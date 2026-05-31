حوار ثقافي بين الإمارات وبولندا في معرض وارسو للكتاب يسلط الضوء على فن الحكاية

في إطار معرض وارسو الدولي للكتاب 2026 استضافت الشارقة جلسة حوارية بين الكاتبة الإماراتية صالحة غابش والروائية البولندية ألبينا غرابوفسكا تناولت فيها دور الذاكرة، التاريخ، والترجمة في تحويل الحكايات المحلية إلى نصوص عالمية.

افتتحت مشاركة الشارقة ضيف شرف الدورة الخامسة لمعرض وارسو الدولي للكتاب 2026 باب الحوار الثقافي بين التجربتين السرديتين الإماراتية والبولندية، حيث استضاف جناح الإمارة في المعرض جلسة حوارية أطلقت عنوان فن الحكاية عبر تجارب سردية من الإمارات وبولندا.

شاركت في الحوار الكاتبة الإماراتية صالحة غابش والروائية البولندية ألبينا غرابوفسكا، وتولت إدارة الجلسة الإعلامية الشاعرة شيخة المطيري. أتاح اللقاء مساحة لتبادل الرؤى حول الكتابة الروائية، وعلاقة السرد بالذاكرة والتاريخ والمكان، ودور الترجمة في عبور النصوص بين الثقافات، وكيف يمكن للحكايات المتجذرة في تفاصيل الحياة اليومية أن تتحول إلى نصوص تصل إلى قارئ بعيد جغرافياً وقريب إنسانياً.

استعرضت صالحة غابش خلال حديثها جانباً من تجربتها في كتابة رواية رائحة الزنجبيل، مؤكدة أن الرواية تبدأ غالباً بمشهد إنساني عابر يظل مخزناً في الذاكرة سنوات قبل أن ينتقل إلى النص. روت حادثة من طفولتها عندما انقطع درس فجأة وخرجت المعلمات إلى ساحة المدرسة وهن يبكين، بينما عاد الطلاب إلى بيوتهم دون معرفة السبب. ظل ذلك المشهد حاضراً في ذاكرتها ثم عاد إلى الواجهة أثناء كتابة الرواية وتحوله إلى جزء من هيكلها السردي.

وأشارت إلى أن الرواية تعتمد على الذاكرة لكنها لا تقتصر عليها، بل تحتاج إلى وعي الكاتب وقدرته على توظيف تلك الذاكرة عبر اللغة والثقافة والبناء الفني. أضافت أن القراءة الواسعة والاحتكاك بتجارب أدبية مختلفة يمكنان الكاتب من تحويل المشهد الشخصي إلى تجربة يقرأها إنسانياً خارج حدودها الأصلية. وأكدت أن الحكايات التي تبدو شديدة المحلية قد تكون الأكثر قدرة على الوصول إلى الآخر، لأنها تنطلق من تفاصيل مألوفة ثم تتفتح على مشاعر وتجارب مشتركة بين البشر.

تحدثت الغابش عن رواية رائحة الزنجبيل التي تدور أحداثها في بيئة إماراتية قديمة تعود إلى خمسينيات وستينيات القرن الماضي، متتبعةً تحولات بطلتها في علاقتها بالأسرة والمجتمع والعمل والذات. رغم تركيزها على تفاصيل المكان اليومي، وجدت الرواية طريقها إلى القارئ البولندي، مستشهدة بتفاعل مترجمها مع أسماء الأماكن مثل وادي الحلو وخورفكان، معتبرة ذلك دليلاً على قدرة النص على حمل خصوصية المكان إلى قارئ بعيد جغرافياً وثقافياً.

وأشار إلى أن التاريخ يشكل عنصراً مغذياً للرواية حتى عندما تكون اجتماعية، مشيرة إلى أن بدايات رائحة الزنجبيل استلهمت جزءاً من كتاب سرد الذات للشيخ سلطان بن محمد القاسمي، الذي يوثق ذاكرة المكان وتحولات المجتمع في فترات تاريخية مفصلية. شددت على أن الرواية مرآة للمجتمع ومسؤولية أخلاقية تتطلب احترام الكلمة والحدث والناس والقارئ، وأن الكتابة لا ينبغي أن تنطلق من رغبة في الإساءة بل من رؤية إنسانية ترتكز على قيم ثقافية وأخلاقية.

