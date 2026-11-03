خبرة الكتّاب الإماراتيين في دور النشر: بين الثقة والمراجعة القانونية

تحليل معمّق لتجارب كتّاب إماراتيين مع دور النشر، وكيفية التعامل مع العقود وحقوق الملكية الفكرية وفقاً للقانون الاتحادي رقم 38 لسنة 2021.

تواجه العلاقة بين الكاتب ودار النشر تحديات معقدة تتجاوز مجرد طباعة المخطوطات، إذ يجمع الكتّاب الإماراتيون على أن هذه الشراكة تتطلب توازناً دقيقاً بين الطموح الإبداعي والوعي القانوني. يتطور اهتمام المؤلف من البحث عن فرصة القبول في بداياته إلى التركيز على جودة الخدمات والتوزيع الواسع مع تراكم الخبرة والنضج المهني.

معايير اختيار الناشر وتقييم الخدمات

تستعيد الكاتبة مريم المرزوقي بداياتها المهنية حين كانت تبحث عن دار تقبل روايتها الأولى، حيث كانت تقارن بين الدور بناءً على الأسعار ونسب الأرباح وثقل الحضور في المعارض والمكتبات. ورغم ضيق الخيارات بسبب تأخر تقديم المخطوط وإغلاق أبواب استقبال الأعمال في دور عدة، إلا أنها خرجت من التجربة بمعرفة أعمق بالوسط الثقافي، وأصبحت اليوم أكثر قدرة على فرض شروطها وإدارة بوصلة اتفاقياتها الجديدة بوضوح أكبر.

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أما الكاتب هزاع أبو الريش، الذي يحمل في رصيده أكثر من خمسة عشر مؤلفاً أدبياً، فيضع "تقدير الناشر للمؤلف" فوق أي اعتبار تجاري أو مالي. يرى أبو الريش أن اهتمام الدار بإصدارات الكاتب وإبرازها في المحافل الثقافية الكبرى يمنح المبدع شعوراً بالانتماء والاستقرار المهني، وهو لا يضع المردود المالي في مقدمة أولوياته بقدر ما يعنيه وصول الكتاب إلى أوسع شريحة من القراء عبر إنتاج وترويج احترافي.

وتنطلق الكاتبة نوف سليمان الحضرمي من معيار تحريري بحت، إذ ترى أن سلاسة تقديم المخطوط وسرعة الرد والاحترافية في تقديم الملاحظات النقدية حول مواطن القوة والضعف في النص هي حجر الأساس للاختيار. تحذر الحضرمي من الانخداع بانخفاض التكلفة أو بساطة الإجراءات، مؤكدة عبر تجربتها أن الخدمات تتفاوت بشكل حاد، فبعض الدور لا يوفر تدقيقاً لغوياً أو تحريراً أدبياً أصلاً، بينما يدرجه البعض الآخر في شعاراته دون إسنادها إلى متخصصين مؤهلين.

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التعامل مع العقود والثقة مقابل الرقابة

تكشف طريقة تعاطي الكتّاب مع العقود مدى وعيهم بالالتزامات المتبادلة، وتتباعد المسارات هنا بشكل واضح بين الاعتماد على الثقة الشخصية وبين الحذر القانوني الصارم. تؤكد مريم المرزوقي أنها قرأت عقدها كاملاً قبل التوقيع، وكانت حدود الالتزامات واضحة أمامها، لكنها ترى اليوم أن بعض البنود كانت تستحق نقاشاً وتفاوضاً أطول، لا سيما تلك المتعلقة بآليات التسويق والتوزيع وانتظام كشوف المبيعات الدورية لضمان الشفافية.

في المقابل، يعترف هزاع أبو الريش بأنه لا يقرأ العقود كاملة في كل مرة، مستنداً إلى "الثقة" التي تولد من العلاقات الإنسانية والتواصل المباشر مع أصحاب الدور. يطمن أبو الريش نفسه برؤية الناشر شغوفاً بالمخطوط ومتابعاً لتفاصيله، مستدركاً أن العقد يظل هو المرجعية القانونية، وأن سلوك الناشر منذ اللحظة الأولى يكشف ما إذا كان مدفوعاً بالقيمة الإبداعية للعمل أم بالعائد المادي المجرد فقط.

على النقيض تماماً، تتبنى نوف الحضرمي خياراً صارماً، إذ لا توقّع عقداً قبل أن يمر على مشرط المراجعة القانونية من قِبل محامٍ متخصص، رغبة منها في طرد الغموض الذي يكتنف بعض البنود. تجمع الآراء المهنية على أن فهم البنود الجوهرية قبل التوقيع هو خط الدفاع الأول عن مصالح الطرفين، ولا سيما الوعي بنطاق الحقوق الممنوحة للناشر ومدة التعاقد وآلية احتساب العوائد وشروط استرداد المخطوط.

الإطار القانوني وحماية حقوق المؤلف

تشير المحامية والمستشارة القانونية عائشة الظاهري -مؤسِّسة مكتب عائشة الظاهري للمحاماة والاستشارات القانونية- إلى أن عقد النشر ليس مجرد إذن بطباعة مصنف أدبي، بل هو وثيقة قانونية تحدد بدقة نطاق استغلال المصنف ومسؤوليات كل طرف. توضح الظاهري أن هذه العلاقة تخضع في دولة الإمارات لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مما يفرض معايير صارمة لحماية المبدعين.

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تنصح الظاهري المؤلفين بالتحقق من طبيعة الحقوق الممنوحة استناداً للمادة التاسعة من القانون، التي تشترط أن يكون التصرف في الحقوق المالية مكتوباً ومحدداً. يؤكد القانون أن كل حق لم يتصرف فيه المؤلف صراحة يظل ملكاً خالصاً له، وبناءً على ذلك، فإن منح الدار حق إصدار نسخة ورقية بالعربية لا يعني تلقائياً منحها حق الترجمة أو النشر الرقمي أو الصوتي ما لم ينص العقد على ذلك بعبارات صريحة.