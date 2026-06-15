ختام النسخة 57 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات في الشارقة بنجاح كبير

أسدل مركز إكسبو الشارقة الستار على فعاليات النسخة الـ57 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات بعد خمسة أيام من النشاط المكثف، حيث سجل المعرض حضور أكثر من 96 ألف زائر بزيادة 6% عن الدورة السابقة، بمشاركة 400 عارض من 19 دولة على مساحة 30 ألف متر مربع، مما رسخ مكانته كأبرز الأحداث المتخصصة في المنطقة.

أسدل مركز إكسبو الشارقة الستار على فعاليات النسخة الـ57 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات بعد خمسة أيام من النشاط المكثف. حقق المعرض نجاحاً لافتاً وجذب أكثر من 96 ألف زائر، مسجلاً زيادة مقدارها 6% عن الدورة السابقة التي شهدت حضور 91 ألف زائر.

شارك في الفعالية حوالي 400 عارض من 19 دولة، احتلو مساحة إجمالية بلغت 30 ألف متر مربع، مما رسخ مكانة المعرض كأحد أهم الأحداث المتخصصة في مجال الساعات والمجوهرات على مستوى الدولة ومنطقة الشرق الأوسط. قدّم العارضون أحدث مجموعات المجوهرات والساعات الفاخرة ومراحل التصنيع والتغليف، مع التركيز على الابتكارات في تصميم الذهب والألماس والأحجار الكريمة. كانت الفعالية ساحة مهمة للتجار للتواصل وبناء الشراكات والاطلاع على أحدث خطوط الإنتاج، كما منحت المستهلكين فرصة لشراء قطع حصرية بأسعار تنافسية مباشرة من المصدر.

كان أبرز ما جذب الانتباه فستان ذهبي استثنائي قدمته مجوهرات الرميزان، يزن أكثر من 10 كيلوغرامات من الذهب الخالص عيار 21 قيراطاً ويبلغ سعره 5 ملايين درهم، ومسجل في موسوعة غينيس ك"أثمن فستان ذهبي في العالم". شهد المعرض منافسة حادة بين الشركات من خلال عروض تخفيضات على المجوهرات وتحمل ضريبة القيمة المضافة، مما عزز المبيعات قبل موسم العطلات في وقت تشهد فيه أسواق المجوهرات انتعاشاً.

أكد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن هذه الدورة جسدت تحول المعرض من مجرد حدث تجاري موسمي إلى منصة اقتصادية متكاملة ترسم خارطة تجارة المجوهرات في المنطقة، مع التركيز على بناء قيمة صناعية مضافة وتوطين الصناعات الإبداعية. شاركت منصة "صاغة الإمارات" بإطلاق أول حجر إماراتي يدخل عالم المجوهرات تحت عنوان "روح الإمارات"، وهو حجر الجاسبر الأحمر المستخرج من الفجيرة، بالتعاون مع مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية.

شارك في المنصة 20 مصمماً ومصممة من مختلف الإمارات، بينهم 7 مصممات للمرة الأولى، وعرضت مصممة أول منتجات من الأحجار الكريمة المحلية. عرضت المنصة قطعاً فنياً استثنائيتين من الجاسبر الإماراتي تحكي رحلة الحجر من المناجم إلى عالم المجوهرات، وبروش "إرث" الذي يجمع بين لؤلؤ رأس الخيمة وجاسبر الفجيرة. كما ضمت المشاركة تصميماً متميزاً لذوي الهمم نال إعجاب الزوار





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات مركز إكسبو الشارقة مجوهرات الرميزان الفستان الذهبي غينيس للأرقام القياسية صاغة الإمارات حجر الجاسبر الإماراتي روح الإمارات سيف محمد المدفع تجارة الذهب والمجوهرات

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

عددان من «الوسطى» و«الشرقية» | صحيفة الخليجصدر عن دائرة الثقافة في الشارقة العدد «57»...

Read more »

مجلة المسرح تتجول بين العواصم العربيةاحتوى العدد «57» (يونيو) من مجلة «المسرح»...

Read more »

الروماني إيلي ستان مدرباً للحمرية | صحيفة الخليجأعلن نادي الحمرية تعاقده مع الروماني إيلي ستان «57 عاماً»، لتدريب الفريق الأول خلال الموسم

Read more »

أكثر من 200 مصاب ووفاة في باريس بعد تتويج سان جيرمان بدوري الأبطال؛ عنف وشغب واعتقالات 400 وإصابة 57 شرطياً وتخريب ممتلكاتبعد فوز باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، اندلعت أعمال عنف وشغب في باريس أسفرت عن أكثر من 200 جريح ووفاة واحدة وإصابة 57 شرطياً واعتقال 400 شخص، مع تخريب ممتلكات عامة وخاصة. هذه الأحداث أعادت الجدل في فرنسا حول العنف في الشوارع.

Read more »

جراح فنزويلي يدخل «غينيس» بتمرين «البلانك» بالأوزانحطَّم جراح الأعصاب الفنزويلي فرناندو بيليرا، 57 عاماً، رقمه السابق في موسوعة الأرقام...

Read more »

إكسبو الشارقة يستضيف معرض الساعات والمجوهراتيستضيف مركز إكسبو الشارقة فعاليات الدورة الـ 57 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات خلال الفترة من 10 إلى 14 يونيو 2026، بمشاركة قياسية تضم 400 عارض من 19 دولة.

Read more »