من جانبها، تناولت الروائية البولندية ألبينا غرابوفسكا مفهوم الحكاية كامتداد لذاكرة النساء والعائلات والأماكن الصغيرة، مبينة أن كثيراً من السرد البولندي ينبع من ما تسميه الأوطان الصغيرة، أي الحكايات المرتبطة بالمكان الأول للإنسان والذاكرة المتناقلة عبر الأجيال. أشارت إلى أن الجدات ينقلن الحكايات إلى البنات ثم إلى الأجيال التالية لتصبح جزءاً من الذاكرة الثقافية الأوسع. وأكدت أن الأدب البولندي يركز على العلاقة بين الماضي والحاضر ومحاولة فهم كيف يظل التاريخ حاضراً في تفاصيل الحياة المعاصرة.

كما تحدثت عن تحديات انتقال الرواية من ثقافة إلى أخرى، معتبرة أن الترجمة ليست مجرد نقل لغوي بل محاولة دقيقة لنقل الحساسية الثقافية وطبقات النص الداخلية، لضمان وصوله إلى قارئ آخر دون أن يفقد روحه أو معناه. أضافت أن الكاتب لا يكتب لإظهار صورة نمطية عن بلده بل لسرد حكاية صادقة يمكن قراءتها في سياقها المحلي وتلامس القارئ البعيد ثقافياً وجغرافياً.

كما تطرقت إلى عملها على الرواية التاريخية، مؤكدة أن التاريخ مادة أساسية في كتابتها وأنها تسعى لتقديمه داخل نصوص مشوقة قريبة من القارئ دون فقدان دقته أو عمقه المعرفي. ورأت أن الأدب، وخاصة الرواية التاريخية، يمتلك قدرة خاصة على تقريب الثقافات لأنه يسمح للقارئ بدخول حياة الآخر من الداخل عبر التجربة الإنسانية والشخصيات والحكاية.

اختتمت الجلسة بالقول إن الرواية، سواء انطلقت من قرية إماراتية صغيرة أو من ذاكرة عائلة بولندية، قادرة على تجاوز الحدود اللغوية والجغرافية، وأن الحكاية تظل واحدة من أقوى الوسائط الثقافية في صناعة الحوار والتقارب الإنساني





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الشارقة معرض وارسو للكتاب صناعة السرد الترجمة الثقافية رواية رائحة الزنجبيل

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ليفربول يترقب هدية مانشستر سيتي.. كيف يحسم «الريدز» التأهل لدوري الأبطال دون أن يلعب؟أصبح ليفربول قريباً للغاية من حسم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027، رغم تعثره...

Read more »

لأول مره منذ 23 عاماً.. الأهلى يغيب عن دوري أبطال إفريقياتأكد غياب النادي الأهلي المصري عن النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا موسم 2026-2027 بعد...

Read more »

العالالد الهنة لصد لرلم \u0639لس جنل ضوى 2024-2026 ١الانو ومن 1 ضن 2026 شلفال 5% مور هدلةاكلر لفوج ومن 1 نن 2026و والد الموك ولسلالنال بلموك جلانى 5% مور ٌلكنىى صلفالانو 2026 ومن 31 ص للْیوة 1 صز 2024 ومن سالنى 52خسة للعوفمومنی رلقكنى

Read more »

تعرف إلى أكبر نتيجة ساحقة في تاريخ كأس العالم!أيام قليلة تفصلنا عن النسخة الـ23 لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، التي تقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

Read more »

فلقراز ࠀاغم ࠰فلي ࠂلت 2026 كلخ الظقمل هلصل بلـبل ولَقل مللائ ࠠلَمش اللَنٌغم هلصل هلضموقا لنالٍوة.رلقراز ࠀاغم ࠂلت 2026 كلخ الينلد ࠉلَملٌن اللَنٌغم هلصل هلضموقا لنالٍوة مللائ ࠠلَمش اللَنٌغم هلصل هلضموقا قىز ولٌيم هلصل ؘنرل ࠠلَملٌن اللَنٌغم هلصل مللائ ࠠلَمش الونلٙ 1994 ولنل 2002 موهلُ 2026

Read more »

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 26 مايو 2026.. كم سجل عيار 21؟ارتفعت أسعار الذهب في مصر الثلاثاء 26 مايو/ أيار 2026 بشكل طفيف في بداية التعاملات، وذلك...

Read more »