خبيرة السفر تحذر من ارتداء الفساتين الطويلة والفضفاضة في المطارات بسبب تأخير الفحص الأمني وتراكم الأوساخ

لوري دان، مدونة السفر الأمريكية، تنبه المسافرات إلى أن الفساتين الواسعة قد تسبب تأخيراً في إجراءات التفتيش الأمني وتعرض الملابس للأوساخ داخل المطارات والطائرات، وتقترح ارتداء ملابس عملية ومريحة لتسهيل العملية.

في ظل ازدياد وعي المسافرين بأهمية ارتداء ملابس مريحة وعملية أثناء الرحلات الجوية، سلطت لوري دان، المدونة الأمريكية الشهيرة المختصة بنصائح ال سفر ، الضوء على مسألة غير متوقعة قد تشكل عائقاً أمام السرعة في إجراءات التفتيش الأمني بال مطارات .

فقد أكدت لوري في منشور على منصة إنستغرام أن الفساتين الطويلة أو الفضفاضة، التي يفضلها كثير من النساء لتصميمها الأنيق، قد تتسبب في تأخير كبير أثناء المرور عبر نقاط التفتيش التابعة لإدارة أمن النقل (TSA). وقد أوضحت أن القماش الواسع يخلق ما يُشبه جيوباً من الهواء داخل الفستان، وهذه الفقاعات الهوائية تظهر على أجهزة المسح الأمني كمنطقة كثيفة غير واضحة، ما يدفع موظفي الأمن إلى إيقاف المسافرة للقيام بعملية فحص إضافية دقيقة.

هذه الظاهرة التي وصفها الخبراء بأنها "الهواء المحبوس" قد تُعطي انطباعاً بوجود مادة غامضة أو غير معروفة، وبالتالي يتطلب الأمر تدخلاً يدويًا لتأكيد عدم وجود خطر، ما يضيف دقائق أو حتى ساعات إلى زمن الانتظار في طوابير التفتيش. وليس الأمان هو الجانب الوحيد الذي يثير القلق؛ فقد شددت لوري على أن الفساتين الفضفاضة والطويلة قد تكون غير ملائمة من الناحية الصحية داخل المطارات والطائرات.

فالأطراف المتدلية من الفستان قد تلامس مقاعد الانتظار، ممرات الصعود إلى الطائرة، وحتى أرضيات دورات المياه، مما يزيد من فرص تمسك الأوساخ والبكتيريا بالملابس. وقد أثار هذا التحذير ردود فعل متباينة على منصات التواصل الاجتماعي؛ فبينما شارك عدد كبير من المتابعين تجاربهم الشخصية مع التفتيش الإضافي والقلق من التلوث، أعرب آخرون عن رفضهم التام للنصيحة، مؤكدين أن الفساتين الفضفاضة تمنحهم حرية حركة أكبر وراحة أثناء الرحلات الطويلة، بل وقد يجدونها أسهل ارتداءً مقارنةً بالسراويل الضيقة التي قد تقيد الحركة.

تواجه هذه النقاشات مسافرين يبحثون عن التوازن بين الأناقة والراحة من جهة، والفعالية في إجراءات الأمن من جهة أخرى. يقترح خبراء السفر مجموعة من النصائح العملية لاختيار ملابس مناسبة للسفر: الاعتماد على أقمشة مرنة تسمح بتهوية جيدة، واختيار أحذية رياضية تسهل المشي داخل المطار، بالإضافة إلى الإكسسوارات العملية التي لا تعيق الفحص الأمني.

وعلى الرغم من عدم وجود قانون يمنع ارتداء الفساتين الطويلة أو الفضفاضة في المطارات، فإن تبني ملابس أكثر عملية قد يساعد على تسريع عمليات التفتيش وتجنب المتاعب الإضافية، لا سيما في فترات الذروة والازدحام الشديد. في النهاية، يبقى القرار شخصيًا، لكن الوعي بالمخاطر المحتملة قد يدفع الكثيرين إلى إعادة تقييم اختياراتهم للملابس قبل السفر إلى الوجهة القادمة





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