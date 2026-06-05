ختام مؤتمر حوار الحضارات 2026 بأبوظبي: توصيات لأطر أخلاقية وتشريعات لتنظيم المحتوى الرقمي

اختتم المؤتمر الدولي الثالث لحوار الحضارات والتسامح في أبوظبي بتوصيات حول دمج التربية الرقمية، وضع أطر تشريعية للمحتوى الرقمي، وتعزيز دور الأسرة والشباب في مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي.

اختتم المؤتمر الدولي الثالث ل حوار الحضارات و التسامح 2026 أعماله في أبوظبي بعد ثلاثة أيام من النقاشات المكثفة التي جمعت نخبة من المسؤولين والبرلمانيين والأكاديميين والخبراء من مختلف دول العالم.

وقد حمل المؤتمر هذا العام شعار تأثير الإعلام الجديد والذكاء الاصطناعي على الأسرة والمجتمع، وهو موضوع حيوي يتقاطع مع التحديات المعاصرة التي تواجه التفاهم بين الثقافات المختلفة. وفي كلمته الختامية، أكد الشيخ عمار بن ناصر المعلا، نائب رئيس مجلس أمناء باحثي الإمارات، على أن البحث العلمي يمثل ركيزة أساسية لبناء المجتمعات وتعزيز التنمية المستدامة، مشيرًا إلى الدور المحوري للأسرة والتعليم في إعداد الأجيال لمواكبة التحولات المتسارعة.

وشدد على أهمية تعزيز القيم الإنسانية في عصر الرقمنة، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية. وشهد اليوم الختامي جلسة نقاشية بعنوان التحديات والحلول للتعايش بين الحضارات في عصر الذكاء الاصطناعي، حيث ناقش المشاركون كيف يمكن لهذه التقنيات أن تكون جسرًا للتفاهم أو عائقًا أمامه.

وخرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات المهمة، من أبرزها دمج مناهج التربية الرقمية والإعلامية في المنظومة التعليمية الرسمية، وتعزيز المشاركة الشبابية في الحوار الحضاري، ووضع أطر تشريعية وأخلاقية واضحة لتنظيم المحتوى الرقمي للحد من خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي مع صون حرية التعبير وحماية التنوع الثقافي. كما تضمنت التوصيات تعزيز دور الأسرة باعتبارها الحاضنة الأولى للوعي الرقمي والقيم الإنسانية، وتوجيه التقنيات الحديثة نحو خدمة قضايا التنمية والتفاهم، وإطلاق برامج تدريبية لبناء قدرات الشباب في القيادة الرقمية والوساطة الثقافية.

وأكد المشاركون على ضرورة تفعيل الدبلوماسية الثقافية والإعلامية كأداة ناعمة لبناء جسور التواصل، واستثمار المحتوى الرقمي الهادف لترسيخ صورة حضارية إيجابية تعكس التسامح، ودعم المبادرات المجتمعية لتعزيز التماسك الأسري وصون الهوية الثقافية. كما أوصى المؤتمر بإنشاء شبكة دولية مستدامة تجمع المؤسسات الفكرية والأكاديمية والإعلامية للعمل معًا في هذا المجال. وفي ختام الحفل، تم الإعلان عن جائزة أفضل بحث دولي والتي مُنحت للباحث الإيطالي أليساندرو بيرتولدي، المؤسس والمدير التنفيذي لمجموعة AB ومعهد ميلتون فريدمان، تقديرًا لإسهاماته في مجال حوار الحضارات.

ويعد هذا المؤتمر خطوة هامة نحو تعزيز التفاهم بين الشعوب في ظل التحديات التقنية الحديثة، مؤكدًا على أهمية التعاون الدولي لوضع إطار أخلاقي لاستخدام الذكاء الاصطناعي يضمن احترام القيم الإنسانية والتنوع الثقافي. ومن المتوقع أن تسهم هذه التوصيات في توجيه السياسات العامة نحو دمج التربية الرقمية في المناهج التعليمية وتعزيز دور الأسرة في مواجهة التحديات الرقمية. كما أن إنشاء شبكة دولية للمؤسسات الفكرية والإعلامية سيعزز التنسيق بين الجهود المختلفة لنشر ثقافة التسامح والحوار.

ويبقى المؤتمر منصة مهمة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال حوار الحضارات، خاصة في ظل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي الذي يطرح أسئلة جديدة حول الهوية والخصوصية والتعايش





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حوار الحضارات التسامح الذكاء الاصطناعي التربية الرقمية المحتوى الرقمي

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