ختام مثير لموسم الكاراتيه 2025-2026 في الإمارات

أسدل الستار على منافسات موسم الكاراتيه 2025-2026 بإقامة بطولتي كأس الاتحاد لفرق الكوميتيه، وبطولة أصحاب الإرادة الأولى لأصحاب الهمم، على صالة نادي الشارقة فرع الحزانة، في ختام حافل عكس التطور اللافت الذي تشهده اللعبة على مستوى الدولة، وسط مشاركة واسعة وأجواء تنافسية قوية.

وشهد الحدث مشاركة 168 لاعباً ولاعبة يمثلون تسعة أندية ومراكز رياضية في منافسات كأس الاتحاد للكوميتيه، إلى جانب 47 لاعباً ولاعبة من أصحاب الهمم يمثلون ثمانية أندية ومراكز رياضية، في مؤشر واضح على تنامي قاعدة الممارسة الرياضية واتساع الاهتمام بتطوير اللعبة ودعم مختلف فئاتها. وسلطت بطولة أصحاب الإرادة الأولى الضوء على المستوى الفني المتقدم والروح القتالية العالية التي أظهرها اللاعبون واللاعبات، حيث قدم المشاركون عروضاً لافتة حظيت بإشادة واسعة من الحضور، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد برياضة أصحاب الهمم وحرص اتحاد الكاراتيه على تعزيز حضورها ودمجها بشكل أوسع في المشهد الرياضي المحلي.

وفي منافسات كأس الاتحاد للكوميتيه فرض نادي شباب الأهلي هيمنته على مسابقات الإناث بعدما توج بألقاب فئات الناشئات والآنسات والسيدات، ليحصد درع التفوق العام لفئات الفتيات والناشئات والآنسات والسيدات، مؤكداً حضوره القوي هذا الموسم. وفي المقابل واصل نادي الشارقة للألعاب الفردية تألقه في منافسات الذكور بعدما أحرز ألقاب فئات الناشئين والشباب والرجال، لينال درع التفوق العام لفئات الأشبال والناشئين والشباب والرجال، في تأكيد جديد على صدارته للمنافسات خلال الموسم الحالي.

وشهدت النهائيات مستويات فنية قوية ومواجهات اتسمت بالإثارة والندية لا سيما في فئتي الرجال والسيدات، وسط حضور جماهيري لافت ومتابعة من أولياء الأمور الذين حرصوا على مواكبة ختام الموسم.

وحضر مراسم الختام المهندس مروان سنكل النائب الثاني لرئيس اتحاد الكاراتيه، والمهندس حميد شامس الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد يتقدمهم إبراهيم النعيمي رئيس لجنة المسابقات، وأحمد سالم باصليب نائب رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، كما شهد المنافسات المهندس سليمان الهاجري رئيس إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة الرياضي، ومحمد بورحيمة عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي ورئيس إدارة الاتصال المؤسسي بالنادي، والدكتور محمد عيسى المازمي عضو شركة الاستثمار بنادي الشارقة، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد، والخبير هشام سري المدير الفني، والحكم الدولي جابر الزعابي رئيس لجنة الحكام. في فئة السيدات توج نادي شباب الأهلي بالمركز الأول، تلاه فريق شرطة دبي ثانياً، وأكاديمية ماغمادور ثالثاً.

أما في فئة الناشئات فقد أحرز نادي شباب الأهلي المركز الأول، متقدماً على نادي الفجيرة للفنون القتالية، فيما تقاسم المركز الثالث كل من شرطة دبي ومركز طوروسيان الرياضي. وفي فئة الرجال انتزع نادي الشارقة للألعاب الفردية المركز الأول، متقدماً على نادي كلباء الرياضي، بينما جاء نادي الذيد الرياضي ثالثاً. وفي فئة الشباب حل نادي الشارقة للألعاب الفردية أولاً، تلاه نادي الذيد الرياضي، فيما تقاسم المركز الثالث كل من نادي شباب الأهلي ونادي كلباء الرياضي.

أما في فئة الناشئين فقد توج نادي الشارقة للألعاب الفردية بالمركز الأول، وجاء نادي شباب الأهلي ثانياً، ونادي الذيد الرياضي ثالثاً. وشهد ختام الحدث تبادل الدروع التذكارية بين نادي الشارقة الرياضي واتحاد الكاراتيه، إلى جانب تكريم اللجان العاملة والشخصيات الداعمة والأجهزة الفنية والحكام والفريق الطبي والمتطوعين تقديراً لجهودهم في إنجاح الموسم الرياضي وإخراج البطولات بصورة تنظيمية مميزة، كما كرم الاتحاد الأجهزة الفنية المتميزة للموسم، حيث تصدر نادي شباب الأهلي ترتيب فئة الإناث متقدماً على شرطة دبي ونادي الفجيرة للفنون القتالية ثم أكاديمية ماغمادور، فيما جاء نادي الشارقة للألعاب الفردية في صدارة فئة الذكور متقدماً على شباب الأهلي والذيد وكلباء.

وشهد الحفل تكريم عدد من الكفاءات البارزة، من بينهم إبراهيم النعيمي رئيس لجنة المسابقات، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد، والخبير هشام سري المدير الفني، والحكم الدولي جابر الزعابي رئيس لجنة الحكام، إلى جانب تكريم الحكمين الدوليين رادوكو دوفغانيوك وهاني العمايميه كونهما أفضل حكمين خلال الموسم، كما تم تكريم أمل شهاب أحمد ثاني من نادي شباب الأهلي بصفتها إدارية متميزة، والمدرب أحمد الغزالي من نادي الفجيرة للفنون القتالية أفضل مدرب، ودارين محمد موافي أفضل متطوعة





