

هذه النتائج تعكس التطور المستمر في رياضة القوس والسهم على مستوى الأندية والإمارات، وتساهم في discovery and nurturing local talents across various age groups and categories





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