اختتمت هيئة الثقافة والفنون في دبي المؤتمر الدولي للفنون الرقمية 2026 بنسخته 31، بمشاركة دولية واسعة و16 ألف زائر لعرض تفاعل الفنون مع التكنولوجيا.

اختتمت هيئة الثقافة والفنون في دبي فعاليات النسخة الحادية والثلاثين من المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة المعروفة بـ " إيسيا 2026"، في خطوة تعكس الأهمية المتزايدة لهذا الحدث كمنصة عالمية رائدة للحوار وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب الفنية على الصعيدين الدولي والإقليمي. وقد شارك في هذا المؤتمر الذي نظمه القطاع الحكومي بالشراكة الاستراتيجية مع جامعة زايد نخبة بارزة من الفنانين والباحثين والمبتكرين والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم، مما عزز من مكانة دبي كمركز جغرافي وثقافي يعزز التواصل بين الثقافات المختلفة.

الأرقام القياسية للنسخة الـ31

تعتبر هذه النسخة من المؤتمر الأضخم في تاريخه، حيث استقبلت أكثر من 16 ألف زائر، كما استقطبت 1041 طلب مشاركة من مواهب إبداعية متنوعة، مما يعكس اتساع نطاق الاهتمام بالفنون الرقمية والتقنيات الناشئة في الوقت الحالي. وقد جاء هذا الإقبال الكبير ليؤكد على قدرة المؤتمر في تمكين أصحاب المواهب ودعمهم لتطوير ممارسات فنية مبتكرة تواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم بأسره.

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محاور أكاديمية وجلسات حوارية

شملت أجندة المؤتمر برنامجاً أكاديمياً افتراضياً تميز بتقديم 145 ورقة بحثية، بالإضافة إلى أكثر من 50 لقاءً وحواراً مع الفنانين والممارسين، وما يزيد على 10 ورش عمل متنوعة. كما تضمن البرنامج أكثر من 45 ورشة عمل وجلسة حوارية وعرضاً تقديمياً ضمن 4 مسارات خاصة، و7 ورش عمل في المختبرات البيئية، وما يزيد على 20 عرضاً تقديمياً للمؤسسات الثقافية والأكاديمية.

تناولت الجلسات الرئيسة للبرنامج أربعة محاور رئيسية، هي: "حوارات بين العوالم"، و"نسج كوكبات رقمية"، و"مستقبلات بيئية - تكنولوجية"، و"عوالم مترابطة". وقد سلطت هذه المحاور الضوء بشكل مكثف على الروابط العميقة بين المكان والذاكرة والهوية والتقنيات الناشئة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المسؤولية البيئية ومستقبل التفاعل الإنساني في العالم الرقمي المتغير.

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تأثير إيسيا على المشهد الثقافي

أكدت ميثاء البلوشي أن نجاح المؤتمر يعكس قدرة دبي على تقديم نموذج متميز في استضافة الأحداث الثقافية العالمية، مشيرة إلى أن تنوع البرنامجين الأكاديمي والفني عزز حضور المبدعين من دولة الإمارات والمنطقة ضمن فعاليات المؤتمر. كما أتاحت هذه النسخة الفرصة لهم لعرض تجاربهم وأعمالهم وإسهاماتهم في مجال الفنون الرقمية أمام الجمهور العالمي، بالإضافة إلى التعرف إلى اتجاهات فنية وأساليب إبداعية جديدة.

عكست الحوارات التي شهدتها جلسات المؤتمر تعدد وجهات النظر والتجارب العالمية في التعامل مع التحولات الرقمية، وأهمية تطوير ممارسات إبداعية توازن بين التقدم التكنولوجي والحفاظ على الهوية الثقافية والتنوع الإنساني. كما سلطت الضوء على دور الفنون في فتح مسارات جديدة للتواصل بين المجتمعات، واستكشاف دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في تطوير الإنتاج الفني وحفظ الذاكرة الثقافية.

التجارب الفنية التفاعلية في دبي

حول "إيسيا 2026" دبي إلى مساحة مفتوحة للفنون الرقمية والتجارب التفاعلية من خلال برنامج فني حضوري ضم أكثر من 100 عمل فني توزعت على أكثر من 20 موقعاً في الإمارة. وشملت هذه المواقع الأحياء التاريخية والوجهات الثقافية والمعالم العمرانية والمساحات العامة، وقدمت هذه الأعمال التي حملت توقيع فنانين ومبدعين من مختلف أنحاء العالم رؤى معاصرة حول العلاقة بين الإنسان والمكان والهوية والبيئة.

وظفت هذه الأعمال الفنية الضوء والصوت والبيانات والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي في ابتكار تجارب غامرة، أتاحت للجمهور التفاعل مع الفنون الرقمية خارج فضاءات العرض التقليدية المعتادة. وتزينت واجهة برج خليفة بعرض فني جسد قصة "الياه" عبر تكوينات مستوحاة من النجوم والضوء والهوية الرقمية للمؤتمر، فيما تحولت قبة الوصل في مدينة إكسبو دبي إلى لوحة فنية غامرة خلال أمسية "ليلة تحت النجوم".

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كما أضاءت ستة أعمال فنية رقمية واجهة مبنى "البوابة" في مركز دبي المالي العالمي، وقدمت تجارب متنوعة استكشفت الروابط بين الطبيعة والذاكرة والهوية والتكنولوجيا. واستضافت مجموعة من المواقع الثقافية والإبداعية في دبي، ومن بينها متحف الشندغة وحي الفهيدي التاريخي ومكتبة الصفا للفنون والتصميم وحي دبي للتصميم و"آرتي ميوزيوم دبي" و"كانفاس" و"ذا فاوندري" و"مسرح الفن الرقمي - تودا" و"وصل تاور - متحف الضوء" وأخرى، أعمالاً فنية متنوعة.

أتاحت هذه المواقع للجمهور فرصة التفاعل مع الفنون واكتشاف إمكانات التقنيات الحديثة في إعادة تفسير الموروث الثقافي، والتعبير عن القضايا الإنسانية والبيئية بأساليب مبتكرة. وقد أقررت هيئة الثقافة والفنون في دبي أن هذه الجهود تأتي في إطار دعم مستهدفات "خارطة طريق الفنون الرقمية"، الهادفة إلى تطوير قطاع الفنون الرقمية وتنمية الصناعات الثقافية والإبداعية بما يرسخ مكانة دبي كمرجع عالمي للثقافة ورائدة في الابتكار.