ختام الجولة الرابعة من قرى الإمارات للجري بأم القيوين بمشاركة ألف متسابق

اختتمت الجولة الرابعة من قرى الإمارات للجري بأم القيوين بمشاركة 1000 متسابق، في حدث يدعم الصحة العامة ويستمر بجولات حتى ديسمبر المقبل.

اختتم مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة ، أمس، الجولة الرابعة من سلسلة فعاليات قرى الإمارات للجري ، والتي نظمت في فلج المعلا بإمارة أم القيوين. وشهدت الفعالية مشاركة واسعة تجاوزت ألف متسابق من مختلف فئات المجتمع، في حدث رياضي يهدف إلى تعزيز نمط الحياة الصحي والنشاط البدني.

مشاركة واسعة وأثر مجتمعي كبير

أسهم السباق في جذب اهتمام شمل مختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من المتابعين والمشجعين للفعاليات. وقد جاءت هذه المشاركة الكبيرة نتيجة للأثر النوعي الذي تحققه هذه الفعاليات في تشجيع شرائح المجتمع المختلفة على ممارسة النشاط البدني بانتظام، مما يعزز من الوعي الصحي العام.

وتميزت النسخة الرابعة من السباق بالشراكة الاستراتيجية مع شركة أدنوك، التي شاركت بصفتها الشريك الرئيسي للعام الثاني على التوالي. وقد ساهمت هذه الشراكة في تعزيز نجاح الفعالية ودعم أهدافها في نشر الثقافة الرياضية بين شرائح المجتمع الإماراتي المختلفة.

تتويج الفائزين في فلج المعلا

عُقد حفل تتويج الفائزين في حصن فلج المعلا التاريخي، بحضور محمد خليفة الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة. وقد كان إلى جانب الأمين العام عدد من مسؤولي الهيئات والمجالس الحكومية في الدولة، الذين شاركوا في تكريم الفائزين وتسليمهم جوائزهم.

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وأكد الفائزون أن مبادرة مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة تترك أثراً ملموساً وقابلاً للقياس في تشجيع مختلف فئات المجتمع على ممارسة النشاط البدني. ووصف المشاركون الفعالية بأنها تتوافق تماماً مع التوجهات الوطنية للدولة في بناء مجتمع أكثر صحة واستدامة، مما يعزز من رغبة الأفراد في الاستمرار في ممارسة الرياضة.

جناح الحبارى وأسواق المزارعين

إلى جانب الجانب الرياضي، اشتملت الفعالية على أنشطة ثقافية واقتصادية متنوعة. وقد شارك الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى بجناح تعريفي مخصص، في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الوعي بطائر الحبارى كرمز وطني هام، وذلك خلال فعاليات السباق في فلج المعلا.

كما شارك المركز الزراعي الوطني في تنظيم فعاليات مصاحبة، تمثلت في إقامة أسواق المزارعين. جاءت هذه الفعالية لإبراز الدور المحوري للقطاع الزراعي في التنمية الاقتصادية الوطنية، وربط المجتمع المحلي بالإنتاج المحلي وتعزيز الاستهلاك المحلي للمنتجات الزراعية.

جدول الجولات القادمة للسلسلة

وتتواصل سلسلة قرى الإمارات للجري بجولاتها القادمة في عدة إمارات، حيث تقام الجولة الخامسة في مصفوت بعجمان يوم 14 نوفمبر المقبل. وبعد ذلك، ستقام الجولة السادسة في الرمس برأس الخيمة يوم 28 نوفمبر.

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على أن تصل السلسلة إلى ذروتها بالجولة الختامية التي ستقام في الشويب بإمارة أبوظبي يوم 5 ديسمبر المقبل. وتُعد هذه الجولات فرصة سنوية لتعزيز الروابط المجتمعية ودعم الأهداف الوطنية في الصحة العامة والتنمية المستدامة.