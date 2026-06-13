ختام دورة تأمين الفعاليات بشرطة دبي بمشاركة 120 موظفاً من 18 جهة

اختتمت شرطة دبي النسخة السابعة عشرة لدورة تأمين الفعاليات، بمشاركة واسعة من الجهات الأمنية، لتبادل المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الأمن والسلامة بالمواقع العامة.

اختتمت شرطة دبي دورة تأمين الفعاليات التي استمرت ثلاثة أيام، بحضور أكثر من مائة وعشرين موظفاً من ثمانية عشر جهة مختلفة، في إشارة واضحة إلى تعزيز الاستعداد الأمني وتبادل الخبرات بين جميع الأطراف المعنية.

وقد شهدت الفعالية مشاركة اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي، إلى جانب العميد عبيد مبارك بن يعروف الكتبي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، والعميد أحمد مرداس، مدير الإدارة العامة للتدريب. تم تنظيم النسخة السابعة عشرة من الدورة بواسطة إدارة حماية الشخصيات في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، بالتعاون الوثيق مع الإدارة العامة للتدريب، بهدف نقل المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات الميدانية في مجال تأمين الفعاليات.

تهدف الدورة إلى نشر مفاهيم تأمين الفعاليات بين الشركاء الداخليين مثل الإدارات العامة ومراكز الشرطة في شرطة دبي، وكذلك بين الشركاء الخارجيين من الجهات الشرطية والأمنية المتخصصة. أبدى اللواء سيف مهير المزروعي إعجابه بالبرنامج المتكامل الذي قدمه خبراء متخصصون، مؤكداً أن المواد العلمية كانت غنية وعملية، ودعا جميع المتدربين إلى نقل ما تعلموه إلى زملائهم وتطبيق المعرفة المكتسبة في ميدان العمل. كما شدد على أهمية تكامل الجهود بين جميع الكوادر الأمنية لضمان أعلى مستويات الجاهزية والسلامة في مختلف المواقع.

خلال الدورة، تم تقديم مجموعة من المواد النظرية والتدريبات العملية التي اختبرت قدرة المشاركين على التطبيق الميداني وفقاً لأحدث المعايير الدولية. وشملت التدريبات سيناريوهات حقيقية تتطلب اتخاذ قرارات سريعة وتنسيقاً فعالاً بين فرق الأمن المختلفة. أظهر المشاركون قدرة ملحوظة على التعامل مع المعوقات وتطبيق استراتيجيات الوقاية والاستجابة السريعة، مما يعكس مستوى عالٍ من الكفاءة والاحترافية.

وقد أفضت هذه التجربة إلى تعزيز كفاءة الكوادر الأمنية وتطوير مهاراتهم في التعامل مع مختلف التحديات التي قد تواجههم أثناء تأمين الفعاليات، مع التأكيد على ضرورة الاستمرار في هذا النوع من البرامج التدريبية لتأمين بيئة آمنة للجميع





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