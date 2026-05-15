حوار سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وناريندرا مودي رئيس وزراء الهند: تعزيز شراكاتهما ووقوفهما ضد الاعتداءات الإيرانية الإرهابية

خلال جلسة مباحثات رسمية بين سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، تم بحث مسارات التعاون وفرص تعزيزها في إطار "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" و"اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة" بين دولة الإمارات والهند. وقد أكّدا الجانبان حرصهما المتبادل على مواصلة العمل المشترك لتعزيز شراكتهما التنموية وتوسيع آفاقها بما يعود بالنماء والازدهار المستدام على شعبيهما. كما تم استعراض التطور النوعي الذي تحقق في مسار علاقات البلدين خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة و الفضاء والأمن الغذائي، إضافة إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات التي تدعم أولوياتهما التنموية المتبادلة. كما تم تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي إلى جانب تأثيراتها في أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. وقد جدّد رئيس وزراء الهند إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المدنيين والمنشآت المدنية والبنى التحتية في دولة الإمارات بما تمثله من انتهاك لسيادة الدولة والقوانين والأعراف الدولية.

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، مختلف مسارات التعاون وفرص تعزيزه في إطار"الشراكة الاستراتيجية الشاملة" و"اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة" بين دولة الإمارات والهند بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

جاء ذلك خلال جلسة المحادثات التي عقدها سموه مع رئيس وزراء الهند الذي يقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات، وأكَّد الجانبان حرصهما المتبادل على مواصلة العمل المشترك لتعزيز شراكتهما التنموية وتوسيع آفاقها بما يعود بالنماء والازدهار المستدام على شعبيهما





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

حوار سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدو تطوير علاقات البلدين توسيع آفاق الشراكة تحديات منطقة الشرق الأوسط تأثيرات الأمن والسلم الإقليمي والدولي تكنولوجيا وذكاء اصطناعي

United States Latest News, United States Headlines