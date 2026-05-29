حوار في وارسو: الترجمة جسر أدبي بين الإمارات وبولندا

في معرض وارسو الدولي للكتاب، يجمع الكاتب الإماراتي د. سلطان العميمي والأكاديمية البولندية د. بربارا ميخالاك حوار حول الترجمة ودورها في بناء جسور ثقافية بين الإمارات وبولندا

في إطار فعاليات معرض وارسو الدولي للكتاب ، حيث تحل الشارقة ضيف شرف الدورة الخامسة من المعرض المقرر إقامتها في عام 2026، استضاف المعرض جلسة حوارية جمعت الكاتب الإماراتي الدكتور سلطان العميمي والأكاديمية والمترجمة البولندية الدكتورة بربارا ميخالاك، وأدارتها الشاعرة شيخة المطيري.

الجلسة التي حملت عنواناً يعكس عمق العلاقات الثقافية بين الإمارات وبولندا، شهدت حضوراً لافتاً من القراء والناشرين والمهتمين بالأدب والترجمة والدراسات العربية، وفتحت مساحة واسعة للنقاش حول التقاطعات الثقافية بين الأدبين العربي والبولندي، ودور الترجمة في بناء جسور معرفية وإنسانية تتجاوز حدود اللغة والجغرافيا، لت赋予 النصوص حياة جديدة في ثقافات أخرى. وقد ركزت المحاور على أهمية تبادل الرؤى الأدبية وكيف يمكن للترجمة أن تكون جسراً للتفاهم المتبادل بين الشعوب، خاصة في ظل التحديات المعاصرة التي تتطلب حواراً حضارياً عميقاً





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

معرض وارسو الدولي للكتاب الشارقة ضيف شرف الترجمة الأدبية الأدب الإماراتي بولندا

United States Latest News, United States Headlines