ختام الألعاب الإماراتية لأولمبياد الخاص 2026 بأبوظبي: نادي أبوظبي يتصدّر ب62 ميدالية

اختتمت النسخة الثانية من الألعاب الإماراتية لأولمبياد الخاص 2026 في أبوظبي مشاركة أكثر من ألف لاعب، مع تصدر نادي أبوظبي لأصحاب الهمم بـ62 ميدالية، وتفوق نادي الثقة والشارقة في المراكز التالية. الحدث أبرز قيم الدمج والتمكين على الصعيد الوطني والدولي.

اختتمت فعاليات نسخة الألعاب الإماراتية لأولمبياد الخاص لعام 2026 في أبوظريف بعبق الحماس والإنجاز، حيث شهدت المدينة أكثر من ألف مشارك من الرياضيين ذوي الإعاقة من مختلف أندية ومؤسسات الدولة، إلى جانب وفود من دولٍ أخرى وعامة الجمهور.

استمرت المنافسات على مدار عدة أيام، متضمنة مجموعة متنوعة من الأحداث الرياضية والاجتماعية التي عكست روح الدمج والتمكين والروح الجماعية، ما جعل البطولة تتجاوز مجرد تجمع رياضي لتصبح منصة شاملة للتواصل وإظهار القدرات الفريدة للرياضيين. وقد تلاطم ضجيج التشجيع في الملاعب والساحات، وتعالى صخب الأعلام التي رفعت بأسماء الأندية المتفوقة، لتُسجل لحظة تاريخية في مسار الرياضة الخاصة داخل الدولة.

صعد نادي أبوظبي لأصحاب الهمم، التابع لهيئة زايد العليا لأصحاب الهمم، إلى صدارة جدول التتويج بحصد إجماليٍ قدره اثنان وستون ميداليةً، من بينها 24 ذهبيةً، ما مكنه من حجز المركز الأول في الترتيب العام. حَفل نادي الثقة للمعاقين بالمركز الثاني بواقع خمس وخمسين ميداليةً، من بينها 18 ذهبيةً، بينما احتلت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية المرتبة الثالثة بتحصيل خمسين ميداليةً، شملت 15 ذهبيةً.

يعكس هذا التوزيع القريب بين الفرق الثلاثة المستوى المتقدم للرياضات الخاصة في الإمارات، ويظهر قدرة الأندية على توفير بيئات تدريبية متطورة وداعمة للرياضيين. في كلمةٍ ختامية، عبّر طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، عن فخره بما أظهرته هذه النسخة من إنجازات، مؤكدًا أن المشاركة القياسية التي تجاوزت الألف لاعب ولاعبة تُظهر المكانة المتصدرة لحركة الأولمبياد الخاص في الدولة، وتعكس التزام الحكومة والقطاع الخاص بدعم ذوي الإعاقة.

وأضاف أن مشاركة الوفود المغربية والمالطية أضفت بُعدًا دوليًا مهمًا، وساهمت في تعزيز التبادل الرياضي والإنساني بين الشعوب. كما شدد على الدور الحيوي للشركاء الاستراتيجيين والجهات الداعمة التي وفرت الموارد واللوجستيات اللازمة لإنجاح الحدث، مؤكدًا أن هذا النجاح سيظل أثرًا مستدامًا يتجاوز حدود المنافسات ويعزز ثقافة الدمج في جميع أقسام المجتمع الإماراتي





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