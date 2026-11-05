حمود العفاري يكشف عن تفاصيل عملية الفارس الشهم 3 وقيمة مساعدات غزة

مدير العمليات يكشف عن ضخامة المساعدات الإماراتية لغزة بقيمة 4.3 مليار دولار ومشاركة 15529 وسيلة نقل عبر مسارات لوجستية متعددة.

أكد حمود العفاري ، مدير عمليات الإغاثة الإماراتية، أن عملية " الفارس الشهم 3" رسخت نموذجاُ إنسانياُ متكاملًا منذ انطلاقها في 5 نوفمبر 2023 بتوجيهات من رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. حققت هذه العملية حصيلة غير مسبوقة من المساعدات بلغت أكثر من 136 ألف طن بقيمة تقارب 4.3 مليارات دولار. شكلت هذه المساهمة حوالي 46% من إجمالي المساعدات الدولية الموجهة إلى قطاع غزة ، مما يعكس حجم الالتزام الوطني تجاه الأشقاء الفلسطينيين.

إحصائيات النقل والمساعدات اللوجستية

شاركت في عملية إيصال الإمدادات 15529 وسيلة نقل متنوعة الشاملة على الطائرات والسفن والشاحنات. تم توزيع وسائل النقل البحري بين 14 سفينة انطلقت من الإمارات، و3 سفن من العريش، و9 سفن من قبرص. اعتمدت المنظومة اللوجستية على تنويع المسارات لضمان وصول المساعدات رغم التعقيدات الميدانية. تم تنظيم هذه العمليات عبر ثلاث مراكز رئيسية تعمل بشكل متزامن لتوفير الكفاءة المطلوبة.

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التحديات والجو الإغاثي الميداني

نفذت مبادرة "طيور الخير" 81 عملية إسقاط جوي عبر 218 طائرة لنقل 4076 طنًا من المساعدات. استهدفت هذه العمليات المناطق التي يصعب بلوغها بريًا لتقديم الدعم العاجل للمتضررين. تعمل هذه الجهود كتكملة للمسارات البرية والبحرية لضمان تغطية شاملة للاحتياجات الإنسانية. تم استقبال وتجهيز المساعدات عبر مراكز متخصصة لضمان فرزها وتخزينها بدقة.

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المراكز التشغيلية والدور المؤسسي

تتولى غرفة العمليات في أبوظبي التنسيق العام لمتابعة المهام وتوجيه الجهود المشتركة. يعمل المركز اللوجستي في العريش على استلام وفرز وتخزين المساعدات القادمة جواً وبحراً. تقوم فرق الإغاثة داخل القطاع بتحديد الأولويات والاحتياجات الإنسانية بدقة على الأرض. يعتمد هذا النظام على توزيع واضح للأدوار لضمان سرعة اتخاذ القرار وتوجيه الدعم.

المشاركة المجتمعية والمبادرات الاجتماعية

شارك في الدعم أكثر من 22 مؤسسة وجمعيات خيرية محلية بالإضافة إلى أكثر من 500 متطوع. ساهم 130 متطوعًا من الأطباء والكوادر الطبية في تعزيز الخدمات الصحية داخل القطاع. نفذت مبادرة "ثوب الفرح" زواج أكثر من 54 عريسًا في نسخها الأولى والثانية في دير البلح. تهدف هذه المبادرات إلى دعم الشباب والأسر نفسياُ واجتماعياً عبر تخفيف الأعباء المالية